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Пока вы болели: что подорожало в России во время чемпионата мира по футболу

, ИА "Амител"
А подорожала коммуналка, пошлины на загранпаспорт и водительские права

Фото: krasfun.ru


С 14 июня по 15 июля Россия пребывала в особом эмоциональном состоянии. Впервые в истории страны на ее территории прошел чемпионат мира по футболу. Города-участники ЧМ заполонили миллионы туристов. За играми лично и по ТВ следили миллионы россиян. Любители "теорий заговора" заявляли: власти страны под спортивный "шумок" претворят в жизнь немало непопулярных изменений законов. Не будем с ними соглашаться или спорить, но действительно за этот месяц кое-что в стране подорожало и ужесточилось. Портал Amic.ru приводит самые серьезные изменения.

1
Пенсионная реформа
Сразу подчеркнем, что закон о повышении пенсионного возраста еще не принят. На днях в Госдуме пройдет только первое чтение, второе состоится не раньше осени.
Однако же самый пик обсуждения скандального законопроекта пришелся именно на ЧМ-2018. Есть несколько вариантов развития событий: от реформы откажутся (маловероятно), реформу примут в первоначальном виде (может вызвать слишком серьезные возмущения), незначительно смягчат реформу (наиболее вероятно). Пока же предлагается увеличить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 лет до 63, но не сразу, а по полгода за один календарный год: с 2019 по 2034 год. Для мужчин – с 60 до 65, также постепенно: с 2019-го по 2028-й по полгода в год.
2
Тарифы ЖКХ
Повышение тарифов с 1 июля произошло бы в любом случае. Это стандартное повышение по всей стране. В среднем в Алтайском крае общий размер платы за жилищные и коммунальные услуги увеличился на 6,5%.
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3
НДС

А вот налог на добавленную стоимость с 18 до 20% почти повысили. Законопроект о повышении НДС был принят в Госдуме в первом чтении 3 июля, не за горами второе чтение. Вырастет этот налог с 1 января 2019 года. Бюджету это принесет дополнительные доходы в 620 млрд рублей в год. Населению — рост цен и ускорение инфляции.

4
Увеличение пошлин на регистрацию авто и права
Во второй половине июня Госдума приняла повышение госпошлины на получение водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца. Так, госпошлина на "эсерку" вырастет с 500 рублей до полутора тысяч, на пластиковые права – с 2 до 3 тысяч.
5
Подорожание загранпаспорта
Подорожает и госпошлина на получение заграничного паспорта. Раньше его можно было получить за 3 тысячи рублей. Теперь "удовольствие" стоит 5 тысяч рублей.
6
Подорожают сигареты
С 1 июля в России выросли акцизы на сигареты и папиросы. Рост составил 10%: с 1562 рублей до 1718 рублей за тысячу штук. Ожидается, что это приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на пять рублей.
7
Партиям добавили из бюджета
Хорошая новость для политических партий. Для кандидатов, выдвинутых партией, которые на выборах президента России (с 18 марта 2018 года и позднее) получили больше 3%, вырос размер выплат из бюджета. Раньше за каждый голос избирателя такая партия получала 20 рублей, теперь 153 рубля. К слову, партийных кандидатов, преодолевших порог в 3%, всего двое: Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР.
8
А кроме того
Также с 1 июля вступил в силу "закон Яровой", обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных разговоров и текстовых сообщений, а также интернет-трафика всех своих клиентов в течение полугода. С этой же даты еще часть мелкого и среднего бизнеса перешла на онлайн-кассы. И с 1 июля на обязательное получение заработной платы на карту "Мир" перешли все работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2018 07:59
Злобная бабка

Возрадуйся, народ! Жизнь становится лучше, жизнь становится веселее.
Собираем копеечку с людей, отдаем депутату рубль. Да здравствует современный феодализм!

"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"
(Из письма от 27 августа 1811 г. посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра)

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18.07.2018 08:13
- гость -

Заголовок какой-то не Наш-нацыский(запрещён в РФ)!

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18.07.2018 08:35
- гость -

Пенсионная реформа

"Решение о реформе, я считаю было принято потому, что начинает вырисовываться «проблема 2022» — начало выхода на пенсию первых граждан, которые имеют право на накопительную часть пенсии. Между тем, к настоящему моменту в стране осталось меньше 70 НПФ — остальные волшебным образом испарились. Кто-то из них обанкротился, кто-то просто исчез — а ведь 10 лет назад было порядка 300 НПФ, и большая часть этих фондов успешно собирала деньги.

Естественно, фонды испарились вместе с деньгами. Причем, это фонды не только тех, кто украл и убежал в Лондон. Это и деньги прогосударственных фондов, которые были вложены в разные проекты, которые на бумаге выглядят нормально (есть акции и прочее), а фактически этих проектов уже нет." (c)

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