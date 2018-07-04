Среда, 4 Июль, 10:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,22
€ 73,7
404407
16°
Обь
394см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Вопрос дня



"Человек-муравей и Оса": почему этот фильм нужно обязательно посмотреть

, ИА "Амител"
Посмотри, не пожалеешь: ближайшие премьеры фильмов июля 2018


Летом как никогда хочется развлечений и приключений. Но если вы еще не уехали в отпуск и находитесь в городе, не лишайте себя возможности отправиться в виртуальные приключения, посетив кинотеатры. Уже в четверг, 5 июля, в кинотеатрах Барнаула выходят детектив "Пылающий", триллер "Невидимка", комедия "Попробуй, подкати" и блокбастер "Человек-муравей и Оса".  Особого внимания, по-нашему мнению, заслуживает последний фильм в этом списке.  Рассказываем, почему нельзя пропустить продолжение "Человека-муравья".

1
Почему этот фильм достоин внимания зрителей?

Во-первых, фильм "Человек-муравей и Оса" снят Marvel Studios, известной своими "супергеройскими" лентами.

Во-вторых, это долгожданное и прямое прямое продолжение "Человека-муравья" 2015 года. Прокат фильма оказался очень успешным и решение о съемках второй части было озвучено сразу же. Но кроме этого это продолжение еще и фильма "Первый Мститель: Противостояние", вышедшего в 2016-м году.

В-третьих, этот фильм стал юбилейной — двадцатой работой Marvel Studios о приключениях супергероев. Представьте себе: все лучшие трюки и самые современные спецэффекты собраны в этой картине.

Эксперты отмечают, что фильмы от этих создателей отличаются продуманностью и логичностью, а также немалым бюджетом.

Несмотря на то, что в России жанр комиксов не так популярен, супергерой сумел оставить неравнодушным зрителей и на данный момент рейтинг ожидания достаточно высок.

2
Кто снялся в фильме "Человек-муравей и Оса"?

Актерский состав этой картины — еще один повод обязательно сходить на преьмеру: столько звезд встретить в одном фильме не всегда удается: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие известные актеры. Фанаты Marvel уже заранее радуются. Режиссёром стал Пейтон Рид. Он, кстати, неоднократно подчеркивал важность героини Эванджелины Лилли. Но в чем она заключается можно узнать, лишь посмотрев фильм. Еще режиссер обмолвился о "большом шаге вперед" для студии, однако совершенно "забыл" рассказать, в чем он заключается.

3
О чем фильм?
Скотт Лэнг, он же Человек-Муравей, заслужил оказаться в команде Мстителей. Желание быть ближе к дочери удерживает его в родном доме до того момента, пока доктор Хэнк Пим не призывает Скотта присоединиться к новой и опасной миссии. Помогать в противостоянии с врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.. В фильме можно будет увидеть как главный герой фильма играет с паромом, а главная героиня раскидывает злодеев направо и налево. Если хотите провести время весело и легко, получить эмоциональную разгрузку, то сходить на этот фильм точно стоит.
4
А как его оценивают критики?
Фильм получил высокие оценки западных кинокритиков: "фантастическое изменение темпа и масштаба всей киновселенной", "захватывающее действие", "потрясающий юмор" — только некоторые из этих отзывов. Добавьте сюда любовную сюжетную линию и пожалуй, это все что, надо для настоящего успеха. Кстати, общий рейтинг фильма составил 70 баллов на сайте Metacritic, собирающем отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу и DVD-дисках. Отметим, первая часть про Человека-Муравья получила 64 балла.

Надежда Гладкова


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:02
Двух человек в Англии госпитализировали из-за "неизвестного вещества" 0
10:00
Барнаульцев приглашают на семейный автофестиваль 0
09:54
Пожар произошел на барнаульском заводе, где ранее погибли трое рабочих 0
09:36
Светофоры отключат на три с половиной часа на перекрестке в центре Барнаула 0
09:27
Ночной пожар в жилом доме тушили шесть человек в Рубцовске 0
09:13
Предсказано повторение кризиса 20-летней давности 0
09:02
Эксперт: Госдума никогда не примет законопроект о наследовании пенсий 0
09:00
На что способны четыре стихии: научное шоу в Барнауле 0
08:51
Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов 8
08:39
Схемы обмана на АЗС раскрыли в Федерации автовладельцев России 2
08:21
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" уволена за "ватку" 7
08:06
Че Гевара XIX столетия: подборка интересных фактов о Джузеппе Гарибальди 1
07:50
"Человек-муравей и Оса": почему этот фильм нужно обязательно посмотреть 0
07:34
Квартиру с теплым полом и "мягким" светом продают в Барнауле за 6 млн руб. 1
07:22
Какие лампочки запретили использовать в России с 1 июля 3
07:15
По закону, а не по понятиям или За что могут оштрафовать дачника 2
07:03
"Шукшинские дни на Алтае": все самое интересное о Всероссийском фестивале
С чего начиналась история фестиваля и почему его нужно посетить каждому
06:48
Чисто, но не переодеться: как отдыхают на искусственном пляже под Барнаулом 5
06:32
Город-сказка, или как влюбиться в Саранск за сутки: дневник ЧМ-2018 0
06:23
Сладко: очаровательные девушки с клубникой 0
06:14
Похолодание с грозами и градом пришло в Алтайский край 4 июля 0
06:01
Мы не уходим из политики: КПРФ о неучастии в выборах губернатора Алтая 2
05:05
Кроссовок из фильма "Назад в будущее" продали за 92 тысячи долларов 0
04:04
Названо имя убийцы рэпера Тупака 0
03:03
СМИ раскрыли схему обмана водителей на заправках в РФ 1
02:02
На Алтае совместная попойка малознакомых лиц закончилась убийством 0
01:05
Божественный фотошоп: ФСИН на Урале нарисовала спортзал для заключенных 0
00:04
Сборы российских картин возросли почти на 60% с начала 2018 года 1
23:53
Житель Горного Алтая пойдет под суд за избиение до смерти 23-летнего сына 0
23:31
СМИ: "Реал" готов продать Роналду "Ювентусу" за 100 млн евро 0
23:15
Депутаты Госдумы поддержали повышение НДС 7
22:56
Мотоциклист сделал тройное сальто после столкновения с машиной в Бийске 2
22:38
СК назвал террористическую организацию, стоящую за взрывом в Петербурге 0
22:16
Сотрудников Сбербанка поймали на хищении 40 млн рублей у VIP-клиента 0
21:57
В ГИБДД объяснили введение поправок к закону о нетрезвом вождении 0
21:41
Российский туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности 0
21:21
Японские футболисты прибрались в раздевалке и оставили записку на русском 4
20:56
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг по советским облигациям 2
20:39
Крупный пожар вспыхнул в краснодарском ТЦ "Северяне" 0
20:22
Врачи подтвердили футболисту Жиркову предварительный диагноз 0
19:46
Московский выпускник набрал 400 баллов на четырех ЕГЭ 1
19:23
Стала известна дата прощания с актрисой Ольгой Лозовой 0
19:08
Коротко о главном: низкие зарплаты, губернаторские выборы и ожидания бури
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 июля
18:48
США заказали у России ремонт туалетов на МКС 5
18:25
Алтайское казино заподозрили в незаконном использовании символики ЧМ-2018 1
18:15
У кого из барнаульских застройщиков вы бы взяли квартиру по "долевой" схеме 8
18:04
Виктор Томенко учредил стипендии для алтайских студентов-медиков 2
17:48
104-этажный небоскреб построят в "Москва-Сити" 1
17:34
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих российских пенсионеров 13
17:22
СМИ: британским школьницам запретили юбки из-за трансгендеров 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.