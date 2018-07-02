Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномально жаркой погоды завершается в Алтайском крае — уже во вторник, 3 июля, температура в регионе, как ожидается. Не достигнет отметки в +30 градусов.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 3 июля температуры в регионе будут балансировать в диапазоне +23...+28 градусов. При этом сохраняется вероятность сильных дождей, гроз, локального выпадения града и шквалистого усиления ветра до 24 метров в секунду. На этот период в крае будет действовать прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
В среду, 4 июля, дневные температуры в Алтайском крае будут еще ниже и составят +18...+23 градуса. При этом будет снижаться вероятность осадков, поскольку районы края окажутся под влиянием антициклона.
В дальнейшем дневные температуры в регионе будут постепенно повышаться на один-два градуса.
В алтайском ЦГМС также отметили, что до 6 июля в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. В Зональном районе в этот период будет наблюдаться чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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