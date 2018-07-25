Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал о частых заблуждениях, которые допускают дачники и отпускники при расчетах за электроэнергию во время своего отсутствия. Как экономить на электричестве в данный период? Существует ли отпускная амнистия на ОДН? Зачем фотографировать электросчетчик на память? Мы объединили ответы эксперта в топ-6 советов отдыхающим.
Сейчас, если у тебя дома стоит счетчик, он нормальный и работает, и ты выключил все электроприборы, не оставил в квартире включенными свет и теплые полы, то счетчик будет показывать ноль. И собственно, о какой экономии мы говорим? Экономия заключается в том, чтобы у человека был счетчик и не было расхода. Другое дело, когда у людей нет счетчика. Тогда непонятно, включены в его отсутствие холодильник или еще какие-то приборы или не включены.
Сейчас норматив будет начислен в любом случае, и судебная практика нам подтвердила такую позицию, что она обоснована и разумна. Выбор прост: хочешь экономить – ставь счетчик.
А значит, ОДН подлежит безусловной оплате. К слову, если полдома уехало в отпуск или бабушки на лето переехали на дачу, сумма платежей за ОДН не изменится. Снизится индивидуальное потребление в доме, потребление по общедомовому прибору учета снизится как раз на него же. Затраты на общедомовые нужды, если мы не берем туда излишнее потребление хитрых соседей и откровенное энерговоровство, а только освещение подъездов, лифтов и прочего общего имущества. Эти затраты зачастую являются постоянными и от месяца в месяц меняются незначительно.
Передавать показания можно по телефону, и с этой задачей прекрасно справляются даже бабушки, которым недоступен интернет, к примеру. Обязательно передавайте показания. Что касается оплаты, как правило, в период вашего отсутствия расход составляет ноль или он очень близок к нулю, и, собственно, платить ничего не нужно. Однако необходимо все-таки ставить в известность сбытовую компанию, что вас нет и ничего вам начислять не нужно. Это избавит от многих хлопот, от неправильно выставленных счетов.
Платить исходя из средних показателей, которые вы сами для себя определили, не глядя на счетчик, – опасная затея, поскольку каждый месяц расход может быть разный. Если человек платит фиксированную сумму в автоматическом или неавтоматическом режиме, могут возникать разные неприятные истории, которых в нашей практике встречалось достаточно много. Один из вариантов, когда человек платит меньше, чем он потребляет. Таким образом, он занижает показания, недоплачивает регулярно, копит латентный долг. Затем, когда происходит контрольное снятие показаний нашими специалистами, ему сразу необходимо заплатить большую сумму денег. Это в лучшем случае.
То есть экономии великой нет, потому что все равно деньги придется отдать. Другая история, когда человек переплачивает, то есть он потребляет 100 киловатт, а платит за 200. Долга при этом действительно не будет. Будет переплата. В переплате ничего плохого нет, эти деньги никуда не пропадут, они будут лежать на лицевом счету, и затем, например, несколько месяцев можно не платить за электричество.
Можно также написать заявление и попросить вернуть эти деньги. В ситуации с переплатами есть подводный камень. Если вдруг окажется, что прибор учета неисправен, переплата может оказаться и не переплатой вовсе. Эти суммы могут быть полностью зачтены за фактический-нефактический расход, то есть расход, который определен расчетным способом. Ключевым фактором является то, что на абонента возложена законом ответственность содержать в исправном состоянии прибор учета.
Недобросовестность может выражаться как в умышленном игнорировании поломки прибора учета, так и в допущении халатности. То есть не смотрели, не следили за счетчиком. В результате не заметили, что он остановился. По этой причине важно проверять показания прибора учета и даже их мониторить. Фиксировать показания приборов учета, сравнивать их, фотографировать для истории. Мониторинг исправности прибора учета – это та вещь, о которой многие люди забывают или не знают вовсе. И узнают об этом только тогда, когда им приходится платить крупный штраф за то, что они не следили за исправностью прибора учета и, в общем, где-то этот момент проморгали.
В практике БГЭС порядка 2,5 тысяч должников, по которым судебными приставами вынесены ограничения. Обратный механизм, когда абонент погасит долги и ему откроют все границы, работает достаточно медленно, и это нужно учитывать. Потребуется дождаться, когда эти деньги поступят на счет. Потом потребуется время на определенную бюрократическую процедуру по снятию и продвижению бумаг и сообщений между разными ведомствами. То есть необходимо минимум 2-3 дня для того, чтобы ограничения были сняты и человек смог выехать за границу.
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