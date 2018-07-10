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Как спасают детей из пещеры в Таиланде и почему это трудно

, ИА "Амител"
Рассказываем как проходит спасательная операция

Фото: snatchnews.com


Весь мир следит за спасением детей из пещеры в Таиланде. К утру 10 июля спасены уже восемь из 13-ти застрявших в пещерах. Рассказываем как проходит спасательная операция и почему подростки сами не могут выйти из пещеры.

1
Как дети оказались в пещере?
Детская футбольная команда и их тренер 23 июня 2018 года отправились в поход по пещерам Кхао Луанг в провинции Чианграй. Вскоре начался ливень, который затопил вход в пещеру, кроме того произошло обрушение камней. Выбраться обратно дети не смогли. Чтобы уйти от затопления, они были вынуждены уходить дальше вглубь без еды. Найти их удалось только через 9 дней.
2
Кто нашел детей?
К поискам пропавших подключились таиландский спецназ из подразделения "морских котиков" а также аквалангисты, спасатели из США, Великобритании и Китая. Истощенных и испуганных детей обнаружили британские дайверы. Они же потом доставили детям еду и одежду.
3
Почему дети не могли сами выйти из пещеры или проплыть под водой?
Многие из детей не умеют плавать. Кроме того, вода поднялась на много метров и чтобы пройти опасные и долгие скалистые проходы под водой необходимо было специальное снаряжение, которого у детей не было. До выхода пещеры почти четыре километра. Путь под водой очень сложный даже для взрослых и опытных аквалангистов.
4
Правда ли, что один из спасателей погиб?
К сожалению, да. 38-летний спасатель Саман Гунан с напарником размещал баллоны с кислородом вдоль маршрута, по которому планировалось эвакуировать детей. На обратном пути он потерял сознание из-за нехватки кислорода. Напарник помочь коллеге не смог.
5
Как планировали спасать детей?

Было несколько вариантов спасения.

1. Дождаться, когда вода уйдет из пещеры естественным путем. Но в Таиланде начался сезон дождей и риск затопления всех выходов оказался слишком велик, поэтому эвакуировать застрявших в пещере потребовалось срочно.

2. Откачать воду из подземных переходов. Когда попробовали это сделать, оказалось, что даже с помощью мощных насосов понижать уровень воды в пещере удается только на 1 см в час.

3. Была попытка пробурить потолок в пещере и на канатах вытащить детей на поверхность, но спасательная группа наткнулась на толстый гранитный слой. Из-за этого продолжать спасательную операцию стало невозможно.

4. Опытные дайверы предложили вытащить детей на себе — это оказался более перспективным вариантом спасения. Каждого подростка потребовалось обеспечить источником кислорода, дыхательным прибором. Затем каждый ребенок должен разместиться на баллоне с воздухом на спине дайвера-спасателя.

6

Как спасали детей?

Спасательная операция началась 8 июля. Перед этим специалисты научили детей дыханию в маске и пользованию аквалангом. Спасали подростков по очереди, каждого сопровождали два спасателя Таиланда. Первый спасатель держал баллон с кислородом для ребенка, а второй контролировал процесс позади группы. Вдоль всего пути была укреплена веревка, за которую могли держаться дети и спасатели. Детей из пещеры на поверхность выводили 10 спасателей. А всего в операции были задействованы 90 водолазов. В первый день спасательная операция около 10 часов. Удалось вывести четверых детей. 9 июля операцию продолжили и вывели еще четверых мальчишек.

Все они доставлены в госпиталь. Врачи говорят, что дети истощены, но серьезной угрозы здоровью нет.

7
А что с тренером детей?
Тренер детской футбольной команды 25-летний Аккапол Чантавонг извинился перед родителями за то, что произошло с их детьми. Что касается информации о том, когда тренер будет эвакуирован, то она противоречива. По данным некоторых СМИ, он находится в самой последней группе, которую будут выводить на поверхность, хотя чувствует себя хуже многих своих подопечных — все это время он ел меньше детей, чтобы поддержать силы воспитанников. По данным других — его вывели среди первых спасенных. На этом настоял прибывший в пещеру врач, так как состояние тренера вызывало серьезные опасения.
8
Что чувствуют родители?

Когда пришло известие, что детей нашли живыми, многие родители восприняли это как исполнение мечты о чуде.

"Я ждал 10 дней. Я не мог представить, что этот день когда-то наступит. Все, что я хочу – увидеть своего сына и обнять его", — сказал отец одного из мальчиков.

После этого известия родители приехали в лагерь, где жили спасатели и передавали весточки детям с помощью аквалангистов.

Весь мир переживает за судьбу детей. Рядом с пещерой, где проходит спасательная операция, появилась временная деревня волонтеров. Десятки местных жителей готовят здесь еду, раздают воду и медикаменты членам спасательной операции.

Надежда Гладкова

 


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