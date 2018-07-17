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Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США

, ИА "Амител"
От поддержки Донбасса до завтрака в компании с Трампом: самые интересные факты из биографии алтайской "Анны Чапман"

Фото: vk.com


1
Чем известна Мария Бутина?

Активистка прославилась тем, что на протяжении нескольких лет выступала за свободу приобретения оружия россиянами. "С раннего детства я училась стрелять, мой папа – охотник, и он привил мне и моей сестре любовь к оружию", — объясняла свое жизненное кредо Бутина.

Она — действующий член стрелковых федераций IPSC и IDPA. С 2011 года является председателем общероссийской общественной организации по развитию оружейной культуры "Право на оружие".

2

Сколько ей лет и какое образование получила?

Марии Бутиной в конце года исполнится 30. Она родилась в Барнауле 10 ноября 1988 года. В 2010 году окончила факультет политических наук в АлтГУ. После этого поступила в аспирантуру, в годы учебы вступила в РАПН. С 18 лет работала журналистом на региональном уровне. Кроме того, во второй половине нулевых стала координатором алтайской краевой общественной организации "Школа реальной политики". В 2008-2010 годах являлась членом Общественной палаты Алтайского края. Была председателем рабочей группы по разработке информационной политики ОПАК.
3

Участвовала ли Мария Бутина в политике?

Да, конечно. Причем задолго до отъезда в США. В 2011 году активистка поучаствовала в молодежном форуме АТР. Затем настал черед праймериз "Молодой гвардии "Единой России". На стыке десятилетий Бутина пыталась найти общий язык с некоторыми лидерами оппозиции, но сделать это в силу разных причин не удалось.

Интересно, что в 2014 году оппозиционер Алексей Навальный выступил за включение Марии Бутиной в Общественную палату РФ. Тогда она ратовала за расширение прав граждан на необходимую оборону, создание благоприятных условий для развития оружейной культуры, охоты и стрелкового спорта, упрощение процедур создания тиров и стрельбищ.

В 2014 году Мария Бутина выступила за признание т.н. Новороссии и оказание активной помощи этому непризнанному образованию на территории Украины. По ее словам, необходимо хотя бы дипломатическими путями поддерживать добровольцев, которые воюют против украинской армии, а также легализовать частные военные компании.

4
Какой статус у нее был в момент задержания в США?

Мария Бутина ныне является спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Он до 2015 года был сенатором от Марий Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле этого года его включили в санкционный список США.

Александр Торшин входит в попечительский совет Федерации практической стрельбы и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй человек с таким статусом из России — Мария Бутина.

5
Какое отношение имеет Бутина к Трампу?
Довольно косвенное. Во время президентской кампании Трампа NRA потратила на его поддержку более $21 млн. Из них часть суммы ушла на взаимодействие в соцсетях: $12 млн было выделено на информационные атаки, нацеленные против Хиллари Клинтон.
6

Как она вообще оказалась в Соединенных Штатах?

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу. Впрочем, посещала она США и до этого. Например, три года назад в Южной Дакоте она читала "мотивационную лекцию" для студентов-республиканцев в летнем лагере — "ребятам, интересующимся политикой". Г-жа Бутина объясняла свой визит так: ее пригласили местные политические активисты, чтобы она рассказала о праве на оружие в России и дала полезные советы о том, как продвинуться в жизни.

7

С кем из знаковых американцев лично знакома Бутина?

В 2015 году Мария Бутина и Александр Торшин были в Теннесси и собирали средства в пользу губернатора штата Висконсин Скотта Уокера. Также Мария Бутина летала в Лас-Вегас и на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа задала ему вопрос о возможности снятия с России американских санкций. Трамп ответил дипломатично: "Не думаю, что вам нужны санкции". В 2016 году Мария Бутина много путешествовала по Штатам — например, побывала во Флориде, где стреляла вместе с хозяином одной из крупнейших американских компаний по продаже оружия Фрэнком Гарсией.

В феврале 2017 года г-жа Бутина присутствовала на Национальном молитвенном завтраке, где выступал Дональд Трамп. Туда приехала делегация из России в составе 16 человек, которую возглавлял г-н Торшин. В нее также входили представители РПЦ. "Трампа важно морально поддержать", — объяснила эту акцию г-жа Бутина.

8

Интересовались ли ранее американские СМИ новой "русской шпионкой"?

В конце зимы — весной 2017 года американские СМИ опубликовали статьи о связях американских консерваторов с россиянами. Мария Бутина была одной из главных героинь этих публикаций. Журналисты писали, что г-жа Бутина "создала совместный бизнес с активистом республиканской партии Полом Эриксоном — компанию Bridges, LLC, которая занимается неизвестно чем". Эриксон, как и Бутина, и Торшин, является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США.

Дальше демократы из Сената США инициировали расследование для того, чтобы установить "связи России с Национальной стрелковой ассоциацией США с целью поддержки президентской кампании Трампа". Свое внимание они сосредоточили на Марии Бутиной, Поле Эриксоне и экс-главе NRA Дэвиде Кине. Сенаторы запросили у всех троих показания и получили отказ.

9

Комментировала ли Бутина происходящие вокруг нее события?

Да, причем она относилась к ним с юмором — она постила статьи про себя в соцсетях и не выказывала никаких намерений оставить учебу в США. По поводу обвинений она писала: речь можно вести исключительно про общность моральных ценностей — у россиян-традиционалистов и американских консерваторов много общего.

10

На каком основании её сейчас вообще задержали?

Марию Бутину задержали, использовав статью "Сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при Минюсте". Ее доставили в суд округа Колумбия и оставили под стражей до 18 июля — на эту дату назначено новое судебное слушание (в Барнауле уже наступит 19 июля). Американский адвокат г-жи Бутиной называет обвинения раздутыми.

Посольство России в США добивается доступа к задержанной — пока получить его не удалось.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.07.2018 15:01
- гость -

Вот так сходишь раз на молитвенный завтрак забугорный,потом три раза пожалеешь...

0  0
17.07.2018 15:16
- гость -

А что, у нас оружие приобретать нельзя, что ли? Вот не знал! При соблюдении несложных условий гладкоствол покупай, через пять лет нарезное.

0  0
17.07.2018 16:24
гость

Крутые девушки у нас из Барнаула

0  0
17.07.2018 16:26
гость

в 2014 году оппозиционер Алексей Навальный выступил за включение Марии Бутиной в Общественную палату РФ
и в 2014 году Мария Бутина выступила за признание т.н. Новороссии
Это как???!!!!

0  0
17.07.2018 16:30
гость

Можно иметь нарезное, но длинноствольное и носить его в разобранном виде. То сеть как бесполезную палку на случай самообороны. Короткоствольное огнестрельное у нас запрещено. Уровень культуры не пока позволяет разрешить

0  0
17.07.2018 16:33
- гость -

патриотка России, активистка
а что же она трётся в США?
высоко взлетела и лезла куда не надо в США.
те так просто не отпускают...

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