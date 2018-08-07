Экзамен на водительские права могут изменить в России. С такой инициативой выступает МВД. Ведомство считает, что сейчас во время тестирования неправильно расставлены акценты. Что может измениться и почему, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что произошло?
МВД проанализировало аварийные ситуации на дорогах страны и пришло к выводу, что надо что-то менять. В частности, предлагает ужесточить правила сдачи экзамена на права. В ведомстве считают, что акценты надо расставлять иначе. Например, надо обращать внимание, как водитель ориентируется на дороге, перестраивается, проезжает перекрестки и так далее.
Главное нововведение — это соединить "площадку" с "городом". Другими словами, навыки вождения необходимо проверять в реальных условиях, говорят в ведомстве. То есть "преодоление" парковки и стоянки стоит проверять не на "площадке", начинать движение с настоящего подъема или спуска, а не на специальной эстакаде.
А еще претендент на водительские права должен будет продемонстрировать, как он умеет ездить на участках с ограничением скорости выше 60 километров в час. Кроме того, МВД предлагает убрать из правил запрет на учебную езду на магистралях.
Это все?
Нет, есть еще предложения. Проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее чем через неделю и не позднее 30 календарных дней. А что касается повторного практического экзамена, то не ранее чем через семь дней и не позднее двух месяцев со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.
А что касается теоретической части?
Ведомство предлагает ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических экзаменов.
Все это касается и экзамена на право управления мототранспортными средствами?
Только теории. Практический экзамен на право управления мототранспортными средствами останется прежним – на закрытых площадках.
А есть хорошие новости?
Есть. Россиянам хотят разрешить сдавать на водительские права в любом регионе страны, независимо от регистрации или пребывания.
Когда изменения вступят в силу?
Неизвестно. В настоящее время проект находится в стадии обсуждения.
Правила экзамена не так давно уже меняли?
Да, с 2016 года в России действуют обновленные правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Это ограничение экзамена по времени (дается один час), разрешение на видеосъемку экзамена, возможность сдать его на автомобилях с автоматической коробкой передач, а также право экзаменатора требовать у кандидата выполнить не три упражнения на площадке, а пять.
Комментарии
ситуацию на дорогах, это не изменит
труднее сдать экзамен - да, каждая попытка пересдачи это дополнительный сбор в пользу государства.
основная проблема - это наличие неприкасаемых на дорогах
7.08.2018 13:30
- гость -
уже дано оплачивается ОДНА попытка. Остальные - бесплатно
может быть есть смысл максимально ужесточить экзамен и штрафы? чтобы потом больше не возвращаться к этому вопросу?
и заново переэкзаменовать всех водителей? это будет дополнительное поступление в бюджет, который сейчас как никогда в этом нуждается? может быть край при этом станет не дотационным?
и коммуналку поднять с запасом, чтобы хватило лет на 30 вперед? к чему все эти полумеры в виде постепенно поднятия?
ну и, конечно проезд в автобусе должен быть ну рублей 100 хотя бы, чтобы всем хватило