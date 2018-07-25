Среда, 25 Июль, 08:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,92
€ 73,53
512287
17°
Обь
257см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Вопрос дня



Небесная мистерия: что нужно знать о самом длинном лунном затмении XXI века

, ИА "Амител"
Рассказываем об удивительном явлении, подобного которому в этом столетии уже не будет


Фото: Екатерина Смолихина

Самое длинное полное лунное затмение XXI века смогут увидеть жители Алтайского края в ночь на 28 июля. Рассказываем об особенностях этого явления в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда жители Алтая смогут наблюдать за лунным затмением?

В нашем регионе полное лунное затмение произойдет ночью 28 июля. Его можно будет наблюдать с 01:23 по местному времени. 

Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 02:30 до 04:14 по местному времени).

Окончание затмения произойдет в 05:19, а в 05:30 Луна скроется под горизонт.

Материалы по теме

 

2
И какова будет общая длительность затмения?
Продолжительность данного явления составит 3 часа 56 минут. В итоге это будет самое длительное полное лунное затмение в XXI веке.
3
А как будет проявляться это затмение?
Во время космической мистерии Луна приобретет буровато-красный цвет. Это довольно типично для подобного рода космических явлений.
Материалы по теме

 

4
Смогут ли жители других регионов России наблюдать это затмение?
Да, затмением смогут насладиться жители подавляющего большинства регионов страны. Так что россиянам на сей раз очень повезло со временем этого космического явления. 
5
А были ли в этом году подобные явления?
Смотря как посмотреть. У многих барнаульцев в памяти еще свежо полное лунное затмение, которое горожане наблюдали 31 января этого года. Это космическое зрелище вызвало небывалый ажиотаж, кроме того, тогда жителям Алтая особенно повезло, так как все фазы январского затмения были видны только жителям Сибири и Дальнего Востока. Но грядущее затмение как раз уникально тем, что оно будет самым продолжительным за все столетие. Так что ловите момент!
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:06
Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке 4
07:50
Пятно на всю жизнь: что нужно знать детям об интернет-безопасности 0
07:34
Брусника, вишня и слива: делаем ягодные соусы к мясу на зиму 0
07:19
Небесная мистерия: что нужно знать о самом длинном лунном затмении XXI века 0
07:03
Дом с бассейном и видеонаблюдением продают в Барнауле за 10 млн рублей 0
06:48
Тысячи детей на Алтае могут пострадать из-за "возрастного ценза" автобусов 1
06:32
Так много вопросов и так мало ответов: фото очень странных ДТП 0
06:17
Дожди, грозы и северный ветер ожидаются в Алтайском крае 25 июля 0
06:01
Кто получит право забирать автомобили россиян для армии в военное время 0
05:07
СМИ: скончался актер из сериала "Счастливы вместе" 0
04:06
"Союзмультфильм" получил статус приоритетного инвестпроекта Москвы 1
03:04
Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге 0
02:03
Дума приняла в первом чтении запрет на возврат поставщику товаров 0
01:05
В Киеве представили новый план "возвращения" Крыма 0
00:04
Следователи возбудили дело после убийства журналиста в Нижнем Новгороде 0
23:49
Шнуров призвал людей чаще разводиться в своем новом стихотворении 1
23:31
Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 74 человек 0
23:11
Бузова попала в ДТП с грузовиком на МКАД 1
22:51
Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье 0
22:32
Актер Пашинин сравнил украинцев с "колонией папуасов" 0
22:11
Выдача ипотеки в РФ в июне выросла в 1,6 раза 0
21:48
СМИ: израильские военные знали, что сбивают не российский самолет 0
21:29
Минтранс намерен менять устройства системы "Платон" раз в три года 0
21:13
Следователи разыскивают пропавшего полтора месяца назад барнаульца 0
21:05
Дорожка красная: как встречали гостей и участников Шукшинского фестиваля 0
20:49
Жительницу Хакасии обвиняют в экстремизме из-за поста в соцсети 1
20:26
Ространснадзор заинтересовался задержкой багажа в Шереметьево 0
20:12
СМИ сообщили о смерти советника президента РФ Вениамина Яковлева 0
19:48
Израильские военные сбили сирийский самолет 3
19:24
Жительница Новосибирска родила во время шопинга 0
19:08
Коротко о главном: "Шукшинские дни", воинский учет авто и убийство котенка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июля
18:56
Шукшинский фестиваль открыли в Барнауле у памятника писателю: видео 0
18:48
В Минобороны опровергли идею изъятия машин у россиян 0
18:28
Житель Энгельса погиб, когда доказывал коммунальщикам опасность балкона 1
18:04
"Красная дорожка" Шукшинского фестиваля в Барнауле: трансляция 0
17:51
В Совфеде предложили ужесточить наказание для артистов за рекламу казино 1
17:33
Алтайский край стал лидером среди регионов по числу людей с ожирением 9
17:22
Камнерезная работа бийского мастера стала экспонатом Эрмитажа 0
17:14
200 кило сыра дадут на пробу жителям Барнаула в местных кафе и ресторанах 0
17:01
Муниципалитеты на Алтае накопили долги за уголь на фоне проблем с закупками 1
16:50
Индексацию пенсий в РФ перенесут на 1 января 0
16:32
Глава алтайского Минстройтранса посетовал на рост ДТП из-за ремонта дорог 5
16:23
Автомобиль такси залетел под грузовик в Барнауле 0
16:11
Госдума приняла закон о повышении НДС 14
16:01
Пострадали семь человек: подробности жуткого ДТП под Бийском 3
15:48
Росстат прогнозирует увеличение численности россиян до 157 млн к 2036 году 4
15:32
3,5 тысячи новосибирцев остались без отпуска из-за долгов за коммуналку 0
15:21
Горный Алтай попал в "Непутевые заметки" Дмитрия Крылова на Первом канале 2
15:13
Жители Алтайского края смогут увидеть 27 июля "кровавую Луну" 0
15:04
Ревнивый житель Горного Алтая застрелил из ружья свою гражданскую жену 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.