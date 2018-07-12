Фото: Simkl.ru
На этой недели на большой экран вышла анимационная комедия "Монстры на каникулах-3: Море зовет". Это продолжение истории о добром вампире Графе Дракуле. Для тех, кто решает, смотреть ему новую часть или нет, мы рассказываем, почему не стоит пропускать эту премьеру.
О чем мультфильм?
По сюжету жители отеля "Трансильвания",во главе с уже знакомым зрителям Дракулой, отправляется в круиз на лайнере в компании своих друзей. В путешествии они играют в монстробаскетбол, принимают лунные ванны и посещают экзотические экскурсии, но неожиданно для всех, Дракула влюбляется в капитана корабля Эрику, которая хранит секрет, способный испортить жизнь всем монстрам и погубить весь экипаж.
Что было в предыдущих частях?
Первая часть мультфильма вышла в 2012 году. Тогда зрителям показали историю Графа Дракулы, который владеет отелем"Трансильвания", куда съезжаются все известные монстры: Франкенштейн, Мумия, Человек-невидимка и семейство оборотней. По сюжету, в потустороннем мире царит спокойствие, до тех пор, пока дочь вампира не начинает встречаться с обычным человеком Джонатаном.
А вторая часть, вышедшая в 2015 году, стала логичным продолжением первой. В новом эпизоде у Дракулы появился внук, маленький Деннис, воспитание которого дедушка берет на себя.
Кто работал над мультфильмом?
Данный мультфильм — работа Sony Picture Animation. Эта компания создала "Сезон охоты"(2006) , "Лови волну!" (2007) и "Секретная служба Санта-Клауса" (2011). К своим лентам они относятся более чем внимательно: выбирая режиссера для трилогии о монстрах в Sony Picture Animation поработали с шестью известными мастерами, в итоге, остановились на Дженнди Тартаковском и не прогадали. Мультфильмы стали очень популярными, а участие в них в удовольствием принимали и звезды: в оригинальной версии можно услышать голоса комика Адама Сэндлера, актеров Кевина Джеймса и Селены Гомес.
Для российской озвучки были приглашены Сергей Бурунов, Полина Гагарина, Александр Пушной,Татьяна Лазарева и многие другие.
Интересные факты
1. Для мультфильма было создано 194 персонажа и 74 локации.
2. Цифры на футболках Денниса, внука Дракулы, указывают на его возраст.
3. Над лентой работали порядком 105 мультипликаторов, 17 художников и 24 иллюстратора.
4. Аэропорт из мультфильма имеет свой прототип, который находится в Сан-Хосе в северной Калифорнии.
Оксана Колбасова
Комментарии