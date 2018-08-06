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Новый закон о борьбе с самовольным строительством в России вступил в действие. Документ конкретизирует основания для сноса самовольных построек, а также объясняет, в каких случаях эту самую постройку сносить нельзя. Подробнее читайте в нашем материале.
Закон говорит о том, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или не имеющее разрешительных документов либо возведенное с нарушением градостроительных норм и правил.
Важный момент: самостроем сооружение может быть признано, только если нарушены требования, установленные на момент начала его создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.
Если вашу постройку признали самостроем, у вас есть возможность достроить сооружение и привести и его, и документы на него в соответствие с действующими нормами. На это отводится срок от 6 месяцев до 3 лет. После устранения недочетов и получения всех документов вы можете оформить постройку в собственность.
Но если сооружение невозможно привести в соответствие с установленными требованиями, то его придется снести.
Согласно новому закону, теперь решение о сносе самовольной постройки на участке собственника принимает только суд. Органы местного самоуправления имеют право настоять на сносе сооружения, только если постройка угрожает жизни и здоровью граждан.
Также местные власти имеют право принимать решение о сносе, если постройка возведена на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы, либо сооружение построено на земельном участке, на котором нельзя такое строить и который располагается в границах территории общего пользования.
Также подобные постройки могут быть снесены в случае, если они расположены в зонах с особыми условиями строительства, однако в этом случае государство будет обязано компенсировать убытки собственника.
Если владелец постройки в установленные сроки не выполнил решение суда, то, согласно новому закону, у него могут принудительно изъять земельный участок.
Закон прописывает довольно четкие сроки для выполнения сноса: не менее трех месяцев и не более 12 месяцев.
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