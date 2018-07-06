Какую пенсию получают депутаты Госдумы

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Неожиданное, но любопытное сообщение появилось накануне на сайте Госдумы. Нижняя палата российского парламента официально сообщила, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты. Об этом сейчас и расскажем. А еще портал Amic.ru разобрался, на что еще имеют права депутаты Госдумы (а также члены Совета Федерации, у которых все идентично).
- при стаже от пяти до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата;
- при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения.
Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, составляет 84 тысячи рублей. То есть доплата составляет 46 тысяч при стаже до 10 лет и 63 тысячи при стаже более 10 лет
Но если депутатство длилось менее пяти лет, то права на доплату у него не будет.
В пресс-службе Госдумы сообщили, что среднемесячная заработная плата депутата в 2018 году составляет 399 тысяч рублей. После уплаты подоходного налога депутат получает около 347 тысяч рублей. И с февраля 2015 года по указу президента депутаты получают на 10% меньше обычного.
"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тыс рублей (338 тыс рублей после уплаты подоходного налога)", — уточнили в ГД.
Зарплату получают все депутаты, причем на уровне зарплат федеральных министров. А главы Госдумы и Совета Федерации — на уровне председателя правительства.
Также депутаты и сенаторы получают средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, компенсацию за переезд на время работы в Москву и обратно после окончания срока полномочий. При переезде депутат получает половину месячной зарплаты, каждый член семьи — по 0,25 его оклада.
После окончания полномочий депутат и сенатор получают еще по целому ежемесячному денежному вознаграждению.
Причем работодатель, у которого депутат работал до своего избрания, обязан принять думца обратно на работу после окончания срока полномочий в ГД. Или предложить другую равноценную работу (должность) по предыдущему месту работы или с их согласия в другой организации.
Любопытно, но у супруги (супруг) депутата или сенатора зачисляется в трудовой стаж годы, которые она (он) не работала, потому что переехала (переехал) в другой город на время депутатства-сенаторства мужа (жены).
привлечь к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;
задержать, арестовать, подвергнуть обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или допросу;
подвергнуть личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
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