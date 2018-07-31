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Это как: зарегистрировать автомобиль можно будет без ГИБДД

, ИА "Амител"
Новый порядок регистрации транспортных средств одобрил Совет Федерации. Что это значит?


Совфед одобрил новый порядок регистрации транспортных средств без ГИБДД. Закон позволяет производителям машин и автодилерам ставить транспортное средство на учет и выдавать номерные знаки. Об изменениях, которые ждут автомобилистов, а также как зарегистрировать авто через Госуслуги, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что нового?
Совет Федерации одобрил в субботу, 28 июля, закон, который разрешает регистрацию новых машин у официальных дилеров без посещения ГИБДД. 
2
Как можно будет регистрировать авто?
Присваивать автомобилю номер будут регистрационные подразделения. А выдавать номерной знак будут дилеры, отвечающие требованиям правительства и включенные в соответствующий реестр. Что касается максимальной стоимости изготовления номерного знака, то ее определит Федеральная антимонопольная служба.
3
Так кто теперь будет регистрировать автомобиль?
Регистрировать транспортные средства будут "регистрационные подразделения" МВД России как самостоятельно, так и во взаимодействии со "специализированными организациями". Такой организацией может стать "зарегистрированное в РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные изготовителем или его представителем в России" реализовывать "изготовленные ими транспортные средства", — сообщает ТАСС.
4
Кто не сможет зарегистрировать авто?
В законе отдельно прописано, что "владельцем транспортного средства являются собственники транспортного средства, за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным".
5
Когда закон вступит в силу?

Совет Федерации документ одобрил. Теперь закон должен подписать президент России, после чего новый порядок регистрации авто вступит в силу.

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6
А что еще?

А еще машину можно будет регистрировать где угодно. Это не зависит от места жительства и прописки владельца авто.

В помощь портал Госуслуг. Также обратиться можно в любое регистрационное подразделение МВД России "вне зависимости от места жительства или места нахождения", а при продаже транспортного средства его бывший владелец сможет сохранить за собой присвоенный машине регистрационный номер или передать его покупателю.

7
Как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги?

Процесс постановки авто на учет через интернет займет минут 20. Просто заходите на сайт и следуйте подробной пошаговой инструкции. После в выбранный день и время надо будет явиться в регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД с пакетом документов. Срок оказания услуги составляет от 1 до 3 часов, сказано на сайте.

8
Какие документы нужны?

Список документов, которые необходимы для регистрации авто через портал Госуслуг:

- паспорт гражданина РФ;

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- акт осмотра транспортного средства (диагностическая карта с актуальным сроком действия);

- договор купли-продажи

- страховой полис ОСАГО;

- государственный регистрационный знак "Транзит" (если он выдавался);

- квитанция оплаты государственной пошлины (можно оплатить непосредственно перед визитом в отделение ГИБДД).

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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