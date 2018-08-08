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Розы в саду — услада для хозяйки. А потому их саженцы очень популярны на рынках. Но доверяя рыночному продавцу, можно приобрести не радость, а проблемы. На что нужно обращать внимание при покупке саженцев этих цветов и как избежать обмана, рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
С 14 мая 2018 года в России вступили в действие правила реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений. Согласно этим правилам, на ярлыке или этикетке товара продавец должен указать культуру, сорт, категорию, год урожая, номер партии, количество, происхождение, обозначение стандарта. Обратите внимание: сведения, указанные на маркировке, должны соответствовать сведениям, указанным в сопроводительных документах.
Кроме того, требования к качеству и порядку продажи саженцев декоративных роз определены ГОСТ 27635-88 "Саженцы сортовых роз и сиреней. Технические условия".
Если продавец уверяет, что его розы выращены в соответствии с требованиями, он будет сам заинтересован указать сведения о качестве таких саженцев на этикетках и подтвердить сертификатами, считают в управлении Россельхознадзора. А вот отсутствие документов и маркировки на посадочном материале говорит о том, что с саженцами может быть не все в порядке.
Подтвердить качество саженцев продавец может, предоставив оригиналы сертификатов соответствия или копии, заверенные печатью и подписью сотрудника ведомства, выдавшего оригинал сертификата. Также у продавца должны быть на руках оригиналы протоколов испытаний и актов апробации.
Добавим, если вы столкнулись с фактами нарушения порядка реализации посадочного материала, следует обращаться в отдел семенного контроля управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону: (3852) 66-84-34.
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