Владимир Путин подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц. Документ размещен на портале правовой информации. Что поменяется для жителей и к каким проблемам это может привести, читайте в материале Amic.ru.
В России поменяется порядок расчета налога на имущество, на котором сейчас не будет отображаться рост кадастровой стоимости. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.
Закон предусматривает новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц.
Если объяснять просто, то сейчас при исчислении налога действует коэффициент, по которому сумма налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, ежегодно повышается на 20%.
Так получается, что в первый год человек платит налог с коэффициентом 0,2, а далее каждый год он увеличивается: 0,4, 06, 0,8. И на пятый год выходит на 100%-ную оплату налога. Такой порядок дает увеличение налоговой нагрузки на жителей. И в первую очередь из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, сказано в пояснительной записке к закону.
Новый порядок исчисления налога сократит возросшие в последнее время выплаты жителей. Так что подписанный президентом документ отменяет коэффициент, начиная с четвертого года применения кадастровой стоимости для расчета.
При этом вводится новый коэффициент. Он ограничит ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Ограничение не более чем на 10%. Уже в 2018 году коэффициент начнет действовать в 28 субъектах России, где налог исчисляется с коэффициентом 0,6.
"Ранее этот коэффициент, представляющий собой разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью, мог увеличиться с 0,2 до 1", — говорится в пояснительной записке.
Важное изменение: перерасчет земельного налога и налога на имущество допускается только в сторону снижения. Например, если гражданин оспорил кадастровую стоимость и доказал ошибочность, то по новому закону будут применять измененную кадастровую стоимость не с даты начала спора, а с того момента, когда применили эту самую ошибочную стоимость.
Кроме того, документ позволит расширить налоговые льготы для детей-инвалидов. Также закон уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места для применения в их отношении налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц (налоговых вычетов и льготных ставок).
Комментарии
И что реально сделано после того как было сказано 1 марта на послании к федеральному собранию, что с кадастровой стоимостью надо разбираться ? Да практически ничего , вместо 100% оплаты в 2020 году вы будете платить исходя из 60% от кадастровой стоимости, налог от 0,1 до 0,3 ,т.е. если дом оценен в 3 000 000 рублей ,то получиться 3000000*0,6 (60%)*0,3 (сумма налога)= 5400 рублей. Кадастровая стоимость все равно может быть больше в 1,5-3 раза рыночной стоимости. Чтоб судиться надо денег в районе 30-40 тысяч и не факт,что выиграв дело вам вернут эти судебные издержки. По факту получается что данный вопрос Путиным на данном моменте не решен, просто ограничен по сумме налога.
Очень наглядно видно как менялся налог последние 5 лет.
если в 13 году он вырос в 2 раза, то уже в 16 году в 4 раза, но ведь квартира то стареет,
15 лет многоквартирному дому
Налог на имущество (квартира)
сумма дата
6600 руб. 18.09.2017
5700руб. 09.11.2016
1500 руб. 31.08.2015
1400 руб. 11.07.2014
1400 руб. 03.06.2013
635 руб 03.10.2012
в абсолютном выражении налог с 12 года на 17 год вырос в 10 раз
посмотрим что нам выставят в 2018 году
7.08.2018 11:16
многодетный
на трехмиллионную квартиру налоговая ставка в этом году 1.5%
правдивые коэффициенты ??
https://nalogovaya.ru/altayskiy-kray/nalog-na-imushestvo-fl/2018/barnaul
Вопрос к правительству, а может ли налог на жилье быть больше МРОТ ???
а больше средней зарплаты по региону??