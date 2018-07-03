Весной жители Алтайского края замерзали, в июне страдали от жары, а в июле переживают из-за ежедневных дождей. Amic.ru выяснил у эксперта, каким будет урожай по итогам такого лета и чего стоит опасаться садоводам.

Урожай будет отличным, считает председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков: "развитие многих культур началось раньше, чем в прошлые году. В этом году будет хороший урожай большинства посаженных культур. И томаты, и картофель, а также огурцы и лук — принесут много плодов".

Особенно благоприятны условия для плодово-ягодных культур: земляники, вишни, клубники и малины. При этом эксперт советует для хорошего урожая вишни лучше иметь на участке два — три сорта этой культуры, так как они опыляют друг друга. Это помогает растениям в такие годы, как наступивший 2018, когда из-за холодной весны пчелы и другие насекомые-опылители поздно проснулись.

Марков также отметил, что меньше из-за капризов погоды страдает урожай тех садоводов-огородников, которые используют сорта российского производства, а не иностранного.

Многие дачники опасаются, что из-за дождей начнут гнить лук и корнеплоды. Владимир Иванович уверен, что дождливое лето луку не повредит, если садоводы высадили его "под зиму" либо ранней весной.

Что касается моркови, то после осадков садовод рекомендует проводить рыхление почвы.

В то же время обильные дожди провоцируют рост сорняков и размножение вредителей. Например, тли и плодожорки, которые портит плодовые деревья. Бороться с ними можно соответствующими средствами, которые не вредят человеку и самому растению.

Такие обильные осадки и высокие температуры благоприятны для развития различных заболеваний растений — фитофторы, плесени и грибков. За этим тоже нужно следить и вовремя принимать соответствующие меры.

Милана Янина