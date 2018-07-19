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Опасное время: как летом уберечься от энтеровирусной инфекции

, ИА "Амител"
Наиболее тяжелым проявлением энтеровирусной инфекции является серозный менингит


Одна из главных летних опасностей — энтеровирусная инфекция. Плохо помыли фрукты, выпили некачественную воду – и привет, постельный режим. У большинства людей заболевание протекает в легкой форме, однако инфекция может обернуться и серьезными неприятностями для здоровья. Как уберечься от болезни, читайте в материале Amic.ru.

1
Что такое энтеровирусные инфекции?

Это группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, которые характеризуются многообразием клинических проявлений.

"Источником инфекции является человек (больной или носитель). Распространение заболевания возможно воздушно–капельным путем. Например, при разговоре, кашле или чихании. Также передается контактно–бытовым путем через предметы обихода, посуду, полотенца, игрушки и другие вещи. Возможен пищевой или водный путь передачи", — говорит главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

3
Как чаще всего передается болезнь?

Чаще всего энтеровирусной инфекцией заражаются через воду. Поэтому, объясняют специалисты, летом число случаев заболевания существенно увеличивается. Лето — время отпусков, когда все стараются уехать куда подальше, в том числе и в жаркие страны. Люди пьют некипяченую воду, купаются в водоемах, в бассейнах, где нет контроля качества воды. Это весьма и весьма повышает риски заболеть.

4
Что делать, чтобы не заболеть?

Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении. Поэтому необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду. Её же лучше использовать и при приготовлении основной еды.

Что касается фруктов, ягод и овощей, то их надо промывать тщательно и тоже только чистой, безопасной водой.

Не допускать попадания воды в рот при купании в бассейнах, принятии душа, ванны, а также обязательно соблюдать личную гигиену (мыть руки перед едой и после посещения туалета).

5
А еще?

Кроме того, для профилактики энтеровирусных инфекций врачи рекомендуют:

- не допускать посещения организованных коллективов детьми даже с незначительными клиническими проявлениями;

- чаще проветривать помещения. Если есть возможность, то использовать кварцевание.

5
Какие симптомы у болезни?

У энтеровирусной инфекции могут быть совершенно разные клинические проявления. Чаще всего появляется боль в горле, как при ангине, температура. Могут быть и высыпания на теле, также в сопровождении лихорадки. В других случаях возникают тошнота, рвота, расстройство системы ЖКТ.

Вирус опасен тем, что в случае неправильного лечения или нелечения вовсе, могут быть тяжелые последствия, при которых страдают внутренние органы.

У детей энтеровирусная инфекция не обязательно начинается с высокой температуры. Отклонение от нормы может быть небольшим, например, 37,6. Также возможны головная боль и светобоязнь. При этих симптомах стоит немедленно обратиться к врачу.

6
Что делать, если вы заболели?

Инкубационный период может длиться от 1 до 21 дня. И если вы заболели, то может быть только один вариант: немедленно обратиться к врачу. Далее необходимо соблюдать постельный режим и выполнять все рекомендации доктора. Обычно в качестве дополнительной терапии назначается установление питьевого режима. Но опять же: вода должна быть либо бутилированной, либо кипяченой.

Крайне опасно заниматься самолечением, заходить в аптеку и скупать лекарства от ангины, например антибиотики.

Около 85% энтеровирусных инфекций протекает в легкой форме. Наиболее тяжелым проявлением энтеровирусной инфекции является серозный менингит, при котором происходит воспаление оболочек головного мозга, что сопровождается лихорадкой, рвотой, сильными головными болями. При своевременном обращении за медицинской помощью заболевание имеет благоприятный исход.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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