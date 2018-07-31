Совфед одобрил новый порядок регистрации транспортных средств без ГИБДД. Закон позволяет производителям машин и автодилерам ставить транспортное средство на учет и выдавать номерные знаки. Об изменениях, которые ждут автомобилистов, а также как зарегистрировать авто через Госуслуги, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Совет Федерации документ одобрил. Теперь закон должен подписать президент России, после чего новый порядок регистрации авто вступит в силу.
А еще машину можно будет регистрировать где угодно. Это не зависит от места жительства и прописки владельца авто.
В помощь портал Госуслуг. Также обратиться можно в любое регистрационное подразделение МВД России "вне зависимости от места жительства или места нахождения", а при продаже транспортного средства его бывший владелец сможет сохранить за собой присвоенный машине регистрационный номер или передать его покупателю.
Процесс постановки авто на учет через интернет займет минут 20. Просто заходите на сайт и следуйте подробной пошаговой инструкции. После в выбранный день и время надо будет явиться в регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД с пакетом документов. Срок оказания услуги составляет от 1 до 3 часов, сказано на сайте.
Список документов, которые необходимы для регистрации авто через портал Госуслуг:
- паспорт гражданина РФ;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- акт осмотра транспортного средства (диагностическая карта с актуальным сроком действия);
- договор купли-продажи
- страховой полис ОСАГО;
- государственный регистрационный знак "Транзит" (если он выдавался);
- квитанция оплаты государственной пошлины (можно оплатить непосредственно перед визитом в отделение ГИБДД).
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