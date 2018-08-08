Среда, 8 Август, 14:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,54
€ 73,56
420044
23°
Обь
201см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Вопрос дня



Как выбрать школьную форму: рекомендации ученых Алтайского медуниверситета

, ИА "Амител"
Одежда должна быть не только красивой, но еще и безопасной


Август — время, когда родители школьников приобретают все необходимое для нового учебного года. Одна из самых основных затрат — это школьная форма. Несмотря на многообразие представленных моделей, выбор школьной одежды – дело непростое. Мало того, чтобы она была красивой и модной. Важно, чтобы она была качественной и безопасной. На что обратить внимание при покупке формы для ребенка, рассказала доцент кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности АГМУ, кандидат медицинских наук Софья Филиппова.

1
Разве школьная одежда может быть опасна для ребенка?
Может. Врачи отмечают, что с каждым годом растет число детей, страдающих от проявлений аллергии, в том числе и на одежду. А потому родителям следует с особой тщательностью подходить к покупке. "Все чаще у детей и подростков отмечаются реакции повышенной чувствительности на ткань, из которой сшита одежда. Детская кожа особенно сильно реагирует на воздействие токсических химических веществ. Поэтому основным гигиеническим требованием к предметам детского обихода является их безвредность для здоровья ребенка", – подчеркивает доцент кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности АГМУ, кандидат медицинских наук Софья Филиппова.
2
Верно ли, что аллергию вызывает только одежда из синтетики?

К сожалению, нет. Аллергические реакции могут проявиться и на ткани из натурального сырья, в том числе из хлопка, шерсти и льна. Дело в том, что во время производства натуральное волокно может быть обработано химическими веществами, например красителями, которые являются очень сильными аллергенами и могут не просто вызвать зуд у ребенка, но и привести к развитию экземы и дерматита.

Поэтому при выборе школьной формы родителям следует обращать внимание не только на состав ткани, но и интенсивность окраски.

3
Как выбрать безопасную одежду для ребенка?
Специалисты советуют:
 
- Приобретать одежду у известных производителей школьной формы, которые давно на рынке и дорожат репутацией. Кроме того, товар должен иметь соответствующие сертификаты качества и санитарно-гигиенической экспертизы. По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции. Не нужно стесняться спрашивать такие документы, ведь речь идет о здоровье вашего ребенка.

- При выборе необходимо отдавать предпочтение одежде, сшитой из качественных тканей: шерсть, хлопок, шелк, вискоза. Дело в том, что хлопок и шерсть обладают высокой воздухопроницаемостью и помогают регулировать температуру тела, что очень важно для активных детей и подростков.

- Приобретая одежду, внимательно изучите указанные на ярлыках данные: что за производитель, рекомендации по уходу и состав ткани.

- Обратите внимание также на внутренние и внешние швы: насколько ровно проложена строчка, как отстрочены карманы, не торчат ли нитки. Ведь это влияет не только на внешний вид одежды, но и ее качество и износостойкость.
 
4

То есть покупать одежду из тканей с синтетикой нельзя?

Можно. Все-таки не стоит полностью отказываться от одежды с содержанием синтетических волокон. Такая одежда более износостойкая, меньше мнется, чем одежда из натуральных материалов, и ухаживать за ней гораздо проще. К тому же чаще всего при пошиве школьной одежды используют ткани, в которых смешаны натуральные и синтетические волокна.

Однако из смесовых тканей лучше приобретать одежду так называемого "второго слоя": костюмы, кардиганы, жилеты, брюки. И в этом случае содержание синтетических волокон не должно превышать 35% (для костюмов 55%), потому что у вещей из синтетики плохая воздухопроницаемость и высокая электризуемость. А это значит, что ребенок будет потеть и испытывать дискомфорт.

"Такие предметы одежды, как блузки, рубашки, белье, все же стоит выбирать из натуральных тканей, так как они соприкасаются с кожей ребенка", – отмечает доцент кафедры Софья Филиппова.

5
Зачем в ткани добавляют синтетические волокна?

Как мы уже говорили, это делают, чтобы повысить износостойкость вещей и улучшить их внешний вид.

Так, например, добавление 5% эластана (спандекса или лайкры) в трикотаж предохраняет его от деформации. Полиэстер в костюмных тканях делает их несминаемыми и позволяет формовать устойчивые складки и плиссировки. Кстати, очень часто школьная одежда шьется из костюмной ткани из вискозы и полиэстера (или эластана). Такой состав прошел серьезную проверку временем и безопасен для детей.

6
Нужно ли стирать вещи после покупки?
Обязательно, говорит Софья Филиппова: "Перед использованием вещи в первый раз постирайте ее, прополоскав не менее двух раз, можно с применением столового уксуса. Тем самым вы избавите вещь от излишков химических компонентов, которые могут быть в тканях".
Читайте также в сюжете: День знаний-2018
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:22
В сенате США предложили "скоординировать" все санкции против России 0
14:14
Жара до +34 градусов придет в Алтайский край, но не задержится надолго 0
14:02
Торговый центр "Геомаркет" в Барнауле планируют выставить на продажу 3
13:50
Путин предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями — СМИ 0
13:34
Пострадавших в горах Алтая туристов срочно эвакуировали вертолетом 1
13:21
Как выбрать школьную форму: рекомендации ученых Алтайского медуниверситета 0
13:12
Колесо фортуны: Александр Лукашенко легализовал онлайн-казино в Белоруссии 0
13:04
Что стоит за закрытием Дворца спорта и где будут играть хоккеисты "Алтая" 5
12:48
Житель Алтайского края угнал трактор, чтобы съездить на свидание 0
12:33
Адвокат "алтайской шпионки" Бутиной согласился закрыть доступ к документам 0
12:22
Новые деревья вместо поваленных мощным ураганом высадят в Барнауле 0
12:13
Саакашвили в 2008-м "сорвался с поводка США": воспоминания Сергея Иванова 0
12:01
Актуально для Алтая: что такое экстремизм и какое наказание за него грозит 42
11:49
Законопроект о госрегулировании цен на бензин внесли в Госдуму 1
11:32
Жители села на Алтае бросились искать бутылку с долларами от "Орла и решки" 8
11:23
Пользователи Сети жалуются на сбой в работе Google 0
11:14
Откуда появилась вторая строчка за горячую воду в квитанциях жителей Алтая 28
11:06
Педиатра в Алтайском крае обвиняют в причинении смерти девочке-младенцу 0
10:50
Жители Алтайского края особо не надеются на рост зарплат в 2018 году 1
10:31
Не смешно: суд арестовал недвижимость юмористов Петросяна и Степаненко 4
10:22
Дорога в небеса: как алтайские альпинисты покоряли и погибали на Эвересте 7
10:11
Опечатано: приставы накладывают вето на работу Дворца спорта в Барнауле 0
10:05
Кандидат в губернаторы Алтая Семенов провел тест-драйв внедорожника: видео 8
09:54
Число банкротов-физлиц в Алтайском крае с начала года выросло на 63% 0
09:33
Автомобиль уничтожило огнем в Барнауле ночью 8 августа 1
09:21
Барнаульское "Динамо" одержало первую победу в чемпионате, разгромив "Читу" 1
09:12
Да будет свет: завершены работы по электроснабжению набережной в Барнауле 0
09:04
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле временно закрыли по решению суда 15
08:49
Барнаул вошел в число городов-лидеров по индексу популярности кошек 0
08:32
Как в поездках по России не платить за входящие звонки на мобильный 0
08:21
Розы на рынке: как купить саженцы, которые по-настоящему порадуют 0
08:15
Стагнация: алтайская промышленность продолжает балансировать около нуля 3
08:06
Третий месяц стабильности: цены на бензин в Алтайском крае стоят на месте 6
08:00
Готовь шубу летом: где купить шикарную шубу со скидкой 1
07:50
Дом с бассейном, библиотекой и бильярдом продают в Барнауле за 28 млн руб. 0
07:34
Окажите помощь: на Алтае просят власти обратить внимание на сельскую школу 4
07:19
ЧМ, "Первый" канал и любимое "Динамо": интервью с комментатором из Барнаула 2
07:03
Алтайский край нарастил темпы жилищного строительства почти в два раза 5
06:48
08.08.08: что стояло за "пятидневной войной" РФ и Грузии во время Олимпиады 11
06:32
Жителей Барнаула возмутило строительство автомойки в историческом центре 30
06:17
Местами дождь и +29 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
06:01
Старый речпорт и подвесной мост: фотопрогулка по "барнаульскому Ковшу" 5
05:34
Политики Украины заговорили о прекращении автобусного сообщения с Россией 5
04:25
"Роснефть" стала самой дорогой компанией России, обойдя "Сбербанк" 1
03:21
Археологи нашли в Румынии крепость, превышающую размеры легендарной Трои 0
02:37
Минэкономразвития посчитало требования закона Яровой невыполнимыми 2
01:30
Компания Reebok выпустила просто "космический" бюстгальтер 3
00:14
Двоюродная сестра Супермена станет новым героем фильма от Warner Bros и DC 0
23:57
Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах проекта бюджета на 2019 год 1
23:05
Адвокаты сестер, убивших отца, просят для девушек домашнего ареста 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.