Фото: ffprom22.ru
Фестиваль "Дни алтайского сыра" состоится в Барнауле. Организаторы говорят, что это уникальное событие, столь масштабных праздников имени этого продукта не проводят ни в одном регионе России, кроме Алтайского края.
Фестиваль "Дни алтайского сыра" состоится в Барнауле 18 августа. Площадка праздника развернется в центре краевой столицы. В этом году мероприятие пройдет в крае в двенадцатый раз.
А 11 августа праздник сыра пройдет в Красногорском районе.
Это праздник, как пишут организаторы, "европейского формата". На уличной площадке свою продукцию представят производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы.
Фестиваль в первую очередь демонстрирует потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом. Одна из задач — продвижение различных сортов сыра на рынок и "популяризации сыра как ценного пищевого продукта".
Это различные сорта сыра, а также другая молочная и кисломолочная продукция, например, масло, творог, йогурты, кефир и другое.
Гости смогут продегустировать и купить знаменитые алтайские сыры и молочные продукты. А еще организаторы обещают концертно-развлекательную программу.
А еще на площадке будет работать экспозиция "Алтай – сырный край!". Там представят весь ассортимент сыров, которые готовят в регионе.
Более того, будет работать исторический павильон с выставочными экспонатами, рассказывающими о развитии сыроделия в Алтайском крае.
Организаторами выступают:
- правительство Алтайского края;
- союз сыроделов Алтайского края;
- молокоперерабатывающие предприятия края.
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