Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США

Фото: vk.com
Активистка прославилась тем, что на протяжении нескольких лет выступала за свободу приобретения оружия россиянами. "С раннего детства я училась стрелять, мой папа – охотник, и он привил мне и моей сестре любовь к оружию", — объясняла свое жизненное кредо Бутина.
Она — действующий член стрелковых федераций IPSC и IDPA. С 2011 года является председателем общероссийской общественной организации по развитию оружейной культуры "Право на оружие".
Сколько ей лет и какое образование получила?
Участвовала ли Мария Бутина в политике?
Да, конечно. Причем задолго до отъезда в США. В 2011 году активистка поучаствовала в молодежном форуме АТР. Затем настал черед праймериз "Молодой гвардии "Единой России". На стыке десятилетий Бутина пыталась найти общий язык с некоторыми лидерами оппозиции, но сделать это в силу разных причин не удалось.
Интересно, что в 2014 году оппозиционер Алексей Навальный выступил за включение Марии Бутиной в Общественную палату РФ. Тогда она ратовала за расширение прав граждан на необходимую оборону, создание благоприятных условий для развития оружейной культуры, охоты и стрелкового спорта, упрощение процедур создания тиров и стрельбищ.
В 2014 году Мария Бутина выступила за признание т.н. Новороссии и оказание активной помощи этому непризнанному образованию на территории Украины. По ее словам, необходимо хотя бы дипломатическими путями поддерживать добровольцев, которые воюют против украинской армии, а также легализовать частные военные компании.
Мария Бутина ныне является спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Он до 2015 года был сенатором от Марий Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле этого года его включили в санкционный список США.
Александр Торшин входит в попечительский совет Федерации практической стрельбы и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй человек с таким статусом из России — Мария Бутина.
Как она вообще оказалась в Соединенных Штатах?
В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу. Впрочем, посещала она США и до этого. Например, три года назад в Южной Дакоте она читала "мотивационную лекцию" для студентов-республиканцев в летнем лагере — "ребятам, интересующимся политикой". Г-жа Бутина объясняла свой визит так: ее пригласили местные политические активисты, чтобы она рассказала о праве на оружие в России и дала полезные советы о том, как продвинуться в жизни.
С кем из знаковых американцев лично знакома Бутина?
В 2015 году Мария Бутина и Александр Торшин были в Теннесси и собирали средства в пользу губернатора штата Висконсин Скотта Уокера. Также Мария Бутина летала в Лас-Вегас и на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа задала ему вопрос о возможности снятия с России американских санкций. Трамп ответил дипломатично: "Не думаю, что вам нужны санкции". В 2016 году Мария Бутина много путешествовала по Штатам — например, побывала во Флориде, где стреляла вместе с хозяином одной из крупнейших американских компаний по продаже оружия Фрэнком Гарсией.
В феврале 2017 года г-жа Бутина присутствовала на Национальном молитвенном завтраке, где выступал Дональд Трамп. Туда приехала делегация из России в составе 16 человек, которую возглавлял г-н Торшин. В нее также входили представители РПЦ. "Трампа важно морально поддержать", — объяснила эту акцию г-жа Бутина.
Интересовались ли ранее американские СМИ новой "русской шпионкой"?
В конце зимы — весной 2017 года американские СМИ опубликовали статьи о связях американских консерваторов с россиянами. Мария Бутина была одной из главных героинь этих публикаций. Журналисты писали, что г-жа Бутина "создала совместный бизнес с активистом республиканской партии Полом Эриксоном — компанию Bridges, LLC, которая занимается неизвестно чем". Эриксон, как и Бутина, и Торшин, является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США.
Дальше демократы из Сената США инициировали расследование для того, чтобы установить "связи России с Национальной стрелковой ассоциацией США с целью поддержки президентской кампании Трампа". Свое внимание они сосредоточили на Марии Бутиной, Поле Эриксоне и экс-главе NRA Дэвиде Кине. Сенаторы запросили у всех троих показания и получили отказ.
Комментировала ли Бутина происходящие вокруг нее события?
Да, причем она относилась к ним с юмором — она постила статьи про себя в соцсетях и не выказывала никаких намерений оставить учебу в США. По поводу обвинений она писала: речь можно вести исключительно про общность моральных ценностей — у россиян-традиционалистов и американских консерваторов много общего.
На каком основании её сейчас вообще задержали?
Марию Бутину задержали, использовав статью "Сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при Минюсте". Ее доставили в суд округа Колумбия и оставили под стражей до 18 июля — на эту дату назначено новое судебное слушание (в Барнауле уже наступит 19 июля). Американский адвокат г-жи Бутиной называет обвинения раздутыми.
Посольство России в США добивается доступа к задержанной — пока получить его не удалось.
Комментарии
Вот так сходишь раз на молитвенный завтрак забугорный,потом три раза пожалеешь...
А что, у нас оружие приобретать нельзя, что ли? Вот не знал! При соблюдении несложных условий гладкоствол покупай, через пять лет нарезное.
Крутые девушки у нас из Барнаула
в 2014 году оппозиционер Алексей Навальный выступил за включение Марии Бутиной в Общественную палату РФ
и в 2014 году Мария Бутина выступила за признание т.н. Новороссии
Это как???!!!!
Можно иметь нарезное, но длинноствольное и носить его в разобранном виде. То сеть как бесполезную палку на случай самообороны. Короткоствольное огнестрельное у нас запрещено. Уровень культуры не пока позволяет разрешить
патриотка России, активистка
а что же она трётся в США?
высоко взлетела и лезла куда не надо в США.
те так просто не отпускают...