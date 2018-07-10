Какие парки очищены от кровососущих?

Спрятаться от комаров летом 2018 года удастся во время прогулки по парку и зоопарку "Лесная сказка" и "Солнечном ветре".

Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев сообщил, что за это лето от комаров парк обрабатывался уже несколько раз и один раз от клещей.

"Территорию зоопарка и парка мы обрабатываем обязательно. Весной к нам приходят сотрудники Роспотребнадзора с белой тканью, чтобы проверить наш газон на наличие клещей. У нас и раньше не находили клещей, но мы всё равно всё обработали, чтобы наши посетители чувствовали себя комфортно", — пояснил Писарев.

"Что касается комаров, то от них обработку мы провели уже три раза — слишком обильные дожди этим летом, которые смывают препарат. Чаще проводить обработку мы не рискуем, так как это вредно. И во время обработки мы стараемся закрыть парк, чтобы не произошло каких-то неприятных случаев", — рассказал директор "Лесной сказки".

На обработку от клещей в начале лета 2018 года, по словам Писарева, было потрачено около 60 тысяч рублей. А обработка от комаров обходится в районе 20 тысяч рублей за один раз.

Защитить своих посетителей от комаров стараются и в парке "Солнечный ветер". Там сообщили, что обработку территории проводят в зависимости от погоды: "Если погода стоит солнечная, то мы травим комаров раз в 10 дней, если же идут дожди, то после каждых прошедших осадков стараемся всё обработать", — сообщили в пресс-службе парка.

Обработка территории происходит рано утром, за несколько часов до открытия парка, чтобы обезопасить посетителей.