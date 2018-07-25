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Отпускной сезон: можно ли сэкономить на платежах за свет

, ИА "Амител"
Топ-6 советов от Барнаульской горэлектросети


Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал о частых заблуждениях, которые допускают дачники и отпускники при расчетах за электроэнергию во время своего отсутствия. Как экономить на электричестве в данный период? Существует ли отпускная амнистия на ОДН? Зачем фотографировать электросчетчик на память? Мы объединили ответы эксперта в топ-6 советов отдыхающим.

1
Вместо справок – установите счетчик
Законодательство окончательно взяло сторону здравого смысла, и теперь в случае отсутствия у потребителя прибора учета нет уважительных причин для того, чтобы не производить ему начисления по нормативу. Раньше для того, чтобы не платить во время своего отсутствия, люди собирали справки, билеты и прочие доказательства.

Сейчас, если у тебя дома стоит счетчик, он нормальный и работает, и ты выключил все электроприборы, не оставил в квартире включенными свет и теплые полы, то счетчик будет показывать ноль. И собственно, о какой экономии мы говорим? Экономия заключается в том, чтобы у человека был счетчик и не было расхода. Другое дело, когда у людей нет счетчика. Тогда непонятно, включены в его отсутствие холодильник или еще какие-то приборы или не включены.

Сейчас норматив будет начислен в любом случае, и судебная практика нам подтвердила такую позицию, что она обоснована и разумна. Выбор прост: хочешь экономить – ставь счетчик.
2
За ОДН придется заплатить
Независимо от причины или повода отсутствия абонента дома – в больнице он, в отпуске или на даче - заплатить за ОДН придется. ОДН – это коммунальный ресурс на содержание общего имущества, это элемент, который предполагает безусловное исполнение вне зависимости от того, проживает человек в квартире или не проживает. Ключевое слово здесь — собственность. То есть, если человек имеет собственность в многоквартирном жилом доме, общую в том числе, соответственно, он в любом случае будет нести бремя содержания этого имущества.

А значит, ОДН подлежит безусловной оплате. К слову, если полдома уехало в отпуск или бабушки на лето переехали на дачу, сумма платежей за ОДН не изменится. Снизится индивидуальное потребление в доме, потребление по общедомовому прибору учета снизится как раз на него же. Затраты на общедомовые нужды, если мы не берем туда излишнее потребление хитрых соседей и откровенное энерговоровство, а только освещение подъездов, лифтов и прочего общего имущества. Эти затраты зачастую являются постоянными и от месяца в месяц меняются незначительно.
3
Не вносите предоплату
В предоплате нет никакой необходимости. Если, конечно, человек, уезжающий в отпуск, не имеет привычку платить наличными в кассе Горэлектросети. На сегодняшний день Барнаульская горэлектросеть, Сбербанк, система "Город" предоставляют большое количество возможностей и сервисов, когда можно произвести оплату и передать показания на расстоянии. Ничего не нужно, кроме интернета и банковской карты. Ты можешь из любой точки мира передавать показания, смотреть свои счета и задолженности и оплачивать их в режиме онлайн. Поэтому я не совсем понимаю, какой смысл оплачивать вперед. Тем более что это все равно не освобождает от необходимости передавать показания приборов учета, даже с нулевым расходом.
4
Передавайте показания
Передавать показания необходимо для того, чтобы сбытовая компания, не зная, что абонент отсутствует и у него на счетчике нулевой расход, не начала выставлять ему счета и считать пеню сначала по среднему расходу предыдущих периодов, а затем по нормативу. Таков порядок расчетов, когда потребитель не сообщает данные счетчика. БГЭС активно развивает сервисы передачи показаний, чтобы облегчить людям жизнь, чтобы они не ходили, не обивали наши пороги, не стояли в очередях, какими бы маленькими они ни были.

Передавать показания можно по телефону, и с этой задачей прекрасно справляются даже бабушки, которым недоступен интернет, к примеру. Обязательно передавайте показания. Что касается оплаты, как правило, в период вашего отсутствия расход составляет ноль или он очень близок к нулю, и, собственно, платить ничего не нужно. Однако необходимо все-таки ставить в известность сбытовую компанию, что вас нет и ничего вам начислять не нужно. Это избавит от многих хлопот, от неправильно выставленных счетов.
5
Сфотографируйте счетчик на память

Платить исходя из средних показателей, которые вы сами для себя определили, не глядя на счетчик, – опасная затея, поскольку каждый месяц расход может быть разный. Если человек платит фиксированную сумму в автоматическом или неавтоматическом режиме, могут возникать разные неприятные истории, которых в нашей практике встречалось достаточно много. Один из вариантов, когда человек платит меньше, чем он потребляет. Таким образом, он занижает показания, недоплачивает регулярно, копит латентный долг. Затем, когда происходит контрольное снятие показаний нашими специалистами, ему сразу необходимо заплатить большую сумму денег. Это в лучшем случае.

То есть экономии великой нет, потому что все равно деньги придется отдать. Другая история, когда человек переплачивает, то есть он потребляет 100 киловатт, а платит за 200. Долга при этом действительно не будет. Будет переплата. В переплате ничего плохого нет, эти деньги никуда не пропадут, они будут лежать на лицевом счету, и затем, например, несколько месяцев можно не платить за электричество.

Можно также написать заявление и попросить вернуть эти деньги. В ситуации с переплатами есть подводный камень. Если вдруг окажется, что прибор учета неисправен, переплата может оказаться и не переплатой вовсе. Эти суммы могут быть полностью зачтены за фактический-нефактический расход, то есть расход, который определен расчетным способом. Ключевым фактором является то, что на абонента возложена законом ответственность содержать в исправном состоянии прибор учета.

Недобросовестность может выражаться как в умышленном игнорировании поломки прибора учета, так и в допущении халатности. То есть не смотрели, не следили за счетчиком. В результате не заметили, что он остановился. По этой причине важно проверять показания прибора учета и даже их мониторить. Фиксировать показания приборов учета, сравнивать их, фотографировать для истории. Мониторинг исправности прибора учета – это та вещь, о которой многие люди забывают или не знают вовсе. И узнают об этом только тогда, когда им приходится платить крупный штраф за то, что они не следили за исправностью прибора учета и, в общем, где-то этот момент проморгали.

6
Как "не пролететь" с отпуском
Еще одна тема, близкая к отпуску, – ограничения на выезд за границу. Этот инструмент есть только у Службы судебных приставов. Причем запрет выносится абсолютно на все границы Российской Федерации. Казахстан тоже считается границей.
Не выпустить могут за долг в размере 30 000 рублей, если долг не гасится более двух месяцев или гасится не в полном объеме, то планка снижается до 10 000 рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы тебя задержали и оставили на родине.

В практике БГЭС порядка 2,5 тысяч должников, по которым судебными приставами вынесены ограничения. Обратный механизм, когда абонент погасит долги и ему откроют все границы, работает достаточно медленно, и это нужно учитывать. Потребуется дождаться, когда эти деньги поступят на счет. Потом потребуется время на определенную бюрократическую процедуру по снятию и продвижению бумаг и сообщений между разными ведомствами. То есть необходимо минимум 2-3 дня для того, чтобы ограничения были сняты и человек смог выехать за границу.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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