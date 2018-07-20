19 июля на казахстанского фигуриста Дениса Тена было совершено нападение с ножом в самом центре Алма-Аты, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В результате ранения спортсмен скончался спустя несколько часов от потери крови. Рассказываем, почему убийство талантливого спортсмена, призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи стало настоящим шоком для Казахстана.
Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2010 года спортсмен оказался самым молодым – ему было всего 16 лет.
Денис Тен стал первым в истории Казахстана фигуристом-одиночником, который завоевал золотую медаль на Азиатских играх в 2011 году. Денис Тен выступал на международных чемпионатах в Лос-Анджелесе, Ванкувере, Хорватии и Японии. На чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году в Лондоне Тен взял серебро, а на Олимпийских играх-2014 в Сочи и на чемпионате мира 2015 года в Шанхае – бронзу.
Был гордостью республики Казахстан, поэтому с 2013 года стал выпускать на местном телевидении ледовое шоу "Денис Тен и друзья", в котором принимали участие звезды фигурного катания международного уровня. Каждый год на это шоу приезжали более 500 туристов из-за рубежа. Денис Тен также был известен увлечением фотографией, своими работами он активно делился в социальных сетях. В числе его моделей были такие известные казахстанцы, как боксер Серик Сапиев, волейболистка Сабина Алтынбекова, актрисы Айсулу Азимбаева, Алия Телебарисова и Динара Бакытбаева.
Денис Тен был не только звездой спорта, но и весьма привлекательным юношей. По версии японского журнала Naver Matome, он попал в список красивейших фигуристов: Денису отвели 9-ю строчку. Ему приписывали роман с Ю На Ким, завоевавшей чемпионский титул на Олимпиаде в Ванкувере.
Дикая история. Смертельный инцидент произошел днем 19 июля на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Два преступника пытались открутить зеркала у автомашины Lexus, припаркованной Теном. Естественно, фигурист вступился за имущество, завязалась потасовка, в которой он получил ножевое ранение. В Центральную городскую клиническую больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии, спортсмен потерял около трех литров крови. Врачи отчаянно боролись за его жизнь в течение двух часов, но спасти не смогли.
После этого Следственный комитет и прокуратура республики Казахстан начали поиск нападавших. В интернете уже есть фото и видео предполагаемых убийц. Руководители двух ведомств держат расследование на личном контроле.
Денис Тен был одним из самых известных спортсменов республики, гордостью нации. Неудивительно, что после смерти свои соболезнования выразил президент Назарбаев.
"Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи.
Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана", — написал президент.
Всю ночь жители Астаны несли цветы и свечи к набережной, чтобы почтить память спортсмена. На месте убийства Тена также образовался импровизированный мемориал. Алматинцы предлагают назвать ледовую арену в южной столице именем Дениса Тена.
Мир спорта скорбит.
Международный союз конькобежцев (ISU):
"Мы глубоко опечалены новостями из Казахстана о смерти Дениса Тена. Наши самые сердечные соболезнования его семье, друзьям и болельщикам по всему миру".
Евгений Плющенко, олимпийский чемпион:
"Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет".
Алексей Ягудин, олимпийский чемпион:
"Да простят меня люди, но это ******! Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня! Как?! Зачем?! Просто нет слов... Пусть сдохнут эти твари, которые причастны, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки".
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России:
"Я не знаю, как жить среди такого бандитизма. Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем".
Патрик Чан, олимпийский чемпион:
"Все мои мысли в это ужасное время с его семьей. Мне очень повезло, что у меня есть прекрасные воспоминания, связанные с Теном. Воспоминания, которые я буду хранить вечно".
Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка:
"Всегда думала, что у него большое будущее. Что он будет как минимум министром в Казахстане или вообще президентом. Он такой масштабный, знаете, не такой, как все. И очень воспитанный и тактичный. И талантливый во всем".
Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка:
"Я не могу разговаривать после таких новостей... У меня нет слов... Я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все! У него должны учиться все спортсмены, которые действительно любят спорт".
Скорее всего, Денис Тен будет похоронен 21 июля.
"Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алматинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя", – сообщили в пресс-службе министерства культуры и спорта Казахстана.
Комментарии
это может произойти где угодно
а Ягудин неадекват
В Казахстане смертную казнь не отменили...
ну и что? за такое смертной казни не было никогда. тут лет на 10 максимум
20.07.2018 10:31
- гость -
Ягудин, как раз, адекватен.
Твари, которые из-за зеркала авто могут белым днем в центре огромного города зарезать человека, не должны ходить по земле. И тут не важно кем был этот человек, известный или нет. А в случае Дениса Тена только добавилось общественной значимости этому преступлению.