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Какие бассейны работают в Барнауле и сколько стоят занятия плаванием

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие бассейны работают в Барнауле и сколько стоит заниматься плаванием


Полезно для здоровья, фигуры и душевного равновесия. Пожалуй, плавание — это единственный вид спорта, который подходит большинству людей. Он показан и детям, и взрослым, его настоятельно рекомендуют пациентам с ожирением, тем, у кого проблемы с суставами, позвоночником и не только.

Пляжный сезон в Алтайском крае длится недолго, так что о заплывах в открытой воде придется забыть до следующего года. А вот в бассейн можно ходить круглый год. Рассказываем, где можно заниматься плаванием в Барнауле.

1
"Обь"

Разовое посещение большого бассейна (45 минут) обойдется взрослому населению от 170 до 250 рублей, в зависимости от времени тренировки. С утра дешевле, вечером, соответственно, дороже. Есть услуги обучения плаванию и групповые тренировки в воде. Также можно приобрести абонементы.

Кроме того, есть спортивные детские группы. Спортивным плаванием дети занимаются с семи лет.

Адрес: Папанинцев, 96.

Телефон: (3852) 36–77–95

Время работы: с 10 до 22 часов.

В летнее время работает открытый бассейн. В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Имеются шезлонги. Работает кафе. Стоимость билетов:

- взрослые — 170 рублей,

- дети – от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).

2
"Олимпийский"

Для посещения этого бассейна придется взять справки. Взрослым надо принести заключения от терапевта и дерматовенеролога, детям необходима справка от педиатра.

В бассейне работают спортивно-оздоровительные группы, группы синхронного плавания для девочек, аэробика для детей, взрослых и пожилых людей. Также возможно разовое посещение бассейна и покупка абонемента.

45 минут плавания стоят 200 рублей для взрослых и 130 рублей для детей. Занятие проводится в бассейне в присутствии инструктора и медицинского работника.

Адрес: пр. Ленина, 46е.

Телефон: (3852) 29-09-29.

Время работы: с 7 до 22 часов.

3
"Амфибия"

Чаша бассейна: 15 на 25 м, глубина до 4.75 м. В бассейне шесть дорожек, есть вышки для прыжков в воду. Дополнительно можно оплатить индивидуальные занятия с тренером, также работают группы аэробики. Месячный абонемент от 1500 рублей, разовое посещение 200 рублей.

Адрес: ул. Мусоргского, 22 (пос. Южный).

Телефон: (3852) 67-61-40

Время работы: с 9.00 до 21.00.

4
"Адриатика"

Здесь к услугам взрослых и детей свободное плавание в бассейне, обучение плаванию, аквааэробика, ЛФК.

Стоимость услуг разнится: разовое занятие по обучению плаванию для взрослых обойдется в 800 рублей. Если вы хотите самостоятельно поплавать (45 минут), то приготовьте 320 рублей.

Чтобы посещать бассейн, не обязательно покупать клубную карту.

Адрес: ул. Попова, 167.

Телефон: 8 (385) 258 46 47

Время работы: с 8 до 22 часов.

А в летнее время здесь работают три открытых бассейна (взрослый и два детских). Работает подогрев воды и система очистки. К услугам гостей кафе, бар. А вот со своей едой и напитками на пляж-бассейн нельзя. Шезлонги входят в стоимость билета. Детей будет развлекать аниматор. Разовый билет на один день в открытый бассейн для взрослого стоит 400 рублей; для детей в возрасте 3-12 лет — 200 рублей; для детей до 3 лет — бесплатно.

5
"Магис"

Здесь есть большой и малый бассейн: для взрослых и для детей. Первая чаша размером 25 на 14 м и глубиной от 1,40 до 2,40 м. Бассейн поделен на семь дорожек, где можно не только учиться плаванию, но и заниматься аквааэробикой.

Малая ванна для детей от 8 месяцев имеет параметры 14 на 3.5 м и глубину 0,8 м.

Можно просто заниматься плаванием, брать уроки с персональным тренером, посещать аквааэробику, групповые занятия.

Вот только для посещения бассейна придется приобрести клубную карту. Стоимость можно узнать, оставив заявку на сайте.

Адрес: Взлетная, 25

Телефон: (385) 253 55 25

Время работы: пн.-пт.: 06:00-23:00, сб.-вс.: 08:00-22:00

В летнее время здесь работает открытый бассейн. Он находится на крыше клуба. Вход открыт для всех, а не только для держателей карт.

6
"Аврора"

Это фитнес-клуб закрытого типа. Здесь нет разового посещения, заниматься плаванием в этом бассейне возможно только после покупки клубной карты.

Адрес: проспект Строителей, 8А.

Телефон: +7 3852 50 13-01, +7 3852 50 13-06, +7 3852 50 13-05.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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