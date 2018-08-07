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Зачем страховать жилье от ЧС и что будет с теми, кто этого не сделает

, ИА "Амител"
В чем суть закона, кого он коснется и как компенсируют потери тем, кто добровольно не застрахует жилье от чрезвычайных ситуаций

Фото: M.72.ru


На портале правовой информации появился текст закона о добровольном региональном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный Владимиром Путиным. Чтобы вам не пришлось самостоятельно разбираться в том, что принимала Госдума, мы публикуем материал о нововведениях в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Суть закона
Планируется разработать специальные договоры добровольного страхования. Действовать они будут минимум год. Основываясь на этом, региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать программы компенсации ущерба жилью, пострадавшему во время ЧС. Утверждение страховой суммы возьмет на себя правительство, а рассчитывать страховые тарифы будет ЦБ. Плату за страхование жилья регион сможет включить в квитанцию за ЖКУ. При этом застраховать жилье смогут также люди, проживающие в нем на условиях социального найма.
2
На что можно будет претендовать по страховому договору и кто возместит убытки?
Люди, застраховавшие жилье и потерявшие его во время ЧС, получить компенсацию смогут как от страховщика, так и из бюджета региона. Убытки будут возмещать несколькими способами: деньгами или новым жильем, которое, при наличии его в жилом фонде, передадут в собственность.
Договоры страхования будут фиксироваться в единой автоматизированной информационной системе, оператором которой станет Всероссийский союз страховщиков. Он возьмет на себя информационное взаимодействие страховых фирм с федеральными и региональными властями.
3
Что будет с теми, кто не застрахует жилье?
Помощь тем, кто жилье не застрахует, но потеряет во время ЧС, останется на федеральном уровне. Они получат материальную компенсацию либо, как и в случае страховки, смогут рассчитывать на новое жилье на условиях прямого владения.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.08.2018 07:55
месный

ну чё дожили вотоно осаго для жилья - толи ещё будит!!!

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7.08.2018 08:45
- гость -

А ЕСЛИ У НАС ОТРОДЯСЬ НЕ БЫлО НАВОДНЕНИЙ. землетрясений, живём в степи, то будем всю жизнь платить за то, что вдруг! пожар? И те, кто страховать не согласится, будут гореть подозрительно часто? Ну как с теми, кто живёт в местах, нужных заворовавшимся местным олигархам под застройки.. Горят же кварталами.

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