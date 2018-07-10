Фото: snatchnews.com
Весь мир следит за спасением детей из пещеры в Таиланде. К утру 10 июля спасены уже восемь из 13-ти застрявших в пещерах. Рассказываем как проходит спасательная операция и почему подростки сами не могут выйти из пещеры.
Было несколько вариантов спасения.
1. Дождаться, когда вода уйдет из пещеры естественным путем. Но в Таиланде начался сезон дождей и риск затопления всех выходов оказался слишком велик, поэтому эвакуировать застрявших в пещере потребовалось срочно.
2. Откачать воду из подземных переходов. Когда попробовали это сделать, оказалось, что даже с помощью мощных насосов понижать уровень воды в пещере удается только на 1 см в час.
3. Была попытка пробурить потолок в пещере и на канатах вытащить детей на поверхность, но спасательная группа наткнулась на толстый гранитный слой. Из-за этого продолжать спасательную операцию стало невозможно.
4. Опытные дайверы предложили вытащить детей на себе — это оказался более перспективным вариантом спасения. Каждого подростка потребовалось обеспечить источником кислорода, дыхательным прибором. Затем каждый ребенок должен разместиться на баллоне с воздухом на спине дайвера-спасателя.
Как спасали детей?
Спасательная операция началась 8 июля. Перед этим специалисты научили детей дыханию в маске и пользованию аквалангом. Спасали подростков по очереди, каждого сопровождали два спасателя Таиланда. Первый спасатель держал баллон с кислородом для ребенка, а второй контролировал процесс позади группы. Вдоль всего пути была укреплена веревка, за которую могли держаться дети и спасатели. Детей из пещеры на поверхность выводили 10 спасателей. А всего в операции были задействованы 90 водолазов. В первый день спасательная операция около 10 часов. Удалось вывести четверых детей. 9 июля операцию продолжили и вывели еще четверых мальчишек.
Все они доставлены в госпиталь. Врачи говорят, что дети истощены, но серьезной угрозы здоровью нет.
Когда пришло известие, что детей нашли живыми, многие родители восприняли это как исполнение мечты о чуде.
"Я ждал 10 дней. Я не мог представить, что этот день когда-то наступит. Все, что я хочу – увидеть своего сына и обнять его", — сказал отец одного из мальчиков.
После этого известия родители приехали в лагерь, где жили спасатели и передавали весточки детям с помощью аквалангистов.
Весь мир переживает за судьбу детей. Рядом с пещерой, где проходит спасательная операция, появилась временная деревня волонтеров. Десятки местных жителей готовят здесь еду, раздают воду и медикаменты членам спасательной операции.
Надежда Гладкова
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