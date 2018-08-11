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Размер имеет значение: как выбрать одежду для фитнеса

, ИА "Амител"
Советы для тех, кто понимает важность тренировочного костюма

Фото: be-in.ru


Правильная одежда для фитнеса — это не блажь и не дань моде, это необходимость. Конечно, главное в любой тренировке — правильно подобранный комплекс упражнений. Но и то, в чем вы занимаетесь, тоже имеет большое значение. Ведь вам должно быть удобно, тренировочный костюм должен быть выносливым к частым стиркам и в нем не должно быть жарко. Рассказываем, как выбрать то, что поможет следить за фигурой.

1
Какой должен быть материал?
Самым правильным материалом во все времена считался материал натуральный. Однако для тренировки он не подходит. 100-процентный хлопок дышит, но, впитывая пот, быстро намокает, становится тяжелым, прилипает к телу, выглядит неэстетично. 
 
Производители давно разработали качественную ткань для занятия физкультурой и фитнесом. Так, для футболок, маек, лосин, шорт используют следующие виды тканей: 
 
  • полиамид + полиэстер (быстро сохнет, не теряет форму),
  • полиэстер + спандекс (придает эластичность, дышит),
  • вискоза (дышит, не выцветает на солнце) + эластан + хлопок 
 
Кроме того, при производстве ткани используют мерил, тактель, сапплекс, кулмакс, нейлон, благодаря чему кожа дышит, одежда не растягивается, не выцветает, быстро сохнет, эластична и приятна на ощупь. 
 
Цвет может быть любым, на одежде из перечисленных выше материалов не остается потных следов. На хлопковой одежде следы от пота видны, поэтому лучше взять темную одежду. Если занятия проходят на солнце, то лучше выбирать темные цвета. Да-да, давно признано, что именно темные цвета больше спасают от солнца, чем светлые. 
2
Насколько обтягивающей должна быть одежда?
Тут все зависит от типа тренировки. Например, для силовых тренировок, ходьбы, бега может быть весьма обтягивающей, но не стесняющей движения, не сдавливающей. Покупая шорты, леггинсы и лосины, обязательно при примерке поприседайте в них, сделайте несколько упражнений, чтобы понять, комфортно ли вам. Предпочтительнее высокая посадка. Верх же может быть как обтягивающим, так и умеренно свободным. Но лучше не брать длинные майки и футболки, чтобы они не задирались и не мешали движениям. 
 
Для кардиотренировки выбирайте более свободную одежду, хорошо отводящую влагу. Для аэробики и танцев лучше предпочесть легкую, воздухонепроницаемую одежду.
3
Как подобрать размер?
Берите по своему размеру. Носить тесные вещи в надежде похудеть — неверное решение. Вы занимаетесь здесь и сейчас, и узкая одежда будет вам только мешать. Да и смотрится это так себе. То же касается и широких вещей.
4
Как подобрать бельё?
Да, для правильной тренировки имеет значение даже белье. Трусы должны быть хлопковыми, удобными, не пережимающими. Но это общие рекомендации для всего белья. А вот бюстгальтер для тренировок — особый вид одежды. Топы без чашек хорошо утягивают грудь, прижимая ее к грудной клетке за счет плотной ткани. Топы с чашечками поддерживают грудь и рекомендуются девушкам с пышными формами. Лямки в любом случае должны быть широкими и мягкими, не впиваться в тело. Такой же должна быть и лента под грудью. Чем меньше швов, тем лучше. 
5
Как подобрать обувь?
Про обувь тоже скажем отдельно. Самый оптимальный вариант для любой тренировки — кроссовки. Они должны быть из дышащей ткани сверху. Хороший вариант — синтетические вставки в виде сетки, которая будет пропускать воздух. Для занятий в зале, дома лучше брать обувь с легкой, амортизирующей подошвой. Например, из популярного сегодня филайта. Для бега по пересеченной местности стоит выбирать подошву из более плотных и жестких материалов.
 
Чтобы ноги всегда были сухими и не пахли, покупайте специальные тренировочные носки. И они тоже не будут хлопковыми. Носки делаются из дышащих синтетических тканей. Например, из кулмакса.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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