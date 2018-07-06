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Какую пенсию получают депутаты Госдумы

, ИА "Амител"
Народные избранники имеют право на доплату к основной пенсии даже за один созыв в федеральном парламенте

Фото: philologist.livejournal.com


Неожиданное, но любопытное сообщение появилось накануне на сайте Госдумы. Нижняя палата российского парламента официально сообщила, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты. Об этом сейчас и расскажем. А еще портал Amic.ru разобрался, на что еще имеют права депутаты Госдумы (а также члены Совета Федерации, у которых все идентично). 

1
Какую доплату к пенсии имеют депутаты Госдумы?
Право на доплату к пенсии получает депутат, который заседал в Госдуме не менее пяти лет (то есть одного срока). По закону, доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла:
  • при стаже от пяти до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата;
  • при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения.

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, составляет 84 тысячи рублей. То есть доплата составляет 46 тысяч при стаже до 10 лет и 63 тысячи при стаже более 10 лет

Но если депутатство длилось менее пяти лет, то права на доплату у него не будет.

2
А сколько у депутатов зарплата?

В пресс-службе Госдумы сообщили, что среднемесячная заработная плата депутата в 2018 году составляет 399 тысяч рублей. После уплаты подоходного налога депутат получает около 347 тысяч рублей. И с февраля 2015 года по указу президента депутаты получают на 10% меньше обычного.

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тыс рублей (338 тыс рублей после уплаты подоходного налога)", — уточнили в ГД.

Зарплату получают все депутаты, причем на уровне зарплат федеральных министров. А главы Госдумы и Совета Федерации — на уровне председателя правительства. 

Также депутаты и сенаторы получают средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, компенсацию за переезд на время работы в Москву и обратно после окончания срока полномочий. При переезде депутат получает половину месячной зарплаты, каждый член семьи — по 0,25 его оклада. 

После окончания полномочий депутат и сенатор получают еще по целому ежемесячному денежному вознаграждению.

3
На что еще имеет право депутат Госдумы?
На медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение на условиях, установленных для федерального министра. Если во время исполнения полномочий он получил увечье или повреждение здоровья, то право на медицинское и санаторно-курортное лечение сохраняет и после окончания срока полномочий.
А также на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. И на заселение в гостиницу в течение часа и в номер с телефоном. 
4
Депутаты Госдумы являются госслужащими?
Да, срок полномочий засчитывается в стаж федеральной государственной службы и в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. 

Причем работодатель, у которого депутат работал до своего избрания, обязан принять думца обратно на работу после окончания срока полномочий в ГД. Или предложить другую равноценную работу (должность) по предыдущему месту работы или с их согласия в другой организации.

Любопытно, но у супруги (супруг) депутата или сенатора зачисляется в трудовой стаж годы, которые она (он) не работала, потому что переехала (переехал) в другой город на время депутатства-сенаторства мужа (жены). 

 
5
Депутаты застрахованы?
Да, как и любой официально трудоустроенный работник, депутаты Госдумы застрахованы. И имеют право на выплату денежного вознаграждения в случае смерти, причинения вреда здоровью, увечья. Но платит в данном случае не Фонд социального страхования, а федеральный бюджет напрямую.
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекших утрату трудоспособности, им ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию.
6
А неприкосновенность у депутатов есть?
И такая имеется. По закону и депутаты Госдумы, и члены Совфеда обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Неприкосновенно их жилье, служебное помещение, личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, переписка. Неприкосновенность снимается про предложению Гепрокурора.
Их нельзя: 

привлечь к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;

задержать, арестовать, подвергнуть обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или допросу;

подвергнуть личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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