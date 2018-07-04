Почему этот фильм достоин внимания зрителей?

Во-первых, фильм "Человек-муравей и Оса" снят Marvel Studios, известной своими "супергеройскими" лентами.

Во-вторых, это долгожданное и прямое прямое продолжение "Человека-муравья" 2015 года. Прокат фильма оказался очень успешным и решение о съемках второй части было озвучено сразу же. Но кроме этого это продолжение еще и фильма "Первый Мститель: Противостояние", вышедшего в 2016-м году.

В-третьих, этот фильм стал юбилейной — двадцатой работой Marvel Studios о приключениях супергероев. Представьте себе: все лучшие трюки и самые современные спецэффекты собраны в этой картине.

Эксперты отмечают, что фильмы от этих создателей отличаются продуманностью и логичностью, а также немалым бюджетом.

Несмотря на то, что в России жанр комиксов не так популярен, супергерой сумел оставить неравнодушным зрителей и на данный момент рейтинг ожидания достаточно высок.