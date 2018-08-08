Август — время, когда родители школьников приобретают все необходимое для нового учебного года. Одна из самых основных затрат — это школьная форма. Несмотря на многообразие представленных моделей, выбор школьной одежды – дело непростое. Мало того, чтобы она была красивой и модной. Важно, чтобы она была качественной и безопасной. На что обратить внимание при покупке формы для ребенка, рассказала доцент кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности АГМУ, кандидат медицинских наук Софья Филиппова.
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Идеальная форма. В чем пойдут в школу дети политиков и простые ученики?Два года школьники Алтайского края носят форму. Считается, единый стиль положительно влияет на дисциплину и обходится дешевле для родителей. Школьная форма алтайских производителей безопасна для детей. Продукцию местных швейных фабрик выбирают обычные дети и дети политиков.3741 8
К сожалению, нет. Аллергические реакции могут проявиться и на ткани из натурального сырья, в том числе из хлопка, шерсти и льна. Дело в том, что во время производства натуральное волокно может быть обработано химическими веществами, например красителями, которые являются очень сильными аллергенами и могут не просто вызвать зуд у ребенка, но и привести к развитию экземы и дерматита.
Поэтому при выборе школьной формы родителям следует обращать внимание не только на состав ткани, но и интенсивность окраски.
- При выборе необходимо отдавать предпочтение одежде, сшитой из качественных тканей: шерсть, хлопок, шелк, вискоза. Дело в том, что хлопок и шерсть обладают высокой воздухопроницаемостью и помогают регулировать температуру тела, что очень важно для активных детей и подростков.
- Приобретая одежду, внимательно изучите указанные на ярлыках данные: что за производитель, рекомендации по уходу и состав ткани.
- Обратите внимание также на внутренние и внешние швы: насколько ровно проложена строчка, как отстрочены карманы, не торчат ли нитки. Ведь это влияет не только на внешний вид одежды, но и ее качество и износостойкость.
То есть покупать одежду из тканей с синтетикой нельзя?
Можно. Все-таки не стоит полностью отказываться от одежды с содержанием синтетических волокон. Такая одежда более износостойкая, меньше мнется, чем одежда из натуральных материалов, и ухаживать за ней гораздо проще. К тому же чаще всего при пошиве школьной одежды используют ткани, в которых смешаны натуральные и синтетические волокна.
Однако из смесовых тканей лучше приобретать одежду так называемого "второго слоя": костюмы, кардиганы, жилеты, брюки. И в этом случае содержание синтетических волокон не должно превышать 35% (для костюмов 55%), потому что у вещей из синтетики плохая воздухопроницаемость и высокая электризуемость. А это значит, что ребенок будет потеть и испытывать дискомфорт.
"Такие предметы одежды, как блузки, рубашки, белье, все же стоит выбирать из натуральных тканей, так как они соприкасаются с кожей ребенка", – отмечает доцент кафедры Софья Филиппова.
Как мы уже говорили, это делают, чтобы повысить износостойкость вещей и улучшить их внешний вид.
Так, например, добавление 5% эластана (спандекса или лайкры) в трикотаж предохраняет его от деформации. Полиэстер в костюмных тканях делает их несминаемыми и позволяет формовать устойчивые складки и плиссировки. Кстати, очень часто школьная одежда шьется из костюмной ткани из вискозы и полиэстера (или эластана). Такой состав прошел серьезную проверку временем и безопасен для детей.
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