Официально всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова проходит на Алтае со 2 по 5 августа. Традиционно главные мероприятия запланированы на субботу, 4 августа. Почему стоит посетить поселок Верх-Обский, какие знаменитые гости посетят праздник и как добраться до места назначения, читайте в материале Amic.ru.
О чем речь?
В Алтайском крае проходит всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова.
Он начал работу 2 августа. В этот день в поселке Верх-Обском прошли соревнования по футболу среди детских команд. Главные мероприятия, интересные широкой публике, состоятся 4 августа, в субботу. В воскресенье пройдет торжественное закрытие фестиваля.
Сколько человек приедет на праздник?
Традиционно в поселок Верх-Обский приезжает около 30 тысяч гостей со всей Сибири. Это спортсмены, творческие коллективы, знаменитые артисты и обычные туристы.
Несколько тысяч человек в эти дни посещают музей имени Михаила Евдокимова.
А где все живут?
Это основная проблема — разместить всех гостей в небольшом поселке. Туристы селятся у местных жителей, разбивается палаточный лагерь. Мест хватает всем.
Кто приедет?
В этом году на Алтай приезжают народные и заслуженные артисты России: Александр Панкратов-Чёрный, Анастасия Заволокина и ансамбль "Частушки", Александр Михайлов, Юрий Маликов и Елена Преснякова из ансамбля "Самоцветы". Кроме того, обещают быть популярные исполнители шансона из Москвы и Барнаула.
А что еще будет, кроме концерта?
Помимо концерта и других запланированных мероприятий (полный список здесь
) гостей ждут душевные посиделки, творческие встречи, спортивные состязания, а также различные выставки и ярмарки.
Как добраться?
Удобнее всего ехать на машине. От Барнаула до поселка Верх-Обского 183 км. Если машины нет, то можно доехать до Бийска, а дальше доставку до Верх-Обского организуют турфирмы края. В фестивальные дни с утра до позднего вечера каждые полчаса из Бийска до Верх-Обского курсируют автобусы.
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