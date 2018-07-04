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1 июля 2018 года начался очередной виток реформы по энергосбережению в России. СМИ написали множество новостей, о том, что запрещены энергосберегающие лампы. Но какие именно? На самом деле простому человеку в ограничениях разобраться непросто. Но портал Amic.ru разобрался, какие именно лампы и когда будут запрещены. В этом нам помог председатель комитета по энергетике торгово-промышленной палаты Алтайского края Александр Карасев.
Итак, с 1 июля 2018 года запрещены:
- Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с цоколем Е27 и Е14. Не все, а только низкоэффективные, но таких большинство. Так что можно сказать почти все такие лампы уже запрещены. Используются они в домашних условиях, а также в небольших офисах. Это, кстати, те самые энергосберегающие лампы, которые так активно "пиарили" несколько лет назад, когда запрещали "лампочки Ильича".
- Трубчатые люминесцентные лампы с цоколем G13 (Т8, Т10, Т12) с галофосфатным люминофором. Используются в офисных помещениях. Тут то же, что и с компактными люминесцентными лампами: можно только высокоэффективные, но таких на рынке почти нет.
- Светодиодные светильники с энергоэффективностью менее 85 люмен на ватт.
- Ртутные лампы высокого давления (основной объем таких ламп – лампы ДРЛ или дуговые ртутные лампы) мощностью менее 250Вт. Такие лампы используются для уличного и внутреннего освещения.
- Светильники с ртутными лампами высокого давления, используемые для наружного освещения.
С 1 января 2020 запрещены:
- Вообще все компактные и трубчатые люминесцентные лампы.
- Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными и индукционными лампами.
- Все ртутные лампы высокого давления.
- Натриевые лампы высокого давления типа (используются для уличного освещения).
- Металлогалогенные лампы (используются в прожекторах)
- Индукционные лампы (используются в промышленности),
- Все светильники с ртутными лампами высокого давления (используются в промышленности).
По сути на рынке должны остаться только светодиодные лампы и светильники. Они считаются самыми дорогими на рынке, но для дома, например, средняя лампочка стоит в пределах 100-200 рублей. Можно купить и дешевле. Кстати, многие крупные специализированные магазины спокойно меняют такие лампочки на новые по гарантии.
"Хороший светодиодный светильник должен служить не менее 20-25 лет с гарантией не менее 5 лет", — рассказал Александр Карасев.
Можно использовать и лампочки накаливания, мощностью менее 100 Ватт.
В правительстве уверены, что новые требования позволят повысить качество освещения, уменьшить энергозатраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
В Минэнерго России пояснили, что предыдущие требования к осветительным устройствам были приняты еще в 2011 году и "по многим параметрам уже не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий".
Ведомство сообщает, что ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт⋅ч, или приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потенциал энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт⋅ч/год.
Напомним, что в 2009 году в России были запрещены лампы накаливания более 100 ватт, так называемые "лампочки Ильича". Однако такие лампы менее 100 ватт до сих пор разрешены.
Такие опасения есть. Их высказывают, прежде всего, производители ламп. Сама по себе энергосберегающая лампочка стоит недешево, к тому же предприятиям нужно время и средства на переоснащение производства. Сейчас в России вообще не производят высококачественные светодиодные лампы, которые разрешены законом. Производители пугают ростом цен на лампы минимум на 30%. Впрочем, цены могут вырасти и не так значительно.
Но при этом светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Для примера, люминесцентная экономичнее лампы накаливания в 4-5 раз, а светодиодная — в 10-12 раз.
В России так и не была создана полноценная система утилизации ртутных и люминесцентных ламп.
В Алтайском крае энергосберегающие лампы должны принимать управляющие компании, а затем передавать их в специализированные организацию, которая занимается обезвреживанием ртутьсодержащих отходов. В Алтайском крае это ООО "Эко-Партнер", ООО "ДимАрт", ООО "РИЭБ", ООО "ТерИК".
Люминесцентные лампы содержат пары ртути и просто выбрасывать их на свалку нельзя. В светодиодных лампах и светильниках нет никаких опасных веществ и элементов. Но их лучше сдавать в специальные компании, занимающиеся переработкой пластика, ведь в таких лампах он есть и вред от него природе тоже давно известен. Но предприятий, которые бы занимались такой переработкой в Барнауле, мы не нашли.
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