Какой должен быть материал?

Самым правильным материалом во все времена считался материал натуральный. Однако для тренировки он не подходит. 100-процентный хлопок дышит, но, впитывая пот, быстро намокает, становится тяжелым, прилипает к телу, выглядит неэстетично.

полиамид + полиэстер (быстро сохнет, не теряет форму),

полиэстер + спандекс (придает эластичность, дышит),

вискоза (дышит, не выцветает на солнце) + эластан + хлопок

Кроме того, при производстве ткани используют мерил, тактель, сапплекс, кулмакс, нейлон, благодаря чему кожа дышит, одежда не растягивается, не выцветает, быстро сохнет, эластична и приятна на ощупь.

Цвет может быть любым, на одежде из перечисленных выше материалов не остается потных следов. На хлопковой одежде следы от пота видны, поэтому лучше взять темную одежду. Если занятия проходят на солнце, то лучше выбирать темные цвета. Да-да, давно признано, что именно темные цвета больше спасают от солнца, чем светлые.