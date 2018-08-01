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Оказывается, темная одежда больше защищает от солнца, чем белая, между кремами с фактором SPF 15 и SPF 50 почти нет разницы, зато большая разница между солнцем в разных странах и в разное время года. О том, как правильно загорать, в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказала дерматовенеролог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина.
Загар — это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения. Это излучение не видно человеческому глазу, не ощущаемо на коже, но оно есть и может быть опасным.
При воздействии ультрафиолетовых лучей кожа активно вырабатывает меланин. Это пигмент, который создает щит — защиту от солнца. За счет него кожа темнеет.
"Частое и долгое нахождение на солнце чревато раком кожи. Ультрафиолет признан канцерогенным, то есть преобразующимся в рак. Роль ультрафиолета в формировании основных типов рака кожи доказана", — рассказала Дарья Сметанина.
Кроме того, загар старит, и это происходит очень быстро. Сначала кожа становится сухой и обезвоженной, потом появляются морщинки, пигментные пятна, родинки, из-за разрушения коллагена кожа теряет эластичность, становится дряблой.
Главные правила загара:
- Первое пребывание на солнце в сезоне не должно быть более 5 минут.
- Не стоит загорать в полуденные часы, лучше либо до 10 часов утра, либо после 16 часов.
- Тень от тентов, зонтиков, деревьев не полностью защищает от ультрафиолета.
- Отражение света от песка и воды усиливает загар, так что загореть можно даже в воде.
- Обязательно используйте солнцезащитный крем и солнцезащитную одежду (подробнее об этом читайте ниже).
Обязательно, подчеркивает Дарья Сметанина. Тип средства не имеет особого значения: лосьон, крем или спрей.
"Главное при выборе средства — не цена, а маркировки. На упаковке должен быть указан SPF фактор (Sun Protection Factor). Он должен быть не менее 15. Кстати, разница между SPF 15 и SPF 50 совсем небольшая. Первый фактор защищает кожу на 93%, второй на 98%. Стоит еще понимать, что SPF — это защита только от ультрафиолетовых лучей типа B. А есть еще лучи типа A. Фактор защиты от них на маркировке обозначается как UVA+", — рассказала врач.
Обязательна защита и кожи лица. Фактор SPF в креме для лица должен быть всегда: в любую погоду, в любое время года. Помните, что солнцезащитный крем не наносится на кожу вокруг глаз, а потому обязательно выходите на солнце в солнцезащитных очках.
Имеет значение и то, как мы наносим крем. А делать это надо толстым слоем (только на зону лица, шеи и декольте нужно не менее чайной ложки средства), не втирая в кожу и обновляя каждые два часа нахождения на солнце и после каждого купания. Кстати, в США запретили писать на упаковке "водостойкий", ибо таких средств просто не существует. Любой крем теряет свойства через 40 минут в воде.
Помните, что солнцезащитный крем не полностью защищает от солнца, так что и с ним загореть можно.
Есть несколько советов, многие из них неожиданные:
- Одежда должна быть из льна или хлопка. Шелк и синтетика вообще не защищают от солнца.
- Одежда темных цветов лучше защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Да-да, долгое время считалось, что белое лучше защищает от солнца. Но многочисленные исследования показали, что это не так. Так, синий и красный цвета эффективнее в защите от ультрафиолета, чем белый и желтый. Но только если краситель натуральный.
- Мокрая одежда усиливает воздействие солнца. Намокая, плетение нити пропускает ультрафиолет, а вода его еще и фокусирует.
Есть такое понятие UPF (Ultraviolet Protection Factor) — это фактор защиты одежды. Он означает, сколько единиц ультрафиолета может проникнуть через ткань. Например, если UPF — 50, то только одна единица ультрафиолета из 50 может проникнуть в кожу через эту одежду, а все остальные задержит ткань. Встретить такую маркировку можно на одежде для активного отдыха многих спортивных брендов.
Например, неокрашенный лен имеет UPF около 10, а окрашенный темными красителями — 50.
Посчитайте, сколько родинок на теле. Если их более 25 штук, то загорать не рекомендуется. Родинка считается опасной, если у нее неравномерный цвет, она не симметрична, размером более 6 мм, быстро растет, есть покраснение вокруг родинки, зуд, болевые ощущения, появилось новое образование. Если есть такие симптомы — о загаре не может быть и речи и вам срочно нужно показаться врачу.
Кстати, в Диагностическом центре медики используют метод дерматоскопии. Это безопасный и безболезненный способ оценки родинки.
Не рекомендуется загорать и с угревой болезнью. Молодые люди с этой проблемой даже специально загорают, думая, что кожа на солнце станет лучше. Но это миф, говорит Дарья Сметанина. При загаре происходит утолщение кожи, мертвые чешуйки эпидермиса закрывают устья сальных желез, и сало не может свободно выходить на поверхность кожи. Так что загар приводит к обострению ситуации.
"Осенью есть определенный наплыв пациентов с проблемой акне после интенсивного загара. Я не рекомендую загорать людям с угревой болезнью", — сказала Сметанина.
Еще загар противопоказан людям с первым и вторым фототипами: светлая кожа, голубые, серые или зеленые глаза, на солнце кожа быстро обгорает или, наоборот, вообще не загорает.
У детей пониженная выработка меланина, защита от солнца у них слабее, чем у взрослых. Доказано, что дети, получившие солнечный ожог, больше имеют склонность к раку кожи.
Средство от солнца обязательно должно быть детским (смотрите на упаковке). Надевайте на ребенка широкополую шляпу, защитную одежду (какую именно, смотрите выше).
Для детей в возрасте до 6 месяцев вообще не существует средств защиты от солнца, так что им загар противопоказан.
Солнце везде разное, говорит дерматовенеролог. Для его определения существует специальный показатель — ультрафиолетовый индекс. И узнать его можно в развернутых прогнозах погоды.
Например, в Алтайском крае в июле индекс ультрафиолета около 5. Это достаточно много. В Испании, Австралии, Бразилии он может доходить до 12.
Если этот индекс превышает 3, то обязательно надо использовать солнцезащитное средство.
По словам Дарьи Сметаниной, солярий — это признанный канцероген. Любители такого вида загара подвержены раку кожи больше остальных: люди, посещающие солярий более 10 сеансов в год, в семь раз чаще заболевают раком кожи. Никакой пользы от "искусственного солнца" нет.
Специалист рекомендует отказаться от посещения солярия, особенно подросткам. Тут дело не только в воздействии на кожу ультрафиолета.
"Есть даже особая зависимость — загарозависимость. Медики доказали, что при регулярном длительном посещении солярия растет уровень циркулирующего в крови бета-эндорфина, что вызывает желание загорать все больше и больше", — рассказала доктор.
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