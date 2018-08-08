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Актуально для Алтая: что такое экстремизм и какое наказание за него грозит

, ИА "Амител"
Рассказываем, как не стать нарушителем закона

Фото: md-gazeta.ru


В последние несколько лет в России возбуждено много уголовных дел по статье "Экстремизм". Только в Алтайском крае в данный момент расследуется четыре уголовных дела в отношении молодых людей. Рассказываем, что понимается под экстремизмом, как понять, какой материал не стоит размещать в соцсетях и какое наказание грозит нарушителям закона.

1
Что такое экстремизм?

Федеральный закон №114 "О противодействии экстремистской деятельности" дает обширное определение экстремизма. Приведем некоторые понятия, применимые к данной теме:

  • публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
  • возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
  • пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
  • пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
  • публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения.

Экстремистскими материалами считаются материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

2
Как понять, что материал может быть признан экстремистским?

Опасными для обсуждения являются темы нации и национальности, религии, символов государства, терроризма, отношений между государствами, военные события, а также призывы к социальной, национальной и религиозной вражде, пропаганда войны, инструкция по созданию оружия.

Опасными будут (уже по другим статьям УК) призывы к насилию, порнографические материалы, призыв к самоубийству и инструкция по суициду, издевательство над животными, материалы сексуального характера в отношении детей.

Причем формы могут быть разные: это и размещение самого материала, и комментарий к чужому материалу или посту, и пересылка таких материалов, и даже сохраненное на компьютер фото.

Кроме того, незаконным является распространение материалов, признанных экстремистскими судом. Список таких материалов размещен на сайте Министерства юстиции.

Кстати, больше всего уголовных дел заводится по материалам в соцсети "ВКонтакте".

3
Какое наказание грозит за экстремизм?

Есть две статьи, которые назначают ответственность за данное деяние: 280 и 282 УК РФ.

Первая называется "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Признанные виновными по ней наказываются штрафом в размере 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Также там прописаны принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Те же деяния, совершенные с использованием СМИ или в интернете, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 282 именуется "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По ней действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

4
А что грозит за оскорбление чувств верующих?

Есть еще одна очень "популярная" статья — № 148 "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", ее еще называют "оскорбление чувств верующих".

По ней публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Если такое деяние было совершено в церкви, мечети или других религиозных местах, то нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также статья предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

5
С какого возраста начинается уголовная ответственность по данным статьям?
Ответственность по Уголовному кодексу начинается с 16 лет. В Алтайском крае, например, под внимание правоохранителей в основном попадают люди 16-25 лет.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.08.2018 12:04
- гость -

Очень занимательно

Лента.ру => Люди в чёрном.

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8.08.2018 12:05
Эдичька

Цессия это экскремизм?

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8.08.2018 12:12
месный

класно. говорить об этом нельзя а делать то что приводит к этим разговорам можно.

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8.08.2018 12:15
- гость -

Так наше правительство давно пересажать надо! В думе только и принимают законы на уничтожение и унижение своего народа!

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8.08.2018 12:18
- гость -

В Чипполино все уже давно описано. Всё, что не нравится синьору Помидору или принцу Лимону - экстремизм и бунт.

0  0
8.08.2018 12:20
- гость -

Показушники(((

0  0
8.08.2018 12:21
- гость -

Барнаул прославился, даже Варламов ролик выпустил, в тюрьму за лайк, смотрим.

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