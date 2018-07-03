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Размер имеет значение: как выбрать качественные саженцы винограда

, ИА "Амител"
Специалисты Россельхознадзора рассказали, какие саженцы винограда покупать не надо

Фото: Sort-vinograd.com


Каждый уважающий себя садовод Алтайского края пытается вырастить на своем участке свой собственный виноград. А потому летом на рынках саженцы винограда весьма востребованный товар. Вот только покупая саженцы "с рук" покупатель часто рискует остаться и без денег и без урожая, так как они могут быть ненадлежащего качества. на что нужно обращать внимание при покупке саженцев винограда Amic.ru рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

1
Какие саженцы винограда покупать не надо?
Часто продавцы выставляют на продажу саженцы винограда собственного производства, как говорят, "просто укоренили срезанные осенью черенки". Специалисты Россельхознадзора по итогам проверки на рынках края пришли к выводу, что зачастую такие "укорененные" саженцы не вызревшие. У них короткие и очень тонкие побеги с одним, иногда двумя листочками. И, разумеется, качество таких саженцев не подтверждено сертификатами. А это значит, что такие саженцы будут долго болеть и плохо приживаться.
2
Как выбрать "правильные" саженцы винограда?

В управлении Россельхознадзора пояснили, что качественные саженцы винограда не должны быть тоньше 5 мм, а их длина должна быть не менее 35 см. При этом длина зеленого побега не должна быть менее 25 см. А на самом побеге должно быть 4 листика и более. У таких саженцев должно быть не менее трех корней, длиной от 8 см. Обязательно обращайте внимание на место соединения привоя с подвоем  — смотрите, чтобы оно было прочное, не разрываемое при изгибе.

Но даже если вы увидели такой качественный росток, обязательно спрашивайте у продавца сертификаты на товар.

3
Зачем нужен сертификат на саженцы?

Саженцы винограда — это товар, качество которого регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 31783-2012 "Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия", отмечают в управлении. И если какой-либо показатель будет не соответствовать требованиям этого документа, это снижает вероятность успешной приживаемости растения, замедляет скорость роста, снижает устойчивость к зимним неблагоприятным факторам погоды.

Кроме того, вам могут продать не тот сорт, на который вы рассчитывали. ну, и самое главное, такие саженцы не проходили фитосанитарный контроль, а значит они могут быть заражены какой-нибудь губительной болезнью или загрязнены вредными организмами. И высаживая растение на своем участке вы подвергаете риску и свои посадки.

На вопросы, возникающие при приобретении посадочного материала плодовых, ягодных культур, винограда, помогут найти ответ в отделе семенного контроля по телефону (3852) 66 84 34.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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