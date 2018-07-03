Фото: Sort-vinograd.com
Каждый уважающий себя садовод Алтайского края пытается вырастить на своем участке свой собственный виноград. А потому летом на рынках саженцы винограда весьма востребованный товар. Вот только покупая саженцы "с рук" покупатель часто рискует остаться и без денег и без урожая, так как они могут быть ненадлежащего качества. на что нужно обращать внимание при покупке саженцев винограда Amic.ru рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В управлении Россельхознадзора пояснили, что качественные саженцы винограда не должны быть тоньше 5 мм, а их длина должна быть не менее 35 см. При этом длина зеленого побега не должна быть менее 25 см. А на самом побеге должно быть 4 листика и более. У таких саженцев должно быть не менее трех корней, длиной от 8 см. Обязательно обращайте внимание на место соединения привоя с подвоем — смотрите, чтобы оно было прочное, не разрываемое при изгибе.
Но даже если вы увидели такой качественный росток, обязательно спрашивайте у продавца сертификаты на товар.
Саженцы винограда — это товар, качество которого регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 31783-2012 "Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия", отмечают в управлении. И если какой-либо показатель будет не соответствовать требованиям этого документа, это снижает вероятность успешной приживаемости растения, замедляет скорость роста, снижает устойчивость к зимним неблагоприятным факторам погоды.
Кроме того, вам могут продать не тот сорт, на который вы рассчитывали. ну, и самое главное, такие саженцы не проходили фитосанитарный контроль, а значит они могут быть заражены какой-нибудь губительной болезнью или загрязнены вредными организмами. И высаживая растение на своем участке вы подвергаете риску и свои посадки.
На вопросы, возникающие при приобретении посадочного материала плодовых, ягодных культур, винограда, помогут найти ответ в отделе семенного контроля по телефону (3852) 66 84 34.
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