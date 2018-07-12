Что такое двухкомпонентный тариф на горячую воду?

Последние годы в крае в основном применялся однокомпонентный тариф: когда устанавливалась цена за один кубометр горячей воды. Например, в Барнауле с 1 июля по 31 декабря 2018 году действует тариф 138,63 рубля за кубический метр (для потребителей услуг АО "Барнаульская генерация"). То есть в этом тарифе одна составляющая — цена за куб.

Двухкомпонентный тариф включает две составляющие:

компонент на холодную воду (цена за куб воды)

компонент на тепловую энергию по тарифу (цена за гигакалорию), а также норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (гигакалория на подогрев куба холодной воды).

Иными словами, плата за горячую воду, рассчитанная по двухкомпонентному тарифу, состоит из стоимости куба холодной воды, умноженной на потреблённый объем, и стоимости подогрева (обьем воды в кубах, умноженный на цену гигакалории и на норматив расхода теплоэнергии).

Новое здесь — норматив на подогрев воды. Официально он называется норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Норматив — это установленное количество тепловой энергии, которое нужно для подогрева кубометра воды (минимум до 60 градусов).

Поясним на барнаульском примере. В первом полугодии (с 1 января по 30 июня) 2018 года для потребителей, получающих услугу по ГВС (горячее водоснабжение) от АО "Барнаульская генерация" тариф на горячую воду составлял 132,69 рублей за кубический метр. На второе полугодие (с 1 июля по 31 декабря) — 138,63 руб./куб. м. Напомним, с 1 июля тарифы традиционно поднялись по всему краю. Это, собственно, и есть однокомпонентный тариф.

А вот теперь двух компонентный, опять же для потребителей "Барнаульской генерации": куб холодной воды с 1 июля 2018 года стоит 22,95 рубля, подогрев воды — 1779,69 рублей за гигакалорию.