Летом как никогда хочется развлечений и приключений. Но если вы еще не уехали в отпуск и находитесь в городе, не лишайте себя возможности отправиться в виртуальные приключения, посетив кинотеатры. Уже в четверг, 5 июля, в кинотеатрах Барнаула выходят детектив "Пылающий", триллер "Невидимка", комедия "Попробуй, подкати" и блокбастер "Человек-муравей и Оса". Особого внимания, по-нашему мнению, заслуживает последний фильм в этом списке. Рассказываем, почему нельзя пропустить продолжение "Человека-муравья".
Во-первых, фильм "Человек-муравей и Оса" снят Marvel Studios, известной своими "супергеройскими" лентами.
Во-вторых, это долгожданное и прямое прямое продолжение "Человека-муравья" 2015 года. Прокат фильма оказался очень успешным и решение о съемках второй части было озвучено сразу же. Но кроме этого это продолжение еще и фильма "Первый Мститель: Противостояние", вышедшего в 2016-м году.
В-третьих, этот фильм стал юбилейной — двадцатой работой Marvel Studios о приключениях супергероев. Представьте себе: все лучшие трюки и самые современные спецэффекты собраны в этой картине.
Эксперты отмечают, что фильмы от этих создателей отличаются продуманностью и логичностью, а также немалым бюджетом.
Несмотря на то, что в России жанр комиксов не так популярен, супергерой сумел оставить неравнодушным зрителей и на данный момент рейтинг ожидания достаточно высок.
Актерский состав этой картины — еще один повод обязательно сходить на преьмеру: столько звезд встретить в одном фильме не всегда удается: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие известные актеры. Фанаты Marvel уже заранее радуются. Режиссёром стал Пейтон Рид. Он, кстати, неоднократно подчеркивал важность героини Эванджелины Лилли. Но в чем она заключается можно узнать, лишь посмотрев фильм. Еще режиссер обмолвился о "большом шаге вперед" для студии, однако совершенно "забыл" рассказать, в чем он заключается.
Надежда Гладкова
Комментарии