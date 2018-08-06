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Новый закон о сносе самостроя: что делать, чтобы не остаться без жилья

, ИА "Амител"
Закон предусматривает конфискацию земельных участков у нерадивых граждан

Фото: N71.ru


Новый закон о борьбе с самовольным строительством  в России вступил в действие. Документ конкретизирует основания для сноса самовольных построек, а также объясняет, в каких случаях эту самую постройку сносить нельзя. Подробнее читайте в нашем материале.

1
Зачем нужен новый закон?
Депутаты решили, что из регионов России поступает слишком много жалоб на самоуправство местных властей, которые принуждают граждан сносить их порой единственное жилье, признавая его самовольно построенным. Новый закон, как отмечают его авторы, ограничивает полномочия местных властей и защищает права граждан.  
2
Какое строение может быть признано самостроем?

Закон говорит о том, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или не имеющее разрешительных документов либо возведенное с нарушением градостроительных норм и правил.

Важный момент:  самостроем сооружение может быть признано, только если нарушены требования, установленные на момент начала его создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

3
А если я не знал об ограничениях?
Законодатели предусмотрели такие случаи. В документе прописано, что если собственник не мог знать о действующих ограничениях по строительству, получил все необходимые разрешения и "действовал добросовестно", то воздвигнутая на его участке постройка самостроем считаться не будет.
4
Что происходит, если постройку признали самостроем?

Если вашу постройку признали самостроем, у вас есть возможность достроить сооружение и привести и его, и документы на него в соответствие с действующими нормами. На это отводится срок от 6 месяцев до 3 лет. После устранения недочетов и получения всех документов вы можете оформить постройку в собственность.

Но если сооружение невозможно привести в соответствие с установленными требованиями, то его придется снести.

5
Кто принимает решение о сносе?  

Согласно новому закону,  теперь решение о сносе самовольной постройки на участке собственника принимает только суд. Органы  местного самоуправления имеют право настоять на сносе сооружения, только если постройка угрожает жизни и здоровью граждан.

Также местные власти имеют право принимать решение о сносе, если постройка возведена на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы, либо сооружение построено на земельном участке, на котором нельзя такое строить и который располагается в границах территории общего пользования.   

Также подобные постройки могут быть снесены в случае, если они расположены в зонах с особыми условиями строительства, однако в этом случае государство будет обязано компенсировать убытки собственника.

6
А если собственник отказался сносить самострой?

Если владелец постройки в установленные сроки не выполнил решение суда, то, согласно новому закону, у него могут принудительно изъять земельный участок.

Закон прописывает довольно четкие сроки для выполнения сноса: не менее трех месяцев и не более 12 месяцев.

7
А если я оформил свою постройку по дачной амнистии, ее признают законной?
Да. Закон говорит о том,  что если гражданин зарегистрировал жилье в ЕГРН (в том числе по "дачной амнистии") и у него есть право на землю, а объект не нарушает предельно допустимые параметры строительства, установленные федеральными законами, то такую постройку нельзя признать самовольной.

 

 

 


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