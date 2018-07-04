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По закону, а не по понятиям или За что могут оштрафовать дачника

, ИА "Амител"
Что нельзя делать садоводу-огроднику, чтобы не получить большой штраф

Фото: Newizv.ru


Даже если у вас есть ваш собственный приватизированный дачный участок, укрытый от чужих глаз высоким забором, это совсем не означает, что на нем вам разрешено делать все, что угодно. Рассказываем о том, что нельзя делать дачнику, чтобы не пришлось платить большие штрафы.

1
Сжигать мусор и разводить костер

Поддерживать чистоту на участке, безусловно, нужно. Но избавляться от мусора путем его сжигания запрещено. Также не разрешается на дачном участке разводить костер, даже в мангале, если для этого не обустроена специальная площадка в соответствии с соблюдением всех необходимых норм.

И если ваши соседи, увидев костер, вызовут пожарную бригаду и МЧС, вам придется платить приличный штраф. Так, 20.4 КОАП РФ предполагает наказание в размере на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

А если вы разведи костер в условиях объявленного противопожарного режима (который, кстати, сейчас действует в Алтайском крае), штрафы увеличиваются до четырех тысяч рублей для обычных граждан, до 30 тысяч для должностных лиц, и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

2
Закапывать мусор в землю
Закапывать в уголке своего участка мешочек с битым стеклом, пластиком или другими неразлагаемыми отходами тоже запрещено. Закон рассматривает это действие как несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ). И грозит за это штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; а юридическое лицо могут оштрафовать до ста тысяч рублей.
3
Рубить деревья и собирать валежник

Летом дачные домики, как правило, не отапливаются, но зато почти у каждого садовода на участке есть своя банька. А чтобы ее топить нужны дрова. Поскольку садоводства обычно находятся в окружении живописных рощ и пролесков,многие наши сограждане добывают дрова оттуда либо срубив деревце, либо нарубив сухостоя и собирая валежник. Увы, но делать это строжайше запрещено. За незаконную вырубку леса наказывают сурово и не только штрафом, но вполне реальным сроком. По некоему недоразумению упавшие стволы сейчас в лесах тоже запрещено собирать. Правда, не так давно был принят закон, разрешающий гражданам собирать в лесу валежник, но он вступит в силу только с 1 января 2019 года. А пока лучше дрова покупать.

Иначе придется платить штраф: от трех тысяч до четырех тысяч рублей для граждан; от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей для должностных лиц; от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.

4
Присваивать "ничейную" землю
Даже если вам категорически не хватает земли, а рядом с вами целый пустырь, присваивать "даже кусочек" земли запрещено законом и будет считаться самозахватом.
5
Разводить скот

Разрешается на дачных участках разводить птицу, коз, овец и кроликов. При этом условия их размещения тоже четко прописаны: от птичьего вольера до соседского забора расстояние должно составить не меньше 4 метров, а соседи должны дать вам разрешение на развод этой живности.

Разводить на дачах коров, лошадей и свиней нельзя.

6
Ставить "глухой" забор
Порой очень хочется спрятаться от чужих глаз за высоким непроницаемым забором, но нельзя. В нашей стране заборы тоже нужно строить по специальным нормам. Так, например, внешнее ограждение между участком и проездом может быть высотой до двух метров и любой прозрачности. А вот забор между соседними участками не должен быть выше 1,7 м. И он обязательно должен пропускать свет. Светопрозрачность такого ограждения должна быть не менее 50%, чтобы не затенять культуры, растущие на участке вашего соседа.
7
Шуметь

О том, что шуметь в квартире в неположенное время запрещено, многие наши сограждане уже выучили. Но о том, что это правило действует и в садоводствах, почему то мало кто знает. И порой все садоводство вынуждено всю ночь слушать, как развеселая компания отмечает день рождения уличной дискотекой, установив колонки с усилителями за своим забором.

Между тем, в Алтайском крае действует так называемый "закон о тишине", действие которого распространяется в том числе и на садовые участки.

В частности, не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

с 22:00 до 8:00 в будние днис 22:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и в праздники

Нарушением тишины и покоя считается: "громкая музыка, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, неоднократное непринятие мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля, ремонт и другое".

Нарушителям закона грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей для физических лиц. Должностным лицам придется выложить до 10 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам— от 5 до 10 тысяч рублей.

8
Использовать химические удобрения
Использование химических удобрений, вредных для окружающей среды категорически запрещено. Да и в принципе на садовых участках лучше использовать только биоматериалы, а не поливать урожай "всякой гадостью". Но если химическая обработка растений или почвы, необходима нужно обязательно удостовериться в том, что используемые препараты безопасны. И что они не попадают на соседский участок.

 

 

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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