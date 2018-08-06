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Минэкономразвития предлагает учесть увеличение НДС на 2% при расчете тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства. Разберемся, приведет ли такое повышение к росту платы граждан.
В Ассоциации "ЖКХ и городская среда" уверяют: если не заложить эти 2%, то убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей.
"Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года (рост НДС с 18 до 20% — прим. ред.) существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", — сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.
Иными словами, организациям, работающим в сфере ЖКХ с НДС, а таких большинство, придется платить больше налога. И у них вопрос: откуда нам платить?
Вопрос не без повода. Так, в первом квартале 2018 года долги за ЖКУ в России выросли на 5,3%, до 1,4 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта сумма, которую коммунальщикам задолжали граждане.
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Комментарии
Надо подкинуть им идею проводить все платежи через терминалы с комиссией 400%, банки и магазины тоже должны брать комиссию за снятие денег ну... пусть процентов так 80%. Заметил что в нашем городе (на юге алтайского края) все терминалы из бесплатных постепенно стали все с комиссией( Амик посвятите кстати статеечку нашим любимым комиссиям при оплате операторов связи) Многие нынешние банкоматы не показывают заранее что эта железяка обует тебя от 5 до 20 % процентов... Недавно ложил на счет Триколора 300 р, а дошло только 220..
-Но, повторимся, это пока только инициатива, а не принятый закон.-
Давай задирай... и так конские сейчас тарифы (по плану 2% по факту 6-8%.)
Свои убытки считают очень быстро и перекладывают на граждан РФ, а у граждан убытки кто подсчитал...???
а у граждан убытки кто подсчитал...???
А зачем? Ведь с вами можно делать всё что угодно, вы всё равно проголосуете как следует.
надеюсь ценники завернут как следует. я хочу что бы у барина появилась новая яхта
Ну вот еще яхта... Пусть все деньги заберет, чтобы у него был целый флот из яхт как у Абрамовича.