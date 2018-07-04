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Какие лампочки запретили использовать в России с 1 июля

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Подробно рассказываем и показываем, какие именно лампочки скоро уйдут из применения

Фото: getwallpapers.com


1 июля 2018 года начался очередной виток реформы по энергосбережению в России. СМИ написали множество новостей, о том, что запрещены энергосберегающие лампы. Но какие именно? На самом деле простому человеку в ограничениях разобраться непросто. Но портал Amic.ru разобрался, какие именно лампы и когда будут запрещены. В этом нам помог председатель комитета по энергетике торгово-промышленной палаты Алтайского края Александр Карасев.

1
Какие именно лампы теперь запрещены?

Итак, с 1 июля 2018 года запрещены:

  • Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с цоколем Е27 и Е14. Не все, а только низкоэффективные, но таких большинство. Так что можно сказать почти все такие лампы уже запрещены. Используются они в домашних условиях, а также в небольших офисах. Это, кстати, те самые энергосберегающие лампы, которые так активно "пиарили" несколько лет назад, когда запрещали "лампочки Ильича".

  • Трубчатые люминесцентные лампы с цоколем G13 (Т8, Т10, Т12) с галофосфатным люминофором. Используются в офисных помещениях. Тут то же, что и с компактными люминесцентными лампами: можно только высокоэффективные, но таких на рынке почти нет.

  • Светодиодные светильники с энергоэффективностью менее 85 люмен на ватт.
  • Ртутные лампы высокого давления (основной объем таких ламп – лампы ДРЛ или дуговые ртутные лампы) мощностью менее 250Вт. Такие лампы используются для уличного и внутреннего освещения.

  • Светильники с ртутными лампами высокого давления, используемые для наружного освещения.

С 1 января 2020 запрещены:

  • Вообще все компактные и трубчатые люминесцентные лампы.
  • Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными и индукционными лампами.
  • Все ртутные лампы высокого давления.
  • Натриевые лампы высокого давления типа (используются для уличного освещения).

  • Металлогалогенные лампы (используются в прожекторах)

  • Индукционные лампы (используются в промышленности),

  • Все светильники с ртутными лампами высокого давления (используются в промышленности).
2
В чем именно состоит запрет?
С 1 июля 2018 года такие лампы нельзя будет производить. Соответственно, через некоторое время они исчезнут с прилавков магазинов.
3
А если у меня дома работают такие лампы, что мне будет?
Ничего не будет. Лампа отслужит свой срок естественным путем и вы ее утилизируете. Закон не обязывает вас избавляться от нее прямо сейчас. А вот купить новые уже не сможете. В продаже будут только светодиодные лампы.
4
Какие лампы использовать можно?

По сути на рынке должны остаться только светодиодные лампы и светильники. Они считаются самыми дорогими на рынке, но для дома, например, средняя лампочка стоит в пределах 100-200 рублей. Можно купить и дешевле. Кстати, многие крупные специализированные магазины спокойно меняют такие лампочки на новые по гарантии.

"Хороший светодиодный светильник должен служить не менее 20-25 лет с гарантией не менее 5 лет", — рассказал Александр Карасев.

Можно использовать и лампочки накаливания, мощностью менее 100 Ватт.

5
Зачем это делается?

В правительстве уверены, что новые требования позволят повысить качество освещения, уменьшить энергозатраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В Минэнерго России пояснили, что предыдущие требования к осветительным устройствам были приняты еще в 2011 году и "по многим параметрам уже не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий".

Ведомство сообщает, что ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт⋅ч, или приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потенциал энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт⋅ч/год.

Напомним, что в 2009 году в России были запрещены лампы накаливания более 100 ватт, так называемые "лампочки Ильича". Однако такие лампы менее 100 ватт до сих пор разрешены.

6
Не приведет ли этот запрет к росту стоимости светодиодных ламп?

Такие опасения есть. Их высказывают, прежде всего, производители ламп. Сама по себе энергосберегающая лампочка стоит недешево, к тому же предприятиям нужно время и средства на переоснащение производства. Сейчас в России вообще не производят высококачественные светодиодные лампы, которые разрешены законом. Производители пугают ростом цен на лампы минимум на 30%. Впрочем, цены могут вырасти и не так значительно.

Но при этом светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Для примера, люминесцентная экономичнее лампы накаливания в 4-5 раз, а светодиодная — в 10-12 раз.

7
А как надо утилизировать люминесцентные и светодиодные лампы?

В России так и не была создана полноценная система утилизации ртутных и люминесцентных ламп.

В Алтайском крае энергосберегающие лампы должны принимать управляющие компании, а затем передавать их в специализированные организацию, которая занимается обезвреживанием ртутьсодержащих отходов. В Алтайском крае это ООО "Эко-Партнер", ООО "ДимАрт", ООО "РИЭБ", ООО "ТерИК".

Люминесцентные лампы содержат пары ртути и просто выбрасывать их на свалку нельзя. В светодиодных лампах и светильниках нет никаких опасных веществ и элементов. Но их лучше сдавать в специальные компании, занимающиеся переработкой пластика, ведь в таких лампах он есть и вред от него природе тоже давно известен. Но предприятий, которые бы занимались такой переработкой в Барнауле, мы не нашли.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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