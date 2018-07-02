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Почти месяц Алтайский край жил в условиях шторма и высоких температур. Между тем, такие погодные условия оказывают очень серьезную нагрузку на организм и вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня, 2 июля, главный терапевт региона Ирина Бахарева, главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова и главный кардиолог края Анна Ефремушкина рассказали, как пережить жару и что нужно сделать, чтобы помочь себе и окружающим.
По мнению экспертов, предпринимать меры необходимо уже при температуре +26 градусов и выше. Особенно уязвимы в этот период пожилые люди, граждане и с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети.
"26 градусов и выше для пожилого человека – это уже большая нагрузка. Учащение пульса и повышенная потребность миокардов в кислороде – всё это провоцирует развитие инфарктов, инсультов и ряд других опасных для жизни заболеваний" — пояснила Ирина Осипова.
Нужно помнить, что наиболее опасный период — это время с 11 до 16 часов. Лучше всего в это время находится в хорошо проветриваемом помещении и постараться не выходить на улицу. Физические нагрузки необходимо ограничить. Специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать питьевой режим: пить в день 2-3 литра прохладной воды. Важно: вода должна быть не газированной.
Плотно есть не рекомендуется. А алкоголь в этот период категорически недопустим, так как он задерживает воду и является дополнительным токсическим фактором для организма.
Что можно есть во время жары?
Питание должно быть легким, следует ограничить употребление насыщенных жиров. Лучше всего ежедневно употреблять в пищу фрукты и овощи, желательно 5 порций в день – это около 500 грамм.
Правила оказания первой помощи, если человеку стало плохо в жару следующие:
1.Поместить человека в горизонтальное положение, приподнять ему голову и ноги;
2. Помещение должно быть прохладным или хорошо проветриваемым;
3. Приложить к голове мокрое полотенце
4. Использовать нашатырь — дать подышать, чтобы человек пришел в чувство .
5. Дать пострадавшему попить.
6. Вызвать "скорую помощь".
Как помочь человеку, которому стало плохо в общественном транспорте?
Милана Янина
Комментарии
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