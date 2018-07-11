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Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона "О государственной регистрации транспортных средств". Теперь машины можно будет регистрировать не у сотрудников ГИБДД, пишет "Коммерсант". Что это означает — читайте в нашем "Вопросе-ответе".
Как это будет работать?
Согласно инициативе, ГИБДД будет только присваивать машинам сочетание букв и цифр, а заниматься выдачей номеров будут специально аккредитованные частные фирмы. При условии, что у продавца есть договор с производителем, помещение и штат "квалифицированных сотрудников", компания получит статус "специализированной организации". В таком случае сотрудники автосалона сами будут проверять регистрационные данные, отправлять документы в ГИБДД и изготавливать номера. Сообщается, что такая регистрация будет платной, предельный тариф на услугу установит ФАС.
Как теперь можно будет выбрать автомобильный номер?
Здесь также будут некоторые нововведения. Например, вводится два новых термина: государственный регистрационный номер и государственный регистрационный знак. Первый обозначает сочетание букв и цифр, а второй — только металлическую пластину, на которую наносятся символы. Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя.
Зачем это нужно?
Новый документ закроет ряд законодательных пробелов. Например, в нем зафиксировано, что "владелец транспортного средства" не может быть младше 16 лет. Для случаев, когда у машины сгнили или проржавели все идентификационные номера на кузове, предусмотрено нанесение дополнительной маркировки. В документе появилось упоминание электронных паспортов транспортных средств. Так если машина ставится на учет с таким паспортом, то бумажный ПТС предоставлять не нужно.
Когда закон вступит в силу?
Рассмотрение документа во втором чтении запланировано предварительно на 17 июля. Предположительно законопроект, который касается миллионов россиян (ГИБДД проводит в год 10–12 млн различных регистрационных действий с автомобилями) вступит в силу уже через полгода. Таким образом, с 2019 года.
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очередная кормушка