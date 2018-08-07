Вторник, 7 Август, 12:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,5
€ 73,41
442314
18°
Обь
213см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Вопрос дня



Что такое налог на имущество физических лиц и как его будут начислять

, ИА "Амител"
Что изменится с введением нового порядка исчисления налога на имущество физических лиц


Владимир Путин подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц. Документ размещен на портале правовой информации. Что поменяется для жителей и к каким проблемам это может привести, читайте в материале Amic.ru.

1
Что такое налог на имущество физических лиц?
Это местный налог, который оплачивают собственники имущества, признанного объектом налогообложения. Это может быть жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение. А вот имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома, не признается объектом налогообложения.
2
Что произошло?

В России поменяется порядок расчета налога на имущество, на котором сейчас не будет отображаться рост кадастровой стоимости. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Закон предусматривает новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц.

3
Что сейчас не так?

Если объяснять просто, то сейчас при исчислении налога действует коэффициент, по которому сумма налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, ежегодно повышается на 20%.

Так получается, что в первый год человек платит налог с коэффициентом 0,2, а далее каждый год он увеличивается: 0,4, 06, 0,8. И на пятый год выходит на 100%-ную оплату налога. Такой порядок дает увеличение налоговой нагрузки на жителей. И в первую очередь из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, сказано в пояснительной записке к закону.

4
Что изменится?

Новый порядок исчисления налога сократит возросшие в последнее время выплаты жителей. Так что подписанный президентом документ отменяет коэффициент, начиная с четвертого года применения кадастровой стоимости для расчета.

При этом вводится новый коэффициент. Он ограничит ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Ограничение не более чем на 10%. Уже в 2018 году коэффициент начнет действовать в 28 субъектах России, где налог исчисляется с коэффициентом 0,6.

"Ранее этот коэффициент, представляющий собой разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью, мог увеличиться с 0,2 до 1", — говорится в пояснительной записке.

5
А для остальных регионов что изменится?
В 2018 году для остальных регионов, где налог на имущество исчисляют по кадастровой стоимости, порядок исчисления не изменится.
6
А что еще?

Важное изменение: перерасчет земельного налога и налога на имущество допускается только в сторону снижения. Например, если гражданин оспорил кадастровую стоимость и доказал ошибочность, то по новому закону будут применять измененную кадастровую стоимость не с даты начала спора, а с того момента, когда применили эту самую ошибочную стоимость.

Кроме того, документ позволит расширить налоговые льготы для детей-инвалидов. Также закон уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места для применения в их отношении налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц (налоговых вычетов и льготных ставок).

7
А есть минусы у нового закона?
Федеральная налоговая служба посчитала, что новый закон может привести к недобору в 2018 г. в областные бюджеты около 6 млрд руб.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.08.2018 11:16
многодетный

И что реально сделано после того как было сказано 1 марта на послании к федеральному собранию, что с кадастровой стоимостью надо разбираться ? Да практически ничего , вместо 100% оплаты в 2020 году вы будете платить исходя из 60% от кадастровой стоимости, налог от 0,1 до 0,3 ,т.е. если дом оценен в 3 000 000 рублей ,то получиться 3000000*0,6 (60%)*0,3 (сумма налога)= 5400 рублей. Кадастровая стоимость все равно может быть больше в 1,5-3 раза рыночной стоимости. Чтоб судиться надо денег в районе 30-40 тысяч и не факт,что выиграв дело вам вернут эти судебные издержки. По факту получается что данный вопрос Путиным на данном моменте не решен, просто ограничен по сумме налога.

0  0
7.08.2018 11:29
- гость -

Очень наглядно видно как менялся налог последние 5 лет.
если в 13 году он вырос в 2 раза, то уже в 16 году в 4 раза, но ведь квартира то стареет,
15 лет многоквартирному дому

Налог на имущество (квартира)
сумма дата

6600 руб. 18.09.2017

5700руб. 09.11.2016

1500 руб. 31.08.2015

1400 руб. 11.07.2014

1400 руб. 03.06.2013

635 руб 03.10.2012

0  0
7.08.2018 11:41
- гость -

в абсолютном выражении налог с 12 года на 17 год вырос в 10 раз
посмотрим что нам выставят в 2018 году

0  0
7.08.2018 12:13
- гость -

7.08.2018 11:16
многодетный

на трехмиллионную квартиру налоговая ставка в этом году 1.5%

0  0
7.08.2018 12:14
- гость -

правдивые коэффициенты ??
https://nalogovaya.ru/altayskiy-kray/nalog-na-imushestvo-fl/2018/barnaul

0  0
7.08.2018 12:16
- гость -

Вопрос к правительству, а может ли налог на жилье быть больше МРОТ ???

0  0
7.08.2018 12:32
- гость -

а больше средней зарплаты по региону??

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:33
Стоп-кадр. Самый странный "пешеходный переход" Барнаула 0
12:22
Огонь охватил строительный магазин в районном центре в Алтайском крае 0
12:15
Дату повышения тарифов ЖКХ могут синхронизировать с увеличением НДС 1
12:01
Барнаульский дрифт: лихач на Mitsubishi Eclipse гонял по пешеходной улице 1
11:47
Торговый центр "Норд-Вест" в Барнауле продают за полмиллиарда рублей 1
11:35
Продукты, путешествия и коммунальные услуги: как в России изменились цены 0
11:22
Экс-дознаватель полиции в Барнауле сфальсифицировала доказательства 2
11:14
Операторы "Большой тройки" отменят плату за входящие звонки по России 1
11:01
Тела 17-летней девушки и ее возможного убийцы найдены в Горном Алтае 0
10:51
Китайская эпопея: барнаульским туристам вновь пообещали "прямой" Хайнань 1
10:44
Что такое налог на имущество физических лиц и как его будут начислять 7
10:33
Количество мобильных вирусов, похищающих деньги, выросло в три раза 1
10:21
Введенный из-за паводка режим ЧС отменили в Алтайском крае 0
10:13
"Яндекс.Такси" купит сервис, облегчающий работу владельцев таксопарков 0
10:05
Светофоры отключили на 7 часов на пр. Социалистическом в Барнауле 0
09:50
Упавшая под колеса автобуса женщина в Барнауле отсудила 190 тыс. руб. 4
09:34
Забрать посылки и письма на почте можно будет по электронной подписи 0
09:30
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июль 2018 года 0
09:23
Депутаты Госдумы предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу 10
09:12
Затраты на программу "Цифровая экономика" превышают 3,5 триллиона рублей 3
09:02
Навстречу "Мечте": в Барнауле появится новый жилой объект 5
08:49
На рынке ИТ-аутсорсинга появился новый участник 0
08:33
"Немолодое" золото: в Барнауле прошел чемпионат по биатлону среди ветеранов 0
08:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы в кино актрисы Шарлиз Терон 7
08:14
Охраняемую усадьбу на огромном участке продают на Алтае за 10 млн рублей 3
08:06
Проблемный мост через Чумыш на Алтае за 3,3 млрд достроят на два года позже 3
07:50
Хорошо, что разобрались, или Как на Алтае указ Путина по школе выполняют 3
07:34
Томенко: реализация важных проектов в Тальменском районе продолжается 0
07:22
Зачем страховать жилье от ЧС и что будет с теми, кто этого не сделает 4
07:15
Плюс один: алтайский общественник попал под уголовное дело из-за репоста 30
07:03
Где и как купить шубу из натурального меха с большой скидкой в Барнауле 0
06:48
Минтранс РФ оплатит ремонт дорог в регионах: что это даст Алтайскому краю 0
06:32
Минимущества хочет забрать парк "Изумрудный" у нового арендатора за долги 2
06:17
Солнце и тепло под +30 градусов обещают в Алтайском крае 7 августа 0
06:01
Где деньги, Зин: на Алтае хотят поменять систему оплаты труда педагогов 3
05:57
Россиян призвали не волноваться по поводу роста тарифов ЖКХ из-за НДС 2
04:58
Россиян попросят рассказать о коррупции в своих регионах 3
03:53
Очередное "влиятельное" ДТП: авто жены сотрудника СКР насмерть сбило людей 10
02:47
Названы пять самых отвратительных в мире запахов 1
01:42
Суд вернул москвичу иск к Дудю с требованием удалить интервью рэперов 0
00:23
Ученые объяснили появление загадочной бессмертной звезды 1
23:55
Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за репосты и лайки 0
23:33
Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Петросяна 1
23:10
Четырех россиян задержали в США по подозрению в отмывании денег 0
22:42
Британия попросит Россию экстрадировать подозреваемых по делу в Солсбери 1
22:35
"Потерявшегося" после крестного хода Порошенко нашли в киевском ресторане 0
22:17
Медведев назвал последствия вступления Грузии в НАТО 1
21:52
Росстат заявил о первом за 2018 год снижении цены на бензин в России в июле 3
21:38
Число пострадавших в результате взрыва в Италии возросло до 55 0
21:19
Актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.