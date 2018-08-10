В субботу, 11 августа, жители многих регионов будут наблюдать третье и последнее солнечное затмение в 2018 году. Рассказываем, где его смотреть, во сколько и когда состоится следующее затмение.
Когда и в какое время смотреть затмение?
Явление будет длиться почти два часа. Затмение начнется в 12 часов 36 минут по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 13 часов 23 минуты, а закончится явление в 14 часов 8 минут.
Что произойдет?
Луна окажется между Солнцем и Землей. А полутень от нее накроет поверхность нашей планеты. Солнечное затмение всегда происходит в новолуние, на этот раз порядка 20% солнечного диска закроется Луной.
Полное солнечное затмение наблюдается в довольно узкой полосе. А вот частичное солнечное затмение, которое как раз мы и сможем наблюдать, можно увидеть на гораздо большей территории.
Его будет видно в Алтайском крае?
Да, будет. Барнаульцев приглашают на астрономическую площадку планетария 11 августа с 17:00 до 18:00. Там можно будет вести наблюдение в телескоп при условии ясной и безоблачной погоды.
Где будет лучше всего видно солнечное затмение?
В России лучше всего частичное солнечное затмение 11 августа 2018 года будет видно в Якутии. Жители этого региона смогут увидеть, как солнце скроется на 57%.
Где еще будет его видно?
Кроме России затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Скандинавии, Китая, Монголии и Кореи. На Северном полюсе поверхность солнца будет закрыта на 65%.
Когда будет следующее солнечное затмение?
Его придется ждать почти год. Полное солнечное затмение ожидается 2 июля 2019 года. А следующее полное лунное затмение ожидается уже довольно скоро – 6 января 2019 года.
Комментарии
Зачем в тексте писать Московское то время ? Лень перевести чтобы людям читабельно было ? Тогда уж и про планетарий напишите по Московскому времени
Плюсую, злой!