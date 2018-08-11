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Правильная одежда для фитнеса — это не блажь и не дань моде, это необходимость. Конечно, главное в любой тренировке — правильно подобранный комплекс упражнений. Но и то, в чем вы занимаетесь, тоже имеет большое значение. Ведь вам должно быть удобно, тренировочный костюм должен быть выносливым к частым стиркам и в нем не должно быть жарко. Рассказываем, как выбрать то, что поможет следить за фигурой.
- полиамид + полиэстер (быстро сохнет, не теряет форму),
- полиэстер + спандекс (придает эластичность, дышит),
- вискоза (дышит, не выцветает на солнце) + эластан + хлопок
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