Полезно для здоровья, фигуры и душевного равновесия. Пожалуй, плавание — это единственный вид спорта, который подходит большинству людей. Он показан и детям, и взрослым, его настоятельно рекомендуют пациентам с ожирением, тем, у кого проблемы с суставами, позвоночником и не только.

Пляжный сезон в Алтайском крае длится недолго, так что о заплывах в открытой воде придется забыть до следующего года. А вот в бассейн можно ходить круглый год. Рассказываем, где можно заниматься плаванием в Барнауле.

1 "Обь" Разовое посещение большого бассейна (45 минут) обойдется взрослому населению от 170 до 250 рублей, в зависимости от времени тренировки. С утра дешевле, вечером, соответственно, дороже. Есть услуги обучения плаванию и групповые тренировки в воде. Также можно приобрести абонементы. Пошла жара: где можно искупаться в Барнауле и сколько это стоит Какие открытые бассейны работают в Барнауле, сколько стоит посещение и график работы 13162 13 Кроме того, есть спортивные детские группы. Спортивным плаванием дети занимаются с семи лет. Адрес: Папанинцев, 96. Телефон: (3852) 36–77–95 Время работы: с 10 до 22 часов. В летнее время работает открытый бассейн. В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Имеются шезлонги. Работает кафе. Стоимость билетов: - взрослые — 170 рублей, - дети – от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).

2 "Олимпийский" Для посещения этого бассейна придется взять справки. Взрослым надо принести заключения от терапевта и дерматовенеролога, детям необходима справка от педиатра. В бассейне работают спортивно-оздоровительные группы, группы синхронного плавания для девочек, аэробика для детей, взрослых и пожилых людей. Также возможно разовое посещение бассейна и покупка абонемента. 45 минут плавания стоят 200 рублей для взрослых и 130 рублей для детей. Занятие проводится в бассейне в присутствии инструктора и медицинского работника. Адрес: пр. Ленина, 46е. Телефон: (3852) 29-09-29. Время работы: с 7 до 22 часов.

3 "Амфибия" Чаша бассейна: 15 на 25 м, глубина до 4.75 м. В бассейне шесть дорожек, есть вышки для прыжков в воду. Дополнительно можно оплатить индивидуальные занятия с тренером, также работают группы аэробики. Месячный абонемент от 1500 рублей, разовое посещение 200 рублей. Адрес: ул. Мусоргского, 22 (пос. Южный). Телефон: (3852) 67-61-40 Время работы: с 9.00 до 21.00.

4 "Адриатика" Здесь к услугам взрослых и детей свободное плавание в бассейне, обучение плаванию, аквааэробика, ЛФК. Стоимость услуг разнится: разовое занятие по обучению плаванию для взрослых обойдется в 800 рублей. Если вы хотите самостоятельно поплавать (45 минут), то приготовьте 320 рублей. Чтобы посещать бассейн, не обязательно покупать клубную карту. Адрес: ул. Попова, 167. Телефон: 8 (385) 258 46 47 Время работы: с 8 до 22 часов. А в летнее время здесь работают три открытых бассейна (взрослый и два детских). Работает подогрев воды и система очистки. К услугам гостей кафе, бар. А вот со своей едой и напитками на пляж-бассейн нельзя. Шезлонги входят в стоимость билета. Детей будет развлекать аниматор. Разовый билет на один день в открытый бассейн для взрослого стоит 400 рублей; для детей в возрасте 3-12 лет — 200 рублей; для детей до 3 лет — бесплатно.

5 "Магис" Здесь есть большой и малый бассейн: для взрослых и для детей. Первая чаша размером 25 на 14 м и глубиной от 1,40 до 2,40 м. Бассейн поделен на семь дорожек, где можно не только учиться плаванию, но и заниматься аквааэробикой. Малая ванна для детей от 8 месяцев имеет параметры 14 на 3.5 м и глубину 0,8 м. Можно просто заниматься плаванием, брать уроки с персональным тренером, посещать аквааэробику, групповые занятия. Вот только для посещения бассейна придется приобрести клубную карту. Стоимость можно узнать, оставив заявку на сайте. Адрес: Взлетная, 25 Телефон: (385) 253 55 25 Время работы: пн.-пт.: 06:00-23:00, сб.-вс.: 08:00-22:00 В летнее время здесь работает открытый бассейн. Он находится на крыше клуба. Вход открыт для всех, а не только для держателей карт.