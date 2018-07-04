1 июля 2018 года начался очередной виток реформы по энергосбережению в России. СМИ написали множество новостей, о том, что запрещены энергосберегающие лампы. Но какие именно? На самом деле простому человеку в ограничениях разобраться непросто. Но портал Amic.ru разобрался, какие именно лампы и когда будут запрещены. В этом нам помог председатель комитета по энергетике торгово-промышленной палаты Алтайского края Александр Карасев.

С 1 июля 2018 года такие лампы нельзя будет производить. Соответственно, через некоторое время они исчезнут с прилавков магазинов.

3

А если у меня дома работают такие лампы, что мне будет?

Ничего не будет. Лампа отслужит свой срок естественным путем и вы ее утилизируете. Закон не обязывает вас избавляться от нее прямо сейчас. А вот купить новые уже не сможете. В продаже будут только светодиодные лампы.