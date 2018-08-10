Биография

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1973-м он получил среднее образование в Клину (Московская область). И в 1973 году он поступил в Московский институт электронной техники в Зеленограде. Однако Брусникин так и не окончил вуз. Зато с 1975 года будущий известный культурный деятель начал выступать на сцене Народного театра в этом же городе.

Через два года он взял академический отпуск и начал работать машинистом сцены в московском Театре-студии киноактера, который сегодня называется Государственный театр киноактера.