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Правда и мифы о перекусах: какая польза в сухих завтраках

, ИА "Амител"
Разбираемся, действительно ли полезны и питательны сухие завтраки


Современный темп жизни заставляет нас утолять голод "на ходу", сокращать время приема пищи или вовсе заменять привычные блюда из "первого, второго и компота" современными видами всевозможных перекусов. При этом производители сухих завтраков, кондитерских и бараночных изделий в виде кукурузных палочек, слайсов, хлебцев, сушек, хлопьев, подушечек, сухариков, баранок и прочего уверяют, что они идеальны для перекуса. К плюсам относят то, что тем самым обеспечено здоровое сбалансированное питание, не нужно тратить время на их приготовление, а еще они вкусные, питательные и изготовлены из натурального сырья. Так ли это на самом деле и в чем заключается польза сухих завтраков, постараемся разобраться.

1
Миф 1. Не все слайсы и хлебцы одинаково полезны.
Действительно, назвать полезным и диетическим можно только тот продукт, который изготовлен без красителей, дрожжей и химических добавок. Поэтому при выборе диетического продукта в магазине стоит, прежде всего, изучить его состав. К примеру, полезными можно назвать сухие завтраки, изготовленные методом экструзии (специальная термомеханическая обработка, позволяющая сохранить полезные свойства продукта), в составе которых только злаки и соль. Таковыми являются "Слайсы" от компании "Квантсервер". Доказано, что именно экструдированные продукты сохраняют все полезные свойства цельного зерна, минералы и витамины.
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Миф 2. Слайсы, хлебцы и прочее только вредят хорошему пищеварению.
На самом деле, к примеру, слайсы – это ценнейший источник углеводов, белка, растительных жиров, минеральных веществ, клетчатки и витаминов. При регулярном употреблении польза слайсов проявляется в выведении из организма токсинов, холестерина и радионуклидов, улучшается функционирование ЖКТ, снижается риск возникновения заболевания сердца и сосудов, поддерживается оптимальный вес. Сейчас выпускаются различные хлебцы с добавлением отрубей, лука, чеснока, солода и т.д., что придает им пикантный вкус и аромат. Выходит, такой перекус может считаться не только полезным, но и вкусным.
3
Миф 3. Не следует увлекаться сухими завтраками.
От частого употребления сладких снеков действительно лучше отказаться, но несладкие зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты, ограничений в их употреблении нет. 
4
Миф 4. Лучше обойтись без перекуса, чем питаться снеками, хлебцами и т.п.
Перекус в течение дня важен для обеспечения мозга необходимыми веществами, бесперебойной работы ЖКТ и поддержания уровня глюкозы в крови. Тем более никакого вреда такая пища не приносит, а польза очевидна. Диетологи советуют не менее 4-5 раз в день принимать пищу, и один из приемов вполне можно заменить подобным перекусом.
5
Миф 5. Все сухие завтраки – это диетический продукт и их можно употреблять в неограниченном количестве.
Не все сухие завтраки низкокалорийны. Если вы следите за фигурой, то внимательно изучите состав конкретного продукта и выберите тот, который содержит исключительно натуральные ингредиенты. К примеру, технология производства продукции "Квантсервер" позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим. Кроме того, организм тратит значительно больше энергии и времени на переваривание хлебцев, чем, например, обычного хлеба, что также способствует похудению. 
6
Миф 6. Чтобы похудеть, достаточно питаться сухими завтраками.
На самом деле такое питание нельзя будет назвать оптимальным, так как оно должно быть сбалансированным и состоять из различных продуктов, включающих в себя белки, жиры и углеводы. Легкие хрустящие "Слайсы" от компании "Квантсервер"  – отличная основа для полноценного завтрака. Они прекрасно сочетаются с большинством "здоровых" продуктов (сыром, медом, овощами). Слайсы из воздушных зерен могут заменить даже кашу, стоит их только измельчить и залить молоком.
7
Миф 7. Слайсы и хлебцы не могут полностью заменить хлеб.
На самом деле это не так. Слайсы и хлебцы, изготовленные по современной технологии в компании "Квантсервер", могут полностью или частично заменить употребление обычного хлеба. Так, четыре таких слайса содержат такое же количество калорий, как один ломтик хлеба. Для диеты это, пожалуй, может стать оптимальным решением.

Многим жителям и гостям Алтайского края известна продукция предприятия "Квантсервер", которое с 1996 года производит и поставляет на рынок сухие завтраки, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, крупы и товары бакалейного типа. Кукурузные палочки "Никитка", хрустящие "Слайсы" и "Хлебцы", сушки и баранки "Никитич", отборные крупы торговой марки "ЭкоКрупа" — эти товары сегодня знакомы многим. Богатый опыт производства в тесной взаимосвязи с современными технологиями и тенденциями позволил компании создать уникальную линейку натуральных продуктов на все случаи жизни. "Квантсервер" – это полный цикл производства от выращивания злаков на собственных плодородных полях Алтайского края, дальнейшей их переработки на высокотехнологичном крупозаводе и производство готовой продукции на современном оборудовании с соблюдением всех санитарных норм и стандартов качества. В итоге к потребителю поступают высококачественные, вкусные и полезные продукты питания.

ООО "Квантсервер":
г. Бийск, ул. Яминская, 4а
тел.: 8 (3854) 32-52-83
Сайт: www.kvantserver.ru
"ВКонтакте": https://vk.com/nikitka_kvantserver

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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