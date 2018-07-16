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Только не профнастил: каким должен быть забор согласно требованиям СНиП

, ИА "Амител"
Спрячь за высоким забором: за какое ограждение на дачном участке вам могут выписать штраф?


Хороший, добротный, высокий и плотный забор не только поможет уберечь имущество на дачном участке, но и позволит скрыться от чужих глаз. Вот только высокое и сплошное ограждение противоречит требованиям СНиП. Рассказываем, каким должен быть забор, чтобы на вас не жаловались соседи.

1
Что произошло?

Введены поправки в действующие нормы ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В частности, основные изменения коснулись степени прозрачности материалов, из которых возводят заборы. Под запрет попали непрозрачные монолитные материалы.

Речь идет только об ограждениях, которые разделяют соседские участки. Требования СНиП не распространяются на ограждения, выходящие на улицу.

2
Каким должен быть "правильный" забор?

Правильный забор должен быть в меру прозрачным и не очень высоким.

Согласно новым нормам, под ограничение в использовании, фактически запрет, попал профнастил, который с 2018 года не может служить материалом для возведения оградительных сооружений.

"Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов", — сказано в документе.

3
А если подробнее?
Прозрачность ограждения должна находиться в диапазоне от 50 до 100%. Другими словами, ограждение не может быть полностью сплошным. Максимум до середины. Такие нормы ввели ради заботы о вас и ваших соседях. Сплошные ограждения могут создавать излишнюю затененность участка, а с этим могут быть согласны далеко не все.
4
При чем здесь профнастил?
Этот материал, любимый многими за простоту в использовании, никак нельзя назвать прозрачным. Так что если вы думаете, из чего бы соорудить забор между вашим и соседским участком, то выбирайте между сеткой рабицей и невысоким штакетником.
5

А если у меня уже стоит забор из профнастила, что делать?

Для тех, кто уже установил ограждения из профнастила, в законодательстве есть лазейка. Вам необходимо получить письменное согласие собственников соседних участков, что они не против забора из профнастила.

6
А что будет, если я не хочу менять свой забор?
Вас оштрафуют. Предусмотрена санкция в размере пяти тысяч рублей за установку ограждений, нарушающих норму. Если вам вынесут предупреждение, но вы его проигнорируете, то придется раскошелиться. А в случае, когда и после штрафа собственник не переделает забор, его снесут. Все расходы по демонтажу лягут на собственника "неправильного" забора.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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