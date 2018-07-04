Сжигать мусор и разводить костер

Поддерживать чистоту на участке, безусловно, нужно. Но избавляться от мусора путем его сжигания запрещено. Также не разрешается на дачном участке разводить костер, даже в мангале, если для этого не обустроена специальная площадка в соответствии с соблюдением всех необходимых норм.

И если ваши соседи, увидев костер, вызовут пожарную бригаду и МЧС, вам придется платить приличный штраф. Так, 20.4 КОАП РФ предполагает наказание в размере на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

А если вы разведи костер в условиях объявленного противопожарного режима (который, кстати, сейчас действует в Алтайском крае), штрафы увеличиваются до четырех тысяч рублей для обычных граждан, до 30 тысяч для должностных лиц, и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.