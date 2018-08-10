Эти выходные в Алтайском крае пройдут насыщенно. В разных районах состоятся гастрономические фестивали, посвященные двум визитным карточкам региона: сыру и меду. В Барнауле тоже запланированы мероприятия, которые могут быть интересны жителям краевой столицы и туристам.
Рассказываем, какие поездки и мероприятия запланировать на выходные.
Гастрономический праздник пройдет в "Сырной деревне" — в селе Куяган. Это уже девятый по счету фестиваль, который там проходит. Гостей ждут 11 августа.
Гости смогут попробовать и купить различную продукцию от производителей. Это экологичные сыры, которые делаются из местного молока. Его называют "альпийским разнотравьем". Сыры выпускают старейший Куяганский и Алтайский маслосырзаводы, а куяганский фермер в прошлом году наладил выпуск сыра качотта по итальянской технологии, сообщает "ВизитАлтай".
Также туристы смогут попробовать легендарные вареники с сыром, погулять по живописным местам предгорья и поучаствовать в различных состязаниях.
Также на фестивале будет представлен мед, пантовая продукция и другие фермерские товары. Начнется праздник в селе Куяган 11 августа в 11 часов утра.
Если Куяган вам не по пути, то езжайте на озеро Киреево Красногорского района. Там в субботу, 11 августа, также пройдет гастрономический праздник.
Здесь соберут мед, сыры и сельские угощения. Развлечения для гостей готовят на суше и на воде. В том числе гостей ждут застолье и старинные обряды от общины кумандинцев.
На праздник приедут и ремесленники, а на центральной сцене выступят различные творческие коллективы. Для детей будет работать городок аттракционов, а взрослых ждут разные виды активностей на воде: гидроциклы, водные лыжи, лодки и катамараны.
Ехать придется далеко, но оно того стоит. В Подсосново пройдет праздник еды Sommerfest, гостей ждут также 11 августа.
Фестиваль летнего благоденствия в Немецком национальном районе традиционно собирает множество гостей. Туристы пробуют немецкие блюда, а также участвуют в этнических обрядах.
Фестиваль начнется в 17.00 на центральной площади села, которое 126 лет назад основали лютеране из Поволжья. Кстати, Подсосново называют самым благоустроенным и красивым селом не только в Алтайском крае, но и в России. А к празднику площадку фестиваля украсит выставка цветов.
Если ехать никуда не хочется, но душа просит праздника, отправляйтесь в Центральный парк города. Там пройдет сеанс коллективного рисования с Евгенией Октябрь. "Арт-движняк" пройдет в субботу, 11 августа. Стать участником флешмоба может любой. Более того, на мероприятие пригласят агентов Книги рекордов России. Отмечается, что подобных акций в России еще не проводили.
Участникам покажут, как несколькими движениями пальцев нарисовать маленькую картинку: цветок, дерево или листок. Флешмоб начнется в 17.00 по команде ведущего и продлится 5-7 минут. Сделанные рисунки авторы оставляют себе.
В Бийске открыли молодежный фестиваль уличной музыки. Каждое воскресенье августа он проходит в Центральном парке.
В музыкальном фестивале участвуют сольные исполнители и коллективы музыкальной студии "БИТ" от 15 и до 25 лет. Ребята исполняют собственные песни и каверы на популярные у молодежи композиции.
Гостей ждут в Центральном парке Бийска 12 августа в 17.00.
По материалам visitaltai.info
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