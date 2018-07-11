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Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона "О государственной регистрации транспортных средств". Теперь машины можно будет регистрировать не у сотрудников ГИБДД, пишет "Коммерсант". Что это означает — читайте в нашем "Вопросе-ответе".

1 Как это будет работать? Согласно инициативе, ГИБДД будет только присваивать машинам сочетание букв и цифр, а заниматься выдачей номеров будут специально аккредитованные частные фирмы. При условии, что у продавца есть договор с производителем, помещение и штат "квалифицированных сотрудников", компания получит статус "специализированной организации". В таком случае сотрудники автосалона сами будут проверять регистрационные данные, отправлять документы в ГИБДД и изготавливать номера. Сообщается, что такая регистрация будет платной, предельный тариф на услугу установит ФАС.

2 Как теперь можно будет выбрать автомобильный номер? Здесь также будут некоторые нововведения. Например, вводится два новых термина: государственный регистрационный номер и государственный регистрационный знак. Первый обозначает сочетание букв и цифр, а второй — только металлическую пластину, на которую наносятся символы. Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя.

3 Зачем это нужно? Новый документ закроет ряд законодательных пробелов. Например, в нем зафиксировано, что "владелец транспортного средства" не может быть младше 16 лет. Для случаев, когда у машины сгнили или проржавели все идентификационные номера на кузове, предусмотрено нанесение дополнительной маркировки. В документе появилось упоминание электронных паспортов транспортных средств. Так если машина ставится на учет с таким паспортом, то бумажный ПТС предоставлять не нужно.