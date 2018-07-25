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Министерство обороны подготовило проект изменения своего приказа об учете гражданских транспортных средств, которые в определенных военных условиях на время будут изыматься у населения. До сих пор документ разрешал брать автобусы, вездеходы, трактора и снегоходы, но ведомство предлагает включить в этот список легковые автомобили. Проект только обсуждается и пока не принят. Разбираемся, что же это за нововведения.
Что это за приказ такой?
Речь идет о приказе министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151.
В нем прописан перечень транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Эти транспортные средства ставятся на учет в мирное время, но могут быть использованы в военное время. Информацию о транспортных средствах собирают военные, а предоставляют им ее ГИБДД, Гостехнадзор, Росстат, федеральные органы исполнительной власти, региональные и местные власти, а также организации-владельцы транспортных средств по запросам военных комиссариатов (органов военного управления).
Если Минобороны примет изменения в приказ, то данные будут подавать еще и налоговые органы.
А при чём тут легковушки?
Минобороны предлагает включить в перечень транспортных средств для постановки на воинский учет все гражданские легковые автомобили. А точнее, категорию М1. Это транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.
Соответственно, эти автомобили можно будет изымать в военное время.
- Колесные транспортные средства, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования: категория L6 (квадрициклы), М2 (автобусы, где более восьми мест для пассажиров с максимальной массой не более пяти тонн, кроме троллейбусов), М3 (автобусы более пяти тонн), N (грузовые автомобили), О (прицепы) и G (транспортные средства повышенной проходимости).
- Специальные и специализированные транспортные средства (автомобили скорой медицинской помощи, автоэвакуаторы, пожарные автомобили, транспортные средства для аварийно-спасательных служб и полиции, транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, автомобили для обслуживания нефтяных и газовых скважин, автокраны, автолесовозы и другие).
- Трактора, гусеничные тягачи, транспортеры.
- Дорожно-строительные машины и механизмы, а также прицепы.
- Подъемно-транспортные машины и механизмы.
- Другие машины и механизмы (бронеавтомобили, вездеходы, гусеничные, колесные и шнековые снегоходы, болотоходы, снегоболотоходы и так далее).
- Снегоходы с лыжами в качестве элемента управления и прицепы к ним.
- Квадроциклы (в том числе и легкие), мотовездеходы и прицепы к ним.
И что, автомобиль могут просто так забрать?
Прежде всего, такие автомобили предлагается ставить на специальный воинский учет, то есть информация (данные техосмотра, номера, наличие ОСАГО) о них также будет передаваться военным.
Отметим, что мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения (внешняя угроза или угроза нападения другого государства). Автомобили не изымаются (во всяком случае, в документах это не прописано), а берутся на время, пока у военных недостает своей штатной техники. Как только военные машины прибывают, личные автомобили возвращаются хозяевам вместе с компенсацией. Мобилизованная техника не направляется в район боевых действий.
Собеседники газеты "Известия" считают, что обычные легковушки вряд ли когда-то понадобятся военным. Предпочтения будут отдаваться отечественным внедорожникам: автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот").
"Вооруженным силам в первую очередь потребуются полноприводные внедорожники. Желательно отечественные, так как они знакомы личному составу. Обычные легковые машины малопригодны для использования в военно-полевых условиях. До них дело не дойдет", — прокомментировал изданию учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.
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