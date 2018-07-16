С 2019 года в России вступят в силу новые правила для рыбаков, сообщает газета "Аргументы недели". За ловлю рыбы на удочку могут грозить огромные штрафы. Важно понимать, что поправки касаются обычных любителей, для которых добыча рыбы — любимое хобби.
Для всех субъектов РФ будет действовать запрет на добычу рыбы под мостами или с мостов. Запрещены остроги, а на одну любительскую удочку или спиннинг запрещено навешивать более десяти крючков.
Нормативы бесплатного вылова рыбы частными лицами разработаны для каждого региона отдельно. За нарушения предусмотрены штрафы от 2 до 300 тысяч рублей.
На Алтае можно будет ловить суммарно до десяти килограммов рядовой рыбы типа налима, плотвы, сазана, карася или щуки. Также будет норма и на добычу раков: улов должен составлять не более десяти кило. Судаков можно будет ловить не более трех штук, тайменей – всего две штуки.
Нормы для регионов весьма и весьма разнятся. В Курганской области законный улов будет не более 5 кг любой рыбы. В Красноярском крае немного другие изменения. Там рыбаки ограничены не килограммами, а головами. Позволят добывать не более пяти линей или карпов. Раков здесь будут тоже считать поштучно – максимум 50 особей.
В Томской, Тюменской, Новосибирской и Омской областях тоже вводится ограничение по ракам – поймать можно не больше 2 кг.
Норма улова на одного человека в сутки составляет пять килограммов рыбы. Есть исключение: когда вес одной рыбины превышает нормы улова.
Ограничений нет на улов уклейки, пескарей и ершей. Раков можно ловить не более 30 штук в сутки.
В Алтайском крае строжайше запрещено ловить сибирского осетра, стерлядь, тайменя. А еще "неприкосновенным" считается ленок, или ускуч.
Для всей территории РФ есть ограничения по размеру выловленных щук и налимов, лещей, судаков.
Строгий запрет на ловлю щуки, судака, жереха и леща, если они используются в качестве наживки.
Комментарии
Говорят, что в Европе можно ловить только на один крючок на удочке и не более двух удочек на человека.
почти ничего не изменилось
Строгий запрет на ловлю щуки, судака, жереха и леща, если они используются в качестве наживки.
страшно представить рыбину для которой щука в пару кило будет наживкой))
Домой отнес улов и можно по новой 10 кг если я правильно понимаю