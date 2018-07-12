В редакцию Amic.ru с жалобой обратилась женщина, проживающая по адресу Молодёжная, 29. По её словам, каждую ночь на улице под ее окнами собирается молодежь на автомобилях и включают громкую музыку, мешая отдыхать жителям дома. "Каждый вечер по адресу Молодёжная, 29 стоят автомобили, молодёжь соревнуется, у кого музыка громче. Полицию трижды вызывала, ждали 40 минут, не дождались. На горячую линию МВД не дозвониться с жалобами о бездействии. В администрацию пишу заявление, толку ноль", — пишет читательница.

Amic.ru разобрался, что делать гражданам и куда обращаться, когда нарушается закон о тишине.

В пресс-службе ГУВД напомнили, что согласно закону "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края", принятому в 2017 году, с 22 часов до 8 часов в будние дни и до 9 часов в выходные шуметь запрещено. При этом сотрудники полиции обязаны выезжать на вызовы граждан, в том числе и по этому вопросу. Они опрашивают свидетелей и передают материалы о нарушении закона на рассмотрение в административную комиссию. Кстати, нарушителей могут забрать и в участок для выяснения личности. Правда, держать в участке их имеют право не более трех часов.

В свою очередь административная комиссия рассматривает данные материалы, вызывает заявителя и того, кто подозревается в нарушении закона. Члены комиссии выслушивают показания сторон и выносят решение — применять административное наказание, либо нет.

Напомним, за нарушение "закона о тишине" физическому лицу грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Если закон нарушило должностное лицо, то сумма штрафа повышается — от 1000 до 10 000 рублей. Если закон нарушен юридическим лицом, штраф становится больше — от 5 000 до 10 000 рублей.

Елена Кукина