Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода в Алтайском крае в предстоящие выходные, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, отметится осадками и не очень высокими температурами.
В субботу, 28 июля, в крае ожидаются дожди. В предгорьях вероятны грозы и локальное выпадение града. В утренние часы местами будут туманы.
Ночные температуры воздуха составят +8...+13 градусов, днем будет +19...+24 градуса.
Ветер ожидается умеренный, порывы при грозах будут достигать 15 метров в секунду.
А вот в воскресенье, 29 июля, в крае будет преимущественно без осадков. Ночью за окном будет также +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.
Ветер в этот день будет слабым, но местами возможны порывы до 13 метров в секунду.
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