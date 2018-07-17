Вторник, 17 Июль, 14:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,26
€ 72,8
413680
24°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Вопрос дня



Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля

, ИА "Амител"
"Мы должны найти способ сотрудничества и точки соприкосновения": о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки

Фото kremlin.ru


Встреча Путина и Трампа, за которой наблюдал, пожалуй, весь мир, прошла 16 июля в Хельсинки. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались дважды: на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС во Вьетнаме.

С идеей провести полноформатные двусторонние переговоры ранее выступил президент США. Встреча длилась 2 часа 10 минут. Далее переговоры продолжились с участием делегаций. После чего лидеры двух стран приняли участие в пресс-конференции.

О чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, читайте в материале Amic.ru.

1
Холодная война

Путин первым выступил с обращением. Первым делом президент России подчеркнул, что переговоры с господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, встречу Владимир Владимирович охарактеризовал как весьма успешную и полезную.

"Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

По словам главы нашего государства, "холодная война" давно закончилась, и сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. В первую очередь это опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски.

"Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с американскими партнёрами", — добавил Путин.

2
Выборы президента США в 2016 году

Тему российского вмешательства в избирательные процессы в Соединённых Штатах в очередной раз поднял Дональд Трамп. Это произошло во время закрытой встречи лидеров стран, рассказал Путин уже в ходе пресс-конференции.

"Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личной встрече с президентом: Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы. Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать – например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой мы говорили с президентом ещё на встрече в Гамбурге", — заявил Владимир Путин.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что эта "концепция" фактически была выдвинута как причина, почему демократы проиграли.

3
Международная безопасность

Владимир Путин заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за международную безопасность.

"Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. Считаем необходимой дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье: это продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе", — заявил Путин.

Также стороны пришли к тому, что необходимо продолжить сотрудничество в области борьбы с террором. В частности, речь идет об обеспечении кибербезопасности.

4
Сирия

По словам Путина, решение задачи по установлению в Сирии мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы.

"Россия и Соединённые Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые", — добавил Владимир Путин.

5
Разногласия между США и Россией

Президент США Дональд Трамп в начале своей речи заявил, что разногласия между странами известны и на встрече, которая прошла 16 июля, им было уделено особое внимание. По словам господина Трампа, для решения проблем, которые есть во взаимоотношениях России и США, необходимо найти способ сотрудничества и точки соприкосновения.

"США и Россия смогли поддерживать очень прочный диалог, но наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа тому назад. Я действительно в это верю. Ничего не бывает политически легче, чем просто отказаться от встречи, отказаться от переговоров, но это не даст никаких результатов", — заявил Трамп во время пресс-конференции.

6
Крым

Во время пресс-конференции Владимиру Путину был задан вопрос об официальном признании Крыма как территории России.

"У президента Трампа позиция по Крыму известная, и он её придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт", — заявил Путин.

Материалы по теме

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:47
Здание школы сгорело в алтайском селе Листвянка 1
14:33
Россиянам раскрыли ежемесячную выгоду от нового пенсионного возраста 6
14:27
Клип о главном российском символе появился в сети 0
14:24
Манжерокское озеро откроют для посещения в Горном Алтае 21 июля 0
14:12
Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США 0
14:04
Минздрав: привычный возраст выхода на пенсию – угроза для россиян 12
13:51
Барнаульцев просят опознать упавший в реку автомобиль 3
13:40
Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги 1
13:33
Перевозчиков накажут за нарушение режима труда и отдыха водителей 0
13:21
Иностранец тщетно пытался подкупить за 500 долларов алтайского таможенника 1
13:12
Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля 0
13:01
Центробанк обвинил кур в росте цен на продовольствие в России 9
12:49
Ученые провели цепочку от потепления до кондиционеров и роста смертности 1
12:37
Столкновение экскаватора с мостом в Барнауле обернулось огромными пробками 0
12:30
"Жареный карась" клюнул тысячи отдыхающих на Завьяловских озерах 0
12:21
Женщину сбили на "зебре", где просят установить "лежачего полицейского" 5
12:12
Губернаторам разрешили бороться с терроризмом в деревнях и селах 8
12:03
Очевидцы: экскаватор снес часть моста на проспекте Строителей в Барнауле 3
11:49
Аварийный ремонт колодца ведут в самом сердце Барнаула 17 июля 0
11:34
Ученые придумали, как вылечить рак мозга одним уколом 1
11:25
Любительница стрельбы: фото "русской шпионки" Марии Бутиной 2
11:15
Потолок в 40 млн рублей: сколько тратят на выборы кандидаты в главы Алтая 6
11:03
Депутат ГД: объекты инфраструктуры после ЧМ будут использоваться эффективно 0
10:55
Бийчанина судят за публикацию пикантных фото и видео своей знакомой 7
10:34
Задержание выпускницы АлтГУ в США назвали проявлением "охоты на ведьм" 5
10:34
"Политех" вошел в топ-20 вузов РФ по уровню зарплат выпускников сферы IT 0
10:21
Крушение династии: как 100 лет назад большевики расправились с Романовыми 11
10:14
ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20% 0
10:03
Упрощение получения российского гражданства поддержали в правительстве РФ 1
09:51
Загоревшееся сено в Славгороде тушили 16 пожарных 2
09:35
Сладкоежкам посвящается: проходи тест и выигрывай вкусный приз от "Форне" 2
09:34
CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 3
09:27
Светофоры отключают на трех перекрестках в Барнауле 17 июля 1
09:14
"Единая Россия" единым фронтом выступит за повышение пенсионного возраста 35
09:02
Путину предложили стать символом России наряду с флагом и гимном 4
08:54
ДТП с участием пяти автомобилей произошло под мостом в Барнауле 13
08:45
Минфин придумал для россиян новую систему страхования жилья 3
08:36
Шварценеггер сравнил Трампа с маленькой сырой макарониной 1
08:25
Как "ядрена копоть" помогает БГЭС бороться  с должниками 0
08:17
Жилье бизнес-класса в Барнауле: пять слагаемых безупречного качества 0
08:06
Чемпионы мира и Олимпиад: кто приедет в Барнаул на крутой турнир по гребле 0
08:00
Преображение "Барнаула": каким стал легендарный отель 3
07:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 0
07:34
Квартиру в окруженном бором жилкомплексе продают в Барнауле за 11,2 млн руб 0
07:30
ФГ БКС: "В мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот" 0
07:22
"На последнем издохе": перевозчики просят срочно поднять тарифы в Барнауле 35
07:15
Настоящие герои: барнаульцы благодарят пожарных за спасение 1
07:03
Компания "Алтай-Кокс" отметила День металлурга 0
06:48
Дождались: кто и как ремонтирует бийские дворы в 2018 году 0
06:32
Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель 13
06:23
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 1
06:14
Дожди и уже не +30: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
06:01
Там, где солнце: как проводят лето алтайские политики 1
05:48
Посольство России в США ответило на задержание алтайской "шпионки" Бутиной 3
04:54
Выпускница АлтГУ задержана в США по подозрению в шпионаже 3
03:50
Порошенко ответили на страх "нападения" России на Мариуполь 1
02:40
Порошенко опасается "нападения" России на Мариуполь 0
01:34
Лавров: встреча Путина и Трампа прошла "лучше, чем супер" 1
00:12
Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.