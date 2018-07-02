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С 1 июля студенты и бюджетники Алтайского края будут получать выплаты только на карты "Мир", — напомнили в барнаульском отделении Сибирского ГУ Банка России. Рассказываем, для чего это сделано и что делать тем, кто не успел перейти на карту "Мир".
Национальная платежная система "Мир" была создана в ответ на санкции Запада и призвана обеспечить безопасность российской финансовой системы. Острая необходимость в ней возникла в 2014 году, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков.
В Центробанке уверены, что карта "Мир" станет для граждан России удобным инструментом.
Банк предложит клиенту выбрать один из нескольких вариантов: открыть счет с картой "Мир", получить зарплату или стипендию наличными, написать заявление о перечислении денег на счет, к которому не привязана ни одна платежная карта.
Все это необходимо сделать в течение 10 рабочих дней. В противном случае банк возвратит все средства плательщику.
Для тех, кто планирует поездку за рубеж, в банке необходимо заблаговременно оформить кобейджинговую (совместную с другой платежной системой) карту "Мир". В России она будет работать как карта "Мир", а за границей – как карта международной платежной системы.
Комментарии
Сразу трёх зайцев "накормили": и за карты Ктото бабок срубил, и отслеживать зарплаты бюджетников удобно и тех, кто в загранки катается контролировать можно.