Что это за праздник такой — "Дни Алтайского сыра"?

Это праздник, как пишут организаторы, "европейского формата". На уличной площадке свою продукцию представят производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы.

Фестиваль в первую очередь демонстрирует потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом. Одна из задач — продвижение различных сортов сыра на рынок и "популяризации сыра как ценного пищевого продукта".