Фото: Amic.ru
Многие садоводы Алтайского края жалуются на отсутствие завязи на помидорах и малый урожай огурцов. Корреспонденты Amic.ru выяснили у старшего научного сотрудника Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежды Андреевой, что на самом деле происходит этим летом с овощами и стоит ли волноваться.
По словам специалиста, урожай огурцов в этом году будет неплох. И на самом деле огурцы многие дачники уже вовсю собирают. Самое главное — нужно было выбрать правильный сорт при посадке.
"Мне как раз недавно звонила любительница. Она посадила пчелоопыляемый сорт огурцов в теплицу и они у нее не плодоносят. Причина проста — не происходит опыление, из-за холодной весны насекомых мало, и самое главное, что они в теплицу не попадают" — рассказала Андреева.
Помидоры же в Алтайском крае дали позднюю завязь из-за погоды. По словам ученого, многие жители очень рано высадили эту культуру не ожидая, что лето сдвинется. Особенно плохо на это отреагировали крупноплодные сорта, потому что они очень резко реагируют на любые изменения погодных условий.
"Большинство поторопились садить помидоры. Рано посадили и тем самым заморозили свою рассаду. Сначала было холодно, растения не опылялись, потом какой-то период температура доходила до 32-36 градусов, в это время опыление тоже не происходило", — пояснила специалист.
В итоге вместо пяти у растения завязывался лишь один плод.
Однако сейчас погодные условия складываются благоприятным образом и специалист уверена, что жители Алтайского края в этом году без урожая не останутся. "Сейчас погодные условия складываются хорошо,поэтому я думаю, что дальше завязываемость будет приличная и урожай будет хороший" — рассказала Надежда Андреева.
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