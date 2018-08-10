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Режиссер Дмитрий Брусникин: биография, роли, причина смерти

, ИА "Амител"
О смерти актера и режиссера Дмитрия Брусникина стало известно 9 августа 2018 года


Известный актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался 9 августа 2018 года на 61-м году жизни. Информацию о смерти режиссера подтвердили в пресс-службе театра "Практика", где он работал художественным руководителем. Что известно о театральном режиссере и актере кино, читайте в материале портала Amic.ru.

1
Биография

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1973-м он получил среднее образование в Клину (Московская область). И в 1973 году он поступил в Московский институт электронной техники в Зеленограде. Однако Брусникин так и не окончил вуз. Зато с 1975 года будущий известный культурный деятель начал выступать на сцене Народного театра в этом же городе.

Через два года он взял академический отпуск и начал работать машинистом сцены в московском Театре-студии киноактера, который сегодня называется Государственный театр киноактера.

2
МХАТ

Брусникин поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова в 1978 году. Через два года он получил первую роль. На Малой сцене в спектакле "Путь" он сыграл Александра Ульянова. После получения диплома он остался в труппе театра, также Брусникин начал преподавать в качестве ассистента.

Дмитрий Брусникин на сцене МХАТ исполнял роли в спектаклях "Валентин и Валентина", "Иванов", "Евгений Базаров" "Вагончик", "Бал при свечах", "Дядя Ваня" и не только. Кроме того, он играл и на других площадках. В частности, у него были роли в постановках "Бесприданница", "Каталог любви", "Недосягаемая".

А в 2018 году на сцене МХТ им. Чехова Брусникин играл в спектаклях "Дворянское гнездо", "Иллюзии", "Новый американец", "Пьяные", "Солнце всходит".

3

Какие спектакли ставил Брусникин?

Дмитрий Брусникин работал в Московском драматическом театре "Человек", ранее он назывался Театр-студия. Там в качестве режиссера поставил спектакль "В ожидании Годо" по пьесе Сэмюэля Беккета.

А в 1990 году на сцене учебного театра МХАТ представил спектакли "Раковый корпус" по роману Александра Солженицына и "Бесы" по произведению Федора Достоевского, пишет ТАСС.

Также Брусникин ставил постановку в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Речь идет о спектакле "Фортинбрас спился" по пьесе Тадеуша Главацкого.

На основной сцене МХАТ его первой работой стал спектакль "Платонов" (1991). Главную роль в постановке играет сам Дмитрий Брусникин. Также он ставил "Плач в пригоршню" (1993), "Женитьба Бальзаминова" (2004), "Гроза" (1996).

4
Известные киноработы Брусникина

Дмитрий Брусникин известен и как актер кино. Его дебют состоялся в 1984 году в фильме режиссера Алексея Симонова "Отряд". В картине Брусникин играл роль красноармейца Сергея Никитина.

А еще он снимался в лентах "По зову сердца", "Летное происшествие", "Прохиндиада 2", "Чемпионы", "Прорубь".

Также он принимал участие в съемках известных сериалов. Это "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Гражданин начальник", "Инструктор", "Метод Фрейда 2" и других.

5
Какие сериалы снял Дмитрий Брусникин?

Он был режиссером сериалов "Чехов и Ко", "Сыщики", "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований ". В этих сериалах Брусникин принимал участие и в качестве актера. 

Также Брусникин снял известные сериалы "Отдам жену в хорошие руки" (2012), "Ищейка" (2015), "Ищейка 2" (2017).

6

Награды

Дмитрий Брусникин получил звание заслуженного артиста РФ в 1993 году. В 2009 году ему присудили звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Также он награжден орденом Дружбы (1998). В 2018 году Брусникин был отмечен благодарностью президента России. Кроме того, он лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" и премии Олега Табакова.

7
Причина смерти

Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни 9 августа 2018 года. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

По сообщению СМИ, последние два месяца актер лечился от сердечной недостаточности. И врачи даже говорили об улучшении здоровья Брусникина. Однако накануне его состояние резко ухудшилось.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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