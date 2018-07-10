Фото: Kpbs.org
Жители Барнаула летом 2018 года жалуются на нашествие комаров. Горожане обращаются к властям города с просьбой обработать город от кровососущих насекомых. Amic.ru выяснил, как в городе проводится работа по уничтожению комаров, кто этим занимается и какие территории обрабатывают.
Да, обработка проводится. За счёт средств бюджета города специалисты обрабатывают семь водоёмов, сообщила начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи города Барнаула Елена Королёва.
Специальное средство для уничтожения личиной комаров распыляют на наводненные или заболоченные места. В зависимости от используемого препарата срок гибели личинок колеблется от нескольких часов до нескольких дней
Основные объекты, которые обрабатывает администрация города от комаров это: водоем в районе верхней дамбы у села Власиха, водоём в районе Озёрная,73, озеро Пионерское, водоём в парке Юбилейный и река Ляпиха.
Обработка от комаров, в сезон, проводится не менее двух раз, сообщила Королева. На эти цели город выделяет более 400 тысяч рублей.
Но помимо химической обработки территорий проводятся и другие мероприятия, направленные на снижении численности комаров в городе. В частности, скашивание травы и поросли.
Спрятаться от комаров летом 2018 года удастся во время прогулки по парку и зоопарку "Лесная сказка" и "Солнечном ветре".
Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев сообщил, что за это лето от комаров парк обрабатывался уже несколько раз и один раз от клещей.
"Территорию зоопарка и парка мы обрабатываем обязательно. Весной к нам приходят сотрудники Роспотребнадзора с белой тканью, чтобы проверить наш газон на наличие клещей. У нас и раньше не находили клещей, но мы всё равно всё обработали, чтобы наши посетители чувствовали себя комфортно", — пояснил Писарев.
"Что касается комаров, то от них обработку мы провели уже три раза — слишком обильные дожди этим летом, которые смывают препарат. Чаще проводить обработку мы не рискуем, так как это вредно. И во время обработки мы стараемся закрыть парк, чтобы не произошло каких-то неприятных случаев", — рассказал директор "Лесной сказки".
На обработку от клещей в начале лета 2018 года, по словам Писарева, было потрачено около 60 тысяч рублей. А обработка от комаров обходится в районе 20 тысяч рублей за один раз.
Защитить своих посетителей от комаров стараются и в парке "Солнечный ветер". Там сообщили, что обработку территории проводят в зависимости от погоды: "Если погода стоит солнечная, то мы травим комаров раз в 10 дней, если же идут дожди, то после каждых прошедших осадков стараемся всё обработать", — сообщили в пресс-службе парка.
Обработка территории происходит рано утром, за несколько часов до открытия парка, чтобы обезопасить посетителей.
В каких парках не проводят обработку от комаров?
Центральный и Изумрудный парки этой весной провели только обработку от клещей. А от комаров — нет. Причины в Центральном парке нам не пояснили.
А в администрации "Изумрудного" сочли такую обработку в этом году нецелесообразной: "Парк закрыт на реконструкцию, поэтому обработку от комаров этим летом мы не проводим", — пояснил директор Изумрудного парка Владимир Фишер.
Дело в том, что законодательством не предусмотрено обязательное проведение сплошных химических обработок от комаров. А потому обработку проводят ограниченных территорий и только по заявкам муниципальных образований, организаций, учреждений и граждан.
По данным на 4 июля, в соответствии с заключенными договорами, от лётных форм комаров обработано более 174,25 га территорий парков, скверов, детских садов и других мест организованного отдыха населения; от личинок комаров обработано 7,5 га водоемов, расположенных в черте города Барнаула и его 3-километровой зоне.
Однако, учитывая жаркое лето с ежедневными дождями, проводимые обработки приносят кратковременный эффект, отмечают в Роспотребнадзоре.
Потому что для них сложились очень благоприятные природные условия: практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, жара, высокая трава и переувлажненная почва — все эти факторы способствуют размножению комаров.
Действительно, как сообщили в Роспотребнадзоре, численность комаров в Барнауле растет с 2014 года, когда после паводка появилось большое количество временных водоемов с условиями, оптимально подходящими для выплода комаров. В последующие годы благоприятные для комаров погодные условия сохранялись. Соответственно, это способствовало поддержанию высокой численности комаров в природе.
Тем не менее, как сообщили в Роспотребнадзоре, в этом году комаров меньше, чем в 2017-м. Так, при проведении мониторинговых учетов на водоемах за 20 минут наблюдения энтомологи зафиксировали 40 экземпляров комаров. В 2017 году было 82 экземпляра.
Специалисты говорят, что заметного уменьшение комаров стоит ждать в конце июля-начале августа, при условии, что будет стоять жаркая погода и осадков станет меньше. Помогут бороться с ними и стрекозы.
Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это III декада сентября – I декада октября.
Чтобы уберечь себя от укусов комаров, можно использовать разные средства, например, нанести на одежду или на тело репеллент или надеть специальный браслет. На окна помещений установить противомоскитные сетки. В помещении следует использовать электрофумигатор (после его использования помещение следует проветрить)
Специалисты также рекомендуют дачникам и огородникам закрывать ёмкости для полива полиэтиленовой пленкой и своевременно скашивать траву, чтобы не допустить размножения кровососущих.
Комар живет на нашей планете уже более 145 млн лет.
Продолжительность жизни самки комара около месяца, а самца — 17-19 дней.
Самец комара имеет недоразвитые челюсти, поэтому не способен прогрызать отверстия в коже и питаться кровью. Таким образом, только самка комара пьет кровь.
И да, комаров человеческая кровь не сильно привлекает. Для самки комара больше пользы принесёт кровь коровы или грызуна. Просто человек самый доступный донор.
Семейство комаров включает 38 рода, которые насчитывают более 3 тыс. видов. Насекомые имеют характерный комариный облик, но отличаются некоторыми особенностями строения, местообитания и питания.
Комары сейчас обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.
Милана Янина
Комментарии