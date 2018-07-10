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Сколько в Барнауле комаров и как ведется работа по их уничтожению

, ИА "Амител"
Количество комаров в Барнауле выросло с 2014 года

Фото: Kpbs.org


Жители Барнаула летом 2018 года жалуются на нашествие комаров. Горожане обращаются к властям города с просьбой обработать город от кровососущих насекомых. Amic.ru выяснил, как в городе проводится работа по уничтожению комаров, кто этим занимается и какие территории обрабатывают.

1
Проводится ли в Барнауле какая-либо обработка территорий от комаров?

Да, обработка проводится. За счёт средств бюджета города специалисты обрабатывают семь водоёмов, сообщила начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи города Барнаула Елена Королёва.

Специальное средство для уничтожения личиной комаров распыляют на наводненные или заболоченные места. В зависимости от используемого препарата срок гибели личинок колеблется от нескольких часов до нескольких дней

Основные объекты, которые обрабатывает администрация города от комаров это: водоем в районе верхней дамбы у села Власиха, водоём в районе Озёрная,73, озеро Пионерское, водоём в парке Юбилейный и река Ляпиха.

2
Как часто проводится такая обработка?

Обработка от комаров, в сезон, проводится не менее двух раз, сообщила Королева. На эти цели город выделяет более 400 тысяч рублей.

Но помимо химической обработки территорий проводятся и другие мероприятия, направленные на снижении численности комаров в городе. В частности, скашивание травы и поросли.

3
А городские парки власти от комаров не обрабатывают?
Нет. Ответственность за это лежит на плечах арендаторов парков или их владельцев. Как удалось выяснить корреспондентам Amic.ru, летом 2018 года не во всех парках проводилась обработка от комаров.
4
Какие парки очищены от кровососущих?

Спрятаться от комаров летом 2018 года удастся во время прогулки по парку и зоопарку "Лесная сказка" и "Солнечном ветре".

Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев сообщил, что за это лето от комаров парк обрабатывался уже несколько раз и один раз от клещей.

"Территорию зоопарка и парка мы обрабатываем обязательно. Весной к нам приходят сотрудники Роспотребнадзора с белой тканью, чтобы проверить наш газон на наличие клещей. У нас и раньше не находили клещей, но мы всё равно всё обработали, чтобы наши посетители чувствовали себя комфортно", — пояснил Писарев.

"Что касается комаров, то от них обработку мы провели уже три раза — слишком обильные дожди этим летом, которые смывают препарат. Чаще проводить обработку мы не рискуем, так как это вредно. И во время обработки мы стараемся закрыть парк, чтобы не произошло каких-то неприятных случаев", — рассказал директор "Лесной сказки".

На обработку от клещей в начале лета 2018 года, по словам Писарева, было потрачено около 60 тысяч рублей. А обработка от комаров обходится в районе 20 тысяч рублей за один раз.

Защитить своих посетителей от комаров стараются и в парке "Солнечный ветер". Там сообщили, что обработку территории проводят в зависимости от погоды: "Если погода стоит солнечная, то мы травим комаров раз в 10 дней, если же идут дожди, то после каждых прошедших осадков стараемся всё обработать", — сообщили в пресс-службе парка.

Обработка территории происходит рано утром, за несколько часов до открытия парка, чтобы обезопасить посетителей.

5

В каких парках не проводят обработку от комаров?

Центральный и Изумрудный парки этой весной провели только обработку от клещей. А от комаров — нет. Причины в Центральном парке нам не пояснили.

А в администрации "Изумрудного" сочли такую обработку в этом году нецелесообразной: "Парк закрыт на реконструкцию, поэтому обработку от комаров этим летом мы не проводим", — пояснил директор Изумрудного парка Владимир Фишер.

6
Почему организовано не проводят обработку всего города от комаров?

Дело в том, что законодательством не предусмотрено обязательное проведение сплошных химических обработок от комаров. А потому обработку проводят ограниченных территорий и только по заявкам муниципальных образований, организаций, учреждений и граждан.

По данным на 4 июля, в соответствии с заключенными договорами, от лётных форм комаров обработано более 174,25 га территорий парков, скверов, детских садов и других мест организованного отдыха населения; от личинок комаров обработано 7,5 га водоемов, расположенных в черте города Барнаула и его 3-километровой зоне.

Однако, учитывая жаркое лето с ежедневными дождями, проводимые обработки приносят кратковременный эффект, отмечают в Роспотребнадзоре.

7
Почему в этом году столько комаров?

Потому что для них сложились очень благоприятные природные условия: практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, жара, высокая трава и переувлажненная почва — все эти факторы способствуют размножению комаров.

8
Кажется, что с каждым годом комаров все больше и больше?

Действительно, как сообщили в Роспотребнадзоре, численность комаров в Барнауле растет с 2014 года, когда после паводка появилось большое количество временных водоемов с условиями, оптимально подходящими для выплода комаров. В последующие годы благоприятные для комаров погодные условия сохранялись. Соответственно, это способствовало поддержанию высокой численности комаров в природе.

Тем не менее, как сообщили в Роспотребнадзоре, в этом году комаров меньше, чем в 2017-м. Так, при проведении мониторинговых учетов на водоемах за 20 минут наблюдения энтомологи зафиксировали 40 экземпляров комаров. В 2017 году было 82 экземпляра.

9
Когда же комаров станет меньше?

Специалисты говорят, что заметного уменьшение комаров стоит ждать в конце июля-начале августа, при условии, что будет стоять жаркая погода и осадков станет меньше. Помогут бороться с ними и стрекозы.

Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это III декада сентября – I декада октября.

10
Как защитить себя от комаров?

Чтобы уберечь себя от укусов комаров, можно использовать разные средства, например, нанести на одежду или на тело репеллент или надеть специальный браслет. На окна помещений установить противомоскитные сетки. В помещении следует использовать электрофумигатор (после его использования помещение следует проветрить)

Специалисты также рекомендуют дачникам и огородникам закрывать ёмкости для полива полиэтиленовой пленкой и своевременно скашивать траву, чтобы не допустить размножения кровососущих.

11
Интересные факты о комарах

Комар живет на нашей планете уже более 145 млн лет.

Продолжительность жизни самки комара около месяца, а самца — 17-19 дней.

Самец комара имеет недоразвитые челюсти, поэтому не способен прогрызать отверстия в коже и питаться кровью. Таким образом, только самка комара пьет кровь.

И да, комаров человеческая кровь не сильно привлекает. Для самки комара больше пользы принесёт кровь коровы или грызуна. Просто человек самый доступный донор.

Семейство комаров включает 38 рода, которые насчитывают более 3 тыс. видов. Насекомые имеют характерный комариный облик, но отличаются некоторыми особенностями строения, местообитания и питания.

Комары сейчас обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.


Милана Янина


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