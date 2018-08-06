Новые дорожные знаки могут появиться на дорогах России. Об этом на прошлой неделе сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя Минтранса. О чем идет речь, зачем это надо и чего еще ждать автомобилистам, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Правительство России планирует ввести новые дорожные знаки. Об этом сообщило агентство новостей "РИА Новости" со ссылкой на источник в Минтрансе.
Новые дорожные знаки в первую очередь касаются велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.
Новые дорожные знаки, которые могут появиться: "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".
Сроки, когда знаки начнут устанавливать, не называются, сейчас это рассматривается на уровне инициативы.
Да, ранее Минтранс подготовил изменения в ПДД. Тогда планировалось, что должны быть уточнены правила парковки, остановки автомобилей и проезда велосипедистов, а также новые знаки и разметка.
Так, для водителей будут введены ограничения на парковку перед съездами с тротуаров, предназначенных для маломобильных граждан, а также ближе пяти метров от пересечения проезжей части с велодорожками или велопешеходными дорожками.
А еще не будет лишним напомнить, что с 1 июля 2018 года в России вступили в силу положения о новых дорожных знаках "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и "Экологический класс транспортного средства".
Первый обозначает место, где начинается территория, по которой запрещено движение механических транспортных средств, экологический класс которых (указан в документах на машину) ниже значения, указанного на знаке.
Второй знак — уточняющий. Действие новых знаков не распространяется на транспортные средства военных, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, аварийной службы газовой сети, почты.
Комментарии