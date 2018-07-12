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Почему плату за горячую воду в Алтайском крае будут считать по-новому

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Рассказываем, что изменилось и приведет ли это к росту платы граждан

Фото: /smartsaver.ru


В июльских квитанциях жители Алтайского края увидят много нового. Во-первых, повышаются тарифы. Во-вторых, некоторые тарифы меняются. Например, теперь плата за горячую воду будет не за куб и в одну строчку, а по определенной формуле и уже в две строчки в квитанции. Имя этому изменению — двухкомпонентный тариф на горячую воду. Портал Amic.ru разобрался, в чем тут дело. За разъяснения благодарим краевое управление по госрегулированию цен и тарифов.

1
Что такое двухкомпонентный тариф на горячую воду?

Последние годы в крае в основном применялся однокомпонентный тариф: когда устанавливалась цена за один кубометр горячей воды. Например, в Барнауле с 1 июля по 31 декабря 2018 году действует тариф 138,63 рубля за кубический метр (для потребителей услуг АО "Барнаульская генерация"). То есть в этом тарифе одна составляющая — цена за куб.

Двухкомпонентный тариф включает две составляющие:

  • компонент на холодную воду (цена за куб воды)
  • компонент на тепловую энергию по тарифу (цена за гигакалорию), а также норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (гигакалория на подогрев куба холодной воды).

Иными словами, плата за горячую воду, рассчитанная по двухкомпонентному тарифу, состоит из стоимости куба холодной воды, умноженной на потреблённый объем,  и стоимости подогрева (обьем воды в кубах, умноженный на цену гигакалории и на норматив расхода теплоэнергии).

Новое здесь — норматив на подогрев воды. Официально он называется норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Норматив — это установленное количество тепловой энергии, которое нужно для подогрева кубометра воды (минимум до 60 градусов).

Поясним на барнаульском примере. В первом полугодии (с 1 января по 30 июня) 2018 года для потребителей, получающих услугу по ГВС (горячее водоснабжение) от АО "Барнаульская генерация" тариф на горячую воду составлял 132,69 рублей за кубический метр. На второе полугодие (с 1 июля по 31 декабря) — 138,63 руб./куб. м. Напомним, с 1 июля тарифы традиционно поднялись по всему краю. Это, собственно, и есть однокомпонентный тариф.

А вот теперь двух компонентный, опять же для потребителей "Барнаульской генерации": куб холодной воды с 1 июля 2018 года стоит 22,95 рубля, подогрев воды — 1779,69 рублей за гигакалорию.

2
Что это за нормативы?

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлены краевым управлением по тарифам (решение № 50 от 18 апреля 2018 года).

Там прописано семь наборов нормативов для семи климатических зон (по продолжительности отопительного сезона). Для каждой зоны восемь пунктов для разных конструктивных и технических параметров дома.

Параметры такие: наружная сеть горячего водоснабжения/без наружной системы, изолированные стояки/не изолированные стояки, есть полотенцесушители/нет полотенцесушителей.   

У каждого дома свои параметры, их можете уточнить в своей управляющей компании.

Но надо понимать, что если дом конструктивно оборудован сушителями, а в вашей квартире он обрезан, то все равно норматив для вас будет как с полотенцесушителями.

Например, если вы житель Барнаула, у вас наружная сеть ГВС, изолированные стояки и есть полотенцесушители, то ваш норматив на подогрев воды 1 кубического метра — 0,062 Гкал.

В целом по краю нормативы составляют от 0,054 до 0,067.

Пример нормативов для Барнаула, Белокурихи, Новоалтайска, ЗАТО Сибирский, Калманского, Паловского, Первомайского и Солонешенского районов.

Остальные нормативы смотрите тут.

3
Когда будет введен новый тариф?

По всему Алтайскому краю он уже введен и действует с 1 июля 2018 года. Но пока где-то остался и однокомпонентный тариф. С января 2019 года все потребители перейдут на двухкомпонентный тариф. 

Пока же, решение о применении "старого" тарифа (за 1 кубометр) или "нового" (двухкомпонентного) тарифа принимает ресурсоснабжающая организация.

Однако же, двухкомпонентный тариф был в регионе и раньше. Так, в Барнауле он существует с 2014 года, правда, в последние годы применялся, мало где. В целом по краю с 2013 года. Теперь установлены единые нормативы на подогрев.

Временно исполняющий обязанности начальника управления по тарифам Сергей Родт переход на двухкомпонентный тариф поддерживает. Но окончательное решение пока принимают ресурсоснабжающие организации и управляющие компании (ТСЖ). Повторимся, с 2019 года выбора не будет.

4
Приведет ли новый тариф к росту платы за горячую воду?

Вот тут однозначного ответа нет. Да, понять, из чего расчитывается плата за горячую воду однозначно будет сложнее. Но не обязательно вода будет дороже.

"Для граждан не будет никаких сюрпризов, не будет никакого сумасшедшего роста платы. Ситуация рабочая, да, могут быть сомнения, но мы не прогнозируется никаких потрясений. Если будут вопросы, обращайтесь в свою управляющую компанию. Если не получите ответов — в жилищную инспекцию", — прокомментировал Сергей Родт.

Он напомнил, что по закону рост платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного (максимального) индекса изменения. Такой устанавливается по всему краю на год. С 1 июля 2018 года он установлен в 6,5%, иными словами не более чем на этот процент может вырасти совокупная плата за комуслуги. В Барнауле местные депутаты повысили планку (по закону это возможно) до 31%. Это сделано для того, чтобы выше индекса не получалось у жителей, не имеющих счетчиков на воду. Ибо для них с мая значительно повысились нормативы, по которым им и насчитывают плату за воду. Подробнее об этом в материале ниже.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.07.2018 07:55
- гость -

Кто там за стабильность 9 сентября?

0  0
12.07.2018 09:09
- гость -

Всё бы ничего. если бы вдруг оказались счётчики, считающие воду при температуре ниже 60 градусов холодной.А то течёт холодная через горячий счётчик, а тарифы повышаем.

0  0
12.07.2018 10:07
Гость

Олигпрх по осени в край приехал,
Папа по весне свалил,
Вот вам и подарочек люмпены

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12.07.2018 10:16
- гость -

Короче надо в пригород валить и печкой топиться. Паразитов накормить - это нереально.

0  0
12.07.2018 11:27
- гость -

Интересный факт - отключают горячую воду, пользуюсь нагревателем, и как-то по моей арифметике нагрев куба воды ТЭНом обходится дешевле нежели оплата "гигакалории на нагрев". Конечно, нужно делать поправку на то, что через нагреватель тратишь воду экономней, но куб есть куб.

0  0
12.07.2018 15:01
- гость -

По двухкомпонентному получилось даже ниже, что странно 133 р за куб, против 138р для среднестатистического дома с нормативом 0.062 гкал на куб.

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