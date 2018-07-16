Хороший, добротный, высокий и плотный забор не только поможет уберечь имущество на дачном участке, но и позволит скрыться от чужих глаз. Вот только высокое и сплошное ограждение противоречит требованиям СНиП. Рассказываем, каким должен быть забор, чтобы на вас не жаловались соседи.
Введены поправки в действующие нормы ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В частности, основные изменения коснулись степени прозрачности материалов, из которых возводят заборы. Под запрет попали непрозрачные монолитные материалы.
Речь идет только об ограждениях, которые разделяют соседские участки. Требования СНиП не распространяются на ограждения, выходящие на улицу.
Правильный забор должен быть в меру прозрачным и не очень высоким.
Согласно новым нормам, под ограничение в использовании, фактически запрет, попал профнастил, который с 2018 года не может служить материалом для возведения оградительных сооружений.
"Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов", — сказано в документе.
А если у меня уже стоит забор из профнастила, что делать?
Для тех, кто уже установил ограждения из профнастила, в законодательстве есть лазейка. Вам необходимо получить письменное согласие собственников соседних участков, что они не против забора из профнастила.
Комментарии