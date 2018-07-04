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Даже если у вас есть ваш собственный приватизированный дачный участок, укрытый от чужих глаз высоким забором, это совсем не означает, что на нем вам разрешено делать все, что угодно. Рассказываем о том, что нельзя делать дачнику, чтобы не пришлось платить большие штрафы.
Поддерживать чистоту на участке, безусловно, нужно. Но избавляться от мусора путем его сжигания запрещено. Также не разрешается на дачном участке разводить костер, даже в мангале, если для этого не обустроена специальная площадка в соответствии с соблюдением всех необходимых норм.
И если ваши соседи, увидев костер, вызовут пожарную бригаду и МЧС, вам придется платить приличный штраф. Так, 20.4 КОАП РФ предполагает наказание в размере на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
А если вы разведи костер в условиях объявленного противопожарного режима (который, кстати, сейчас действует в Алтайском крае), штрафы увеличиваются до четырех тысяч рублей для обычных граждан, до 30 тысяч для должностных лиц, и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
Летом дачные домики, как правило, не отапливаются, но зато почти у каждого садовода на участке есть своя банька. А чтобы ее топить нужны дрова. Поскольку садоводства обычно находятся в окружении живописных рощ и пролесков,многие наши сограждане добывают дрова оттуда либо срубив деревце, либо нарубив сухостоя и собирая валежник. Увы, но делать это строжайше запрещено. За незаконную вырубку леса наказывают сурово и не только штрафом, но вполне реальным сроком. По некоему недоразумению упавшие стволы сейчас в лесах тоже запрещено собирать. Правда, не так давно был принят закон, разрешающий гражданам собирать в лесу валежник, но он вступит в силу только с 1 января 2019 года. А пока лучше дрова покупать.
Иначе придется платить штраф: от трех тысяч до четырех тысяч рублей для граждан; от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей для должностных лиц; от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.
Разрешается на дачных участках разводить птицу, коз, овец и кроликов. При этом условия их размещения тоже четко прописаны: от птичьего вольера до соседского забора расстояние должно составить не меньше 4 метров, а соседи должны дать вам разрешение на развод этой живности.
Разводить на дачах коров, лошадей и свиней нельзя.
О том, что шуметь в квартире в неположенное время запрещено, многие наши сограждане уже выучили. Но о том, что это правило действует и в садоводствах, почему то мало кто знает. И порой все садоводство вынуждено всю ночь слушать, как развеселая компания отмечает день рождения уличной дискотекой, установив колонки с усилителями за своим забором.
Между тем, в Алтайском крае действует так называемый "закон о тишине", действие которого распространяется в том числе и на садовые участки.
В частности, не допускается нарушение тишины и покоя граждан:
с 22:00 до 8:00 в будние днис 22:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и в праздники
Нарушением тишины и покоя считается: "громкая музыка, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, неоднократное непринятие мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля, ремонт и другое".
Нарушителям закона грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей для физических лиц. Должностным лицам придется выложить до 10 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам— от 5 до 10 тысяч рублей.
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