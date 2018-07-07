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Нельзя пропустить: какие фильмы покажут на XX "Шукшинском фестивале"

, ИА "Амител"
Рассказываем о фильмах, которые вошли в конкурсную программу Шукшинского кинофестиваля


В июле 2018-го года в программу Шукшинского кинофестиваля вошло 10 фильмов. Отбором картин для конкурса занимался известный киновед и составитель программ российских и международных фестивалей Виктор Прокофьев.Показы основной конкурсной программы пройдут с 24 по 28 июля в барнаульских кинотеатрах "Пионер" и  "Премьера", а также в Поспелихе, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске и Камне-на-Оби. Amic.ru рассказывает, какие картины смогут увидеть жители Алтайского края во время основной конкурсной программы фестиваля.

"Решение о ликвидации",
Военный, драма, триллер.

Режиссер — Александр Аравин
В ролях— Игорь Петренко, Алексей Вертков, Иван Шахназаров

Фильм снят на основе операции ФСБ по уничтожению одного из самых террористических лидеров Северного Кавказа, проходившей на территории Северной Осетии и Ингушетии. Главную роль исполняет Игорь Петренко. По сюжету особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго. Когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку.
Картина вышла 7 июня 2018 года, собрав 85 331 долларов.

"Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов",
драма, криминал, приключения

Режиссер — Александр Хант
В ролях — Евгений Ткачук, Алексей Серебряков

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от "мешающих" ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

В России этот фильм вышел 12 октября 2017 года и собрал всего 99 897 долларов при внушительном бюджете 25 000 000. Фильм стал призером 52-го Международного фестиваля в Карловых Варах и 25-го фестиваля российского кино "Окно в Европу" в Выборге.

"Не чужие", драма

Режиссер — Вера Глаголева
В ролях — Татьяна Владимирова, Санжар Мадиев, Лилия Волкова

В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки "покорить Москву". В доме матери за праздничным столом она встречается со своей старшей сестрой Галиной и ее новым ухажером — Рустамом, молодым восточным красавцем. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Герои "НЕ ЧУЖИХ" самостоятельно вершат свои судьбы: осознанно совершая ошибки и расплачиваясь за них самым дорогим – жизнями своих близких.

"Карп отмороженный", трагикомедия

Режиссер — Владимир Котт
В ролях — Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов

"Пришло время оттаять" гласит слоган фильма. Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Бюджет фильма составил 61 000 000, но сборы себя не оправдали. Картина получила приз зрительских симпатий 39-го Московского Международного кинофестиваля.

"Лили", мелодрама

Режиссер — Антон и Илья Чижиковы

В ролях — Олимпия Ивлева, Илья Малаков, Сергей Газаров

Новую картину братьев Чижиковых зрители увидят впервые в 2018 году на фестивале. Главная героиня фильма — Лили — артистка в цирке-шапито лилипутов, в жизнь которой неожиданно приходит первая любовь. И приходит она в образе Лёни Перопола, местного сельского механизатора. Любовные и жизненные перипетии тесно связаны с цирковой жизнью Лили, в которой директор цирка по кличке Карабас, пытается вынудить циркачку принять ухаживания инфантильного сынка мэра для продления успешных гастролей.

"Конверт", триллер, ужасы

Режиссер – Владимир Марков

В ролях — Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич

Фильм вышел 30 ноября 2017 года. Действие проиходит в Москве. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату. Кстати, съемки проходили на различных локациях Москвы, в том числе на Головинском кладбище.

"Гупешка", драма

Режиссер — Влад Фурман

В ролях — Неля Попова, Михаил Разумовский, Евгений Баранов

Премьера фильма состоялась 24 июля 2018 года. Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу — с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, "бракованную", из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал "гупёшкой" — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.

Эта вышедшая на экраны кинопьеса уже успела завоевать фестивальное признание, в том числе за воплощение наивной и драматичной героини.

"Сказки о маме", документальный

Режиссер- Софья Горленко
В ролях — Софья Горленко

Это национальная поэтичная картина о сказаниях и традициях, снятая в живописных пейзажах русского севера. Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях вместе с брошенными избами доживают свои последние дни давно забытые духи народных поверий. Коренной житель северной деревни Лекшмозеро Василий Попов отправляется в путешествие на место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья Василия погибла в войну, которая опустошила северные деревни. Путешествие Василия— это попытка найти на заросших берегах дух "старого мира".

На кинофестивале также можно будет увидеть музыкальный фильм "ВЕРИЛА–ВЕРЮ" (реж.Полина Завадская и Мария Кособокова) об областном ансамбле казачьей песни, а также картину "ТЕРАПИЯ" (режиссера Юлии Сергиной). Это  динамичная история о подростках – молодых правонарушителях, проживающих в петербургском центре социальной реабилитации.

Надежда Гладкова


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