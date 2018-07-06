Какую пенсию получают депутаты Госдумы

А сколько у депутатов зарплата?

В пресс-службе Госдумы сообщили, что среднемесячная заработная плата депутата в 2018 году составляет 399 тысяч рублей. После уплаты подоходного налога депутат получает около 347 тысяч рублей. И с февраля 2015 года по указу президента депутаты получают на 10% меньше обычного.

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тыс рублей (338 тыс рублей после уплаты подоходного налога)", — уточнили в ГД.

Зарплату получают все депутаты, причем на уровне зарплат федеральных министров. А главы Госдумы и Совета Федерации — на уровне председателя правительства.

Также депутаты и сенаторы получают средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, компенсацию за переезд на время работы в Москву и обратно после окончания срока полномочий. При переезде депутат получает половину месячной зарплаты, каждый член семьи — по 0,25 его оклада.

После окончания полномочий депутат и сенатор получают еще по целому ежемесячному денежному вознаграждению.