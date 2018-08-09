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Алтайский бренд качества: топ-4 самых "вкусных" событий лета

, ИА "Амител"
Целая плеяда гастрономических фестивалей пройдет в Барнауле в ближайшее время


Как выбрать по-настоящему качественный продукт — вопрос, который волнует практически каждого гражданина. Ответ прост: искать на упаковке логотип "Алтайские продукты + 100 к здоровью". Бренд "Алтайские продукты + 100 к здоровью" — залог качества продуктов и честности производителей. Он был создан в 2013 году для того, чтобы покупатели могли отличить на прилавках продукты местного производства. Как подчеркивают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, право на размещение этого товарного знака на упаковке получают предприятия, продукция которых действительно высокого качества, а на этикетке указана полная и достоверная информация о товаре.

Кроме того, под эгидой бренда "Алтайские продукты + 100 к здоровью" проводятся "вкусные" гастрономические фестивали: "Дни алтайского сыра", "АлтайФест", "Праздник хлеба", "Медовый Спас на Алтае" и др. Ряд из этих праздников пройдет в Барнауле уже скоро — а когда именно и зачем их нужно обязательно посетить, рассказывает наш материал.

1
"Медовый Спас на Алтае"

14 августа в Барнауле состоится самый "сладкий" праздник — "Медовый Спас на Алтае — 2018". Этот традиционный краевой фестиваль приурочен сразу к двум важным событиям: одноименному православному празднику и Дню пчеловода Алтайского края.

По традиции на Руси есть освящённый мёд разрешалось именно с 14 августа, когда отмечали Медовый Спас. В этот день пекли медовые пряники, подавали на стол блины с медом, пироги и булочки. Все это, а также настоящий мед самых разных сортов из разных уголков Алтайского края можно будет приобрести на фестивале "Медовый Спас на Алтае".

Кроме этого, гостей ждет развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши для взрослых и детей.

Приходите и не забудьте запастись на зиму вкусным и полезным лакомством, ставшим брендом Алтайского края.

Место проведения фестиваля: г. Барнаул, площадь Сахарова
Время: 11:00 — 15:00
2
Семинар "Фермерское сыроделие"

16 и 17 августа 2018 года в Барнауле пройдет Межрегиональная конференция "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал". Это мероприятие включено в перечень специализированных форумов и пройдет при поддержке Минсельхоза России. А его участниками станут представители ведущих научных институтов и НО "Российский союз предприятий молочной отрасли".

Важно, что в этом году впервые отдельные секции конференции смогут посетить все желающие. Например, гостей ждут на семинар "Фермерское сыроделие", который пройдет 17 августа. Эксперты поделятся опытом развития собственного производства, а затем на практике покажут процесс изготовления сыра из козьего и коровьего молока. Так что каждый участник семинара сможет стать настоящим мастером-сыроделом. 

Место проведения: Парк-отель "Чайка", г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская долина, 4
Время проведения: 09:00 — 17:00

 

 

3
Фестиваль "Дни алтайского сыра"

Хотите приобрести качественный сыр и от души повеселиться – приходите 18 августа на площадь Сахарова в Барнауле на один из масштабных и любимых гастрономических праздников жителей региона — "Дни алтайского сыра". В этом году фестиваль будет проходить уже в 12-й раз.

Организаторы сообщили, что в этот раз мероприятие пройдет в классическом европейском формате. Здесь можно будет попробовать и приобрести более 100 сортов сыра от производителей Алтайского края, а также масло, творог, йогурты, кефир и другую молочную продукцию.

И конечно, гостей праздника ждет большая развлекательная программа. На фестивале будет работать множество площадок для детей и взрослых. Например, путешествуя по исторической площадке, вы увидите архивные фото и экспонаты, узнаете об истории сыроделия и маслоделия на Алтае. Театр кукол "Сказка" порадует маленьких гостей новым спектаклем, а чтобы смотреть было "вкуснее", зрителям раздадут сырный попкорн.

Любителей приключений ждет увлекательный "Сырный квест", победители которого получат настоящее сокровище — уникальное сырное мороженое.

И впервые на фестивале пройдет профессиональный конкурс сырной кухни на Алтае CHEESE A LAE CHEF, в котором примут участие талантливые шеф-повара края и других регионов. Оценивать участников будут судьи международного уровня. Осторожно: будет очень аппетитно!

Место проведения фестиваля: площадь Ветеранов
Время: 18 августа с 11:00 до 16:00

4
Фестиваль "День мясного гурмана"

Всех, кто любит мясо и продукты из него, 1 сентября ждут на традиционный гастрономический фестиваль "День мясного гурмана". Обязательно посетите этот  праздник, так как в 2018 году он пройдет в новом формате и организаторы запланировали множество развлекательных и гастрономических площадок.

Гостей праздника ждут розыгрыши, конкурсы и выступления известных музыкальных групп города. А на закуску на веселой ярмарке каждый сможет приобрести вкуснейшие мясные деликатесы и качественные продукты от крупнейших производителей региона. И все это по доступной цене.

Место проведения фестиваля: площадь Ветеранов
Время: 1 сентября с 11:00 до 16:00

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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