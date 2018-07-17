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Чемпионат мира по футболу прошел, а разговоры о нем не умолкают. Место разговорам о командах, игре, спорам о финальном матче уступают разговоры о болельщиках, благодаря которым, в том числе, запомнился этот чемпионат. Одной из главных "звезд" стала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Рассказываем, почему она очаровала болельщиков из разных стран.
Матч Россия-Хорватия, который долго будут еще вспоминать болельщики обеих стран, запомнился в первую очередь своим драматизмом. Наша сборная проиграла хорватам в серии пенальти. И если российские болельщики плакали вместе с Дзюбой из-за проигрыша, то хорваты ликовали. Во главе со своим президентом.
Колинда Грабар-Китарович болела за своих в одной ложе с Дмитрием Медведевым. Президент так искренне переживала за сборную и при этом не забывала общаться с соотечественниками, что очаровало буквально всех телезрителей. Она вскакивала с трибун, подбадривала футболистов, жала руку Дмитрию Медведеву. Отметим, что одета Колинда была в футболку в красно-белую шахматную клетку, как и форма у сборной.
После того, как Хорватия победила, президент бросилась в раздевалку к игрокам, чтобы обнять их.
Перед финальным матчем Франция-Хорватия Колинда Грабар-Китарович получила букет от Владимира Путина. В свою очередь Колинда перед финалом подарила лидеру нашего государства футболку цветов национальной сборной Хорватии с надписью "Putin" и номером 9 на спине.
После победы французов над хорватами Колинда Грабар-Китарович искренне обнимала игроков своей сборной. И не только своей. Колинда искренне поздравила с победой французских футболистов. А также и коллег, с кем вместе болела на трибунах. Так, президенту Франции Эммануэлю Макрону достался поцелуй от прекрасной коллеги.
Колинда Грабар-Китарович не один раз нарушала дресс-код. На фоне других политиков она выглядела как обычный человек. Без строгих костюмов, официоза. Наверное, именно этим она и покорила широкую публику.
Колинда Грабар родилась в Риеке 29 апреля 1968 года. Воспитывалась в небольшой деревне к северу от города, где её семья имела магазин и хозяйство.
Начала карьеру в 1992 году в должности советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии и позднее — советника в министерстве иностранных дел Хорватии.
В 1995 году Грабар стала директором североамериканского департамента МИД страны. С 1997 до 2000 она работала дипломатическим советником и заместителем посла в посольстве Хорватии в Канаде. Затем она вернулась в МИД как советник-посланник.
В ноябре 2003 года Грабар-Китарович была избрана в парламент Хорватии, а в декабре 2003 года она заняла пост министра по вопросам европейской интеграции. В феврале 2005 года приняла присягу в качестве министра иностранных дел Хорватии, и её основной задачей стало направление страны в Европейский Союз и НАТО.
Комментарии
Молодец! Мне тоже очень понравилась, живая такая, настоящая...
И главное симпатичная, не крокодил какой как Меркель.