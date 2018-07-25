Фото: Екатерина Смолихина
Самое длинное полное лунное затмение XXI века смогут увидеть жители Алтайского края в ночь на 28 июля. Рассказываем об особенностях этого явления в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Когда жители Алтая смогут наблюдать за лунным затмением?
В нашем регионе полное лунное затмение произойдет ночью 28 июля. Его можно будет наблюдать с 01:23 по местному времени.
Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 02:30 до 04:14 по местному времени).
Окончание затмения произойдет в 05:19, а в 05:30 Луна скроется под горизонт.
И какова будет общая длительность затмения?
Продолжительность данного явления составит 3 часа 56 минут. В итоге это будет самое длительное полное лунное затмение в XXI веке.
А как будет проявляться это затмение?
Во время космической мистерии Луна приобретет буровато-красный цвет. Это довольно типично для подобного рода космических явлений.
Смогут ли жители других регионов России наблюдать это затмение?
Да, затмением смогут насладиться жители подавляющего большинства регионов страны. Так что россиянам на сей раз очень повезло со временем этого космического явления.
А были ли в этом году подобные явления?
Смотря как посмотреть. У многих барнаульцев в памяти еще свежо полное лунное затмение, которое горожане наблюдали 31 января этого года. Это космическое зрелище вызвало небывалый ажиотаж, кроме того, тогда жителям Алтая особенно повезло, так как все фазы январского затмения были видны только жителям Сибири и Дальнего Востока. Но грядущее затмение как раз уникально тем, что оно будет самым продолжительным за все столетие. Так что ловите момент!
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