Как планировали спасать детей?

Было несколько вариантов спасения.

1. Дождаться, когда вода уйдет из пещеры естественным путем. Но в Таиланде начался сезон дождей и риск затопления всех выходов оказался слишком велик, поэтому эвакуировать застрявших в пещере потребовалось срочно.

2. Откачать воду из подземных переходов. Когда попробовали это сделать, оказалось, что даже с помощью мощных насосов понижать уровень воды в пещере удается только на 1 см в час.

3. Была попытка пробурить потолок в пещере и на канатах вытащить детей на поверхность, но спасательная группа наткнулась на толстый гранитный слой. Из-за этого продолжать спасательную операцию стало невозможно.

4. Опытные дайверы предложили вытащить детей на себе — это оказался более перспективным вариантом спасения. Каждого подростка потребовалось обеспечить источником кислорода, дыхательным прибором. Затем каждый ребенок должен разместиться на баллоне с воздухом на спине дайвера-спасателя.