В редакцию Amic.ru с жалобой обратилась женщина, проживающая по адресу Молодёжная, 29. По её словам, каждую ночь на улице под ее окнами собирается молодежь на автомобилях и включают громкую музыку, мешая отдыхать жителям дома. "Каждый вечер по адресу Молодёжная, 29 стоят автомобили, молодёжь соревнуется, у кого музыка громче. Полицию трижды вызывала, ждали 40 минут, не дождались. На горячую линию МВД не дозвониться с жалобами о бездействии. В администрацию пишу заявление, толку ноль", — пишет читательница.
Amic.ru разобрался, что делать гражданам и куда обращаться, когда нарушается закон о тишине.
В пресс-службе ГУВД напомнили, что согласно закону "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края", принятому в 2017 году, с 22 часов до 8 часов в будние дни и до 9 часов в выходные шуметь запрещено. При этом сотрудники полиции обязаны выезжать на вызовы граждан, в том числе и по этому вопросу. Они опрашивают свидетелей и передают материалы о нарушении закона на рассмотрение в административную комиссию. Кстати, нарушителей могут забрать и в участок для выяснения личности. Правда, держать в участке их имеют право не более трех часов.
В свою очередь административная комиссия рассматривает данные материалы, вызывает заявителя и того, кто подозревается в нарушении закона. Члены комиссии выслушивают показания сторон и выносят решение — применять административное наказание, либо нет.
Напомним, за нарушение "закона о тишине" физическому лицу грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Если закон нарушило должностное лицо, то сумма штрафа повышается — от 1000 до 10 000 рублей. Если закон нарушен юридическим лицом, штраф становится больше — от 5 000 до 10 000 рублей.
Елена Кукина
Комментарии
Полицию трижды вызывала, ждали 40 минут, не дождались. На горячую линию МВД не дозвониться с жалобами о бездействии
Это как?
...административная комиссия рассматривает данные материалы, вызывает заявителя и того, кто подозревается в нарушении закона...
зачем так сложно в этой ситуации на Молодежной 29? Приехала полиция - увидела и услышала этих автомобилистов с магнитолой, засняли на видео, составили протокол, забрали в участок для профилактики и так каждый день
Зачем пострадавшим от шума эти конетели с вызовом на комиссию?
Пару раз вызывал полицию, приезжали, поднялись ко мне, спросили буду ли писать заявление, поблагодарил, сказал что мне достаточного того, что разогнали.
Тяжело в деревне без нагана...
с 13 до 15 тоже шуметь нельзя
https://rg.ru/2017/12/30/altkrai-zakon95-reg-dok.html
не знаю как там в центре, мы как-то вызывали полицию (102), соседи пьяные буянили, приехали через 15 минут, успокоили
Приедешь, а там мажорики какие-нибудь, пальцы выгибают. Вот и неохотно реагируют.
"Роняешь " с балкона что - нибудь тяжелое, сразу успокаиваются
Сфотографировал стоящих на тротуаре автолюбителей. Отослал через сайт МВД заявление и приложил фотографии. Через две недели мне позвонили и пригласили на 10-ю Западную дать объяснения, иначе, мол, невозможно привлечь к ответственности негодяев.
Внимание - вопрос.
За каким, извините, хреном, мне
1. Тратить свое время, заполнять заявление на сайте, загружать фотографии и пр.
2. Тратить свое время, отпрашиваться с работы, ехать через весь город на другой конец, дабы подтвердить то ,что я и так описал в заявлении.
3. Рисковать своим здоровьем и имуществом, так как данные заявителя, вплоть до домашнего адреса и телефона, передаются нарушителю по первому его требованию.
Ну и вот нафиг оно мне?
В следующий раз я просто вспомню все это, и просто пройду мимо - хоть на головах друг у друга в три ряда пусть паркуются.
Идеи у нас хорошие.
Исполнение только - г.вно..
Что делать? Ну как минимум поменять окна, раз через них проходят звуки с уровнем
дБ мешающие спать
Музыка мне не мешает , а вот газонокосильщики с 7 часов утра и до позднего вечера просто убивают , газуют и газуют со всех сторон...Рёв то у них ,как у мотоцикла так-то...
12.07.2018 15:07
- гость -
Предлагаете летом спать в духоте с закрытыми окнами? Нет уж, лучше навести порядок и призвать к ответу нарушителей тишины!
кирпичей бы набрала и с балкона. можно презервативы с концентрированной зеленкой, кипяточком можно. да масса действенных методов.
Конечно если в доме по адресу Молодёжная, 29 мужики не водятся, то кирпичом опасно (мажору можно тыкву проломить)
А вот пакеты с фекалиями гомосятине на бошки покидать будет убедительно...