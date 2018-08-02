Фото: Екатерина Смолихина
День десантника отмечается 2 августа. Люди, служившие в Воздушно-десантных войсках России, отмечают праздник с размахом. Причем гуляют в этот день не только те, кто имеет прямое отношение к этим войскам. В памятных мероприятиях принимают участие и обычные жители. Рассказываем, как пройдет День ВДВ в Барнауле.
Праздник начнется в 10.00 на площади Ветеранов с торжественного митинга. В программе: показательные выступления отряда специального назначения военной разведки и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России.
Кроме того, в память о погибших дадут залп из оружия почетного караула, пройдет возложение цветов.
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