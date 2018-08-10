Праздник сыра

Гастрономический праздник пройдет в "Сырной деревне" — в селе Куяган. Это уже девятый по счету фестиваль, который там проходит. Гостей ждут 11 августа.

Гости смогут попробовать и купить различную продукцию от производителей. Это экологичные сыры, которые делаются из местного молока. Его называют "альпийским разнотравьем". Сыры выпускают старейший Куяганский и Алтайский маслосырзаводы, а куяганский фермер в прошлом году наладил выпуск сыра качотта по итальянской технологии, сообщает "ВизитАлтай".

Также туристы смогут попробовать легендарные вареники с сыром, погулять по живописным местам предгорья и поучаствовать в различных состязаниях.

Также на фестивале будет представлен мед, пантовая продукция и другие фермерские товары. Начнется праздник в селе Куяган 11 августа в 11 часов утра.