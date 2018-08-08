Среда, 8 Август, 09:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,54
€ 73,56
422871
20°
Обь
201см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Вопрос дня



Розы на рынке: как купить саженцы, которые по-настоящему порадуют

, ИА "Амител"
На что нужно обращать внимание при покупке саженцев этих цветов и как избежать обмана

Фото: Wallhere.com


Розы в саду — услада для хозяйки. А потому их саженцы очень популярны на рынках. Но доверяя рыночному продавцу, можно приобрести не радость, а проблемы. На что нужно обращать внимание при покупке саженцев этих цветов и как избежать обмана, рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

1
Почему покупать саженцы роз у уличных продавцов опасно?
Потому что нет гарантий, что сорт окажется именно тем, который заявил продавец. И нет никаких гарантий, что на саженцах отсутствуют возбудители болезней или вредителей, которые могут привести к заражению растений и на вашем участке. Также никто не даст вам подтверждения, что саженцы выращивались по правильной технологии. А потому ваши ожидания могут не оправдаться.
2
Как можно проверить правдивость слов продавца?
Специалисты советуют, прежде чем совершать покупку, изучить информацию о понравившемся сорте в интернете. Например, ознакомиться с их характеристиками можно в Госреестре по адресу: gossort.com. Здесь указаны условия выращивания каждого сорта, размеры, форма и цвет цветка, а также длительность сохранения цветов в срезке, зимостойкость, засухоустойчивость, жаровыносливость, устойчивость сорта к болезням и вредителям. "Продавцы, предлагающие посадочный материал на рынках, наверняка не слышали и о половине признаков сортов, указанных в описаниях", — отмечают в ведомстве. А потому вы сразу можете понять, стоит ли покупать растения у такого продавца.
3
Что должно быть указано на этикетке?

С 14 мая 2018 года в России вступили в действие правила реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений. Согласно этим правилам, на ярлыке или этикетке товара продавец должен указать культуру, сорт, категорию, год урожая, номер партии, количество, происхождение, обозначение стандарта. Обратите внимание: сведения, указанные на маркировке, должны соответствовать сведениям, указанным в сопроводительных документах.

Кроме того, требования к качеству и порядку продажи саженцев декоративных роз определены ГОСТ 27635-88 "Саженцы сортовых роз и сиреней. Технические условия".

Если продавец уверяет, что его розы выращены в соответствии с требованиями, он будет сам заинтересован указать сведения о качестве таких саженцев на этикетках и подтвердить сертификатами, считают в управлении Россельхознадзора. А вот отсутствие документов и маркировки на посадочном материале говорит о том, что с саженцами может быть не все в порядке.

4
Какие документы подтверждают качество саженцев?

Подтвердить качество саженцев продавец может, предоставив оригиналы сертификатов соответствия или копии, заверенные печатью и подписью сотрудника ведомства, выдавшего оригинал сертификата. Также у продавца должны быть на руках оригиналы протоколов испытаний и актов апробации.

Добавим, если вы столкнулись с фактами нарушения порядка реализации посадочного материала, следует обращаться в отдел семенного контроля управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону: (3852) 66-84-34.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:33
Автомобиль уничтожило огнем в Барнауле ночью 8 августа 0
09:21
Барнаульское "Динамо" одержало первую победу в чемпионате, разгромив "Читу" 0
09:12
Да будет свет: завершены работы по электроснабжению набережной в Барнауле 0
09:04
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле временно закрыли по решению суда 3
08:49
Барнаул вошел в число городов-лидеров по индексу популярности кошек 0
08:32
Как в поездках по России не платить за входящие звонки на мобильный 0
08:21
Розы на рынке: как купить саженцы, которые по-настоящему порадуют 0
08:15
Стагнация: алтайская промышленность продолжает балансировать около нуля 2
08:06
Третий месяц стабильности: цены на бензин в Алтайском крае стоят на месте 2
08:00
Готовь шубу летом: где купить шикарную шубу со скидкой 1
07:50
Дом с бассейном, библиотекой и бильярдом продают в Барнауле за 28 млн руб. 0
07:34
Окажите помощь: на Алтае просят власти обратить внимание на сельскую школу 4
07:19
ЧМ, Канделаки и цензура на "Первом": интервью с комментатором из Барнаула 1
07:03
Алтайский край нарастил темпы жилищного строительства почти в два раза 1
06:48
08.08.08: что стояло за "пятидневной войной" РФ и Грузии во время Олимпиады 4
06:32
Жителей Барнаула возмутило строительство автомойки в историческом центре 18
06:17
Местами дождь и +29 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
06:01
Старый речпорт и подвесной мост: фотопрогулка по "барнаульскому Ковшу" 2
05:34
Политики Украины заговорили о прекращении автобусного сообщения с Россией 4
04:25
"Роснефть" стала самой дорогой компанией России, обойдя "Сбербанк" 0
03:21
Археологи нашли в Румынии крепость, превышающую размеры легендарной Трои 0
02:37
Минэкономразвития посчитало требования закона Яровой невыполнимыми 0
01:30
Компания Reebok выпустила просто "космический" бюстгальтер 1
00:14
Двоюродная сестра Супермена станет новым героем фильма от Warner Bros и DC 0
23:57
Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах проекта бюджета на 2019 год 0
23:05
Адвокаты сестер, убивших отца, просят для девушек домашнего ареста 0
22:55
Полиция Астрахани жестко задержала несовершеннолетнюю за навоз на тротуаре 5
22:38
Турция намерена обзавестись своим космическим агентством 0
22:03
Не вешать нос: в России снимут продолжение сериала о гардемаринах 2
21:47
Омбудсмен Алтайского края высказался о виновности тех, кого судят за репост 12
21:15
Подставной покупатель дома похитил у жительницы Славгорода 149 тысяч рублей 0
21:08
Ушел из жизни создатель персонажей мультфильма "Простоквашино" Аркадий Шер 0
20:26
Немецкая пара в течение нескольких лет продавала своего сына через интернет 2
20:04
Депутат Рады рассказал о негативных последствиях закрытия границ с Россией 1
19:57
"Вечный" ядерный реактор для подлодок разработали в России 1
19:27
Специалисты считают, что Земля может стать непригодной для жизни теплицей 0
19:08
Коротко о главном: дела за репосты, очереди на жилье и судьба "Изумрудного"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 августа
18:49
Алтайские аграрии получат более 300 млн рублей поддержки на покупку топлива 2
18:24
Очевидец заснял смерч, который прошел над Ладожским озером 0
18:06
Представители РПЦ предложили оскорбившим чувства верующих каяться 23
17:51
Туристы стали активнее приезжать отдыхать в Шерегеш летом 1
17:32
Спиртное станет ближе к детям: закон о продаже алкоголя хотят смягчить 3
17:24
Соревнования по дрэг-рейсингу федерального масштаба пройдут на Алтае 0
17:12
Средний размер потребительского кредита россиян достиг рекордного уровня 0
17:01
Вице-премьер Голодец помогла упавшей в обморок американке в Красноярске 4
16:50
Молока и жира на 4 млн руб. украли работники завода в Алтайском крае 0
16:33
Количество браков в России за десять лет сократилось в разы 8
16:22
Годовщину полета в космос уроженца Алтая Германа Титова отметили в Москве 0
16:15
Минздрав назвал регионы России, где дети болеют реже всего 0
16:04
Полпред Меняйло заявил о высокой конкуренции на грядущих выборах в Сибири 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.