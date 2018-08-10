Что произойдет?

Луна окажется между Солнцем и Землей. А полутень от нее накроет поверхность нашей планеты. Солнечное затмение всегда происходит в новолуние, на этот раз порядка 20% солнечного диска закроется Луной.

Полное солнечное затмение наблюдается в довольно узкой полосе. А вот частичное солнечное затмение, которое как раз мы и сможем наблюдать, можно увидеть на гораздо большей территории.