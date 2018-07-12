Первая часть мультфильма вышла в 2012 году. Тогда зрителям показали историю Графа Дракулы, который владеет отелем"Трансильвания", куда съезжаются все известные монстры: Франкенштейн, Мумия, Человек-невидимка и семейство оборотней. По сюжету, в потустороннем мире царит спокойствие, до тех пор, пока дочь вампира не начинает встречаться с обычным человеком Джонатаном.

А вторая часть, вышедшая в 2015 году, стала логичным продолжением первой. В новом эпизоде у Дракулы появился внук, маленький Деннис, воспитание которого дедушка берет на себя.